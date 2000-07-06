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Уборщик кровавых мест преступлений показал свою работу. Фото

Уборщик кровавых мест преступлений показал свою работу. Фото Мужчина занимается уборкой помещений после убийств.

Пользователь Reddit с ником Lotsofshi работает «специалистом по обезвреживанию биологически опасных отходов и уборке на местах преступлений», и это в буквальном смысле грязная работа, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Мужчина устал от однообразной работы в офисе и теперь убирает и обеззараживает помещения после убийств и самоубийств, квартиры, в которых были обнаружены разлагающиеся тела людей, умерших естественной смертью, предприятия после несчастных случаев на производстве и так далее.

Lotsofshi ответил на несколько вопросов о трудовых буднях на самой грязной работе.

- Каким было самое жуткое место, где тебе приходилось работать?

- Если честно, самые грязные помещения остаются не после убийств, а после смерти по естественным причинам. Если нас с ребятами вызывают на место, значит, покойник пролежал в комнате как минимум пару дней, и зрелище будет весьма неприятное.

Самым жутким и мерзким местом был маленький трейлер, принадлежавший одинокому мужчине, труп которого нашли только через два месяца. Это был настоящий кошмар. Там было темно, не было ни воды, ни электричества, и все пространство было заполнено мухами и личинками. Он разложился настолько, что нам в прямом смысле слова пришлось отмывать гниющую жижу от стен.

Еще был один случай, когда мы выехали на место тройного убийства. Женщину, которая ухаживала за двумя детьми-инвалидами, убили грабители. Просто поставили их всех лицом к стене и выстрелили в голову. Знаете, когда приходится оттирать кровь от детских игрушек и кроваток, это жутко.

- Ты убираешься дома?

- Моя девушка ничего не имеет против уборки и сама следит за домом. Когда у меня есть время и силы, я по возможности ей помогаю. Поначалу она, конечно, пыталась схитрить и использовать мою работу в качестве повода, чтобы заставить меня каждый вечер драить полы, но это не сработало. Теперь, если мы ссоримся из-за уборки, я всегда советую ей убить кого-нибудь, я с радостью подчищу после нее. Для семьи и друзей предлагаю отличные скидки!

- Сколько платят?

- Обычно моя ставка — 25 долларов за час. Отдельно оплачивается дорога до места происшествия. За особо запущенные случаи мы берем по повышенному тарифу. В целом доход неплохой, но раз на раз не приходится. Чем больше грязи люди оставляют за собой после смерти, тем больше я зарабатываю.

- Каким было твое первое дело?

- Меня отправили убираться в дом, где парень застрелился из дробовика. Что еще лучше даст представление о новой работе, чем необходимость полдня оттирать чьи-то мозги от стены? Мне тогда, кстати, не повезло, кусочки черепа настолько глубоко вошли в гипсокартонные стены, что пришлось доставать их по одному кусачками.

- Вы шутите на работе?

- А как же еще?! Мы все время смеемся во время уборки. Конечно, когда заказчика нет рядом. Мне кажется, это что-то вроде механизма психологической защиты. Когда целыми днями вытираешь кровь и кишки, нужно разбавлять такую работу капелькой юмора и позитива.

- Ты работаешь только на фирму или иногда берешь заказы на стороне?

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- Что вы, все строго официально. Все заказы приходят через компанию, и мы выезжаем на место только после того, как там закончит полиция и эксперты. Правда, иногда, в особо неурожайные годы, я задумываюсь о том, не выложить ли мне куда-нибудь в интернет объявление в стиле «Уберу все что угодно. Качественно, профессионально, без лишних вопросов» — и посмотреть, что получится. Хех, жалко, что я не фрилансер.

Уборщик кровавых мест преступлений показал свою работу. Фото
Уборщик кровавых мест преступлений показал свою работу. Фото
Уборщик кровавых мест преступлений показал свою работу. Фото
Уборщик кровавых мест преступлений показал свою работу. Фото
Уборщик кровавых мест преступлений показал свою работу. Фото
Уборщик кровавых мест преступлений показал свою работу. Фото
Уборщик кровавых мест преступлений показал свою работу. Фото
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 Теги: уборщик, место преступления

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Сегодня, 08:30 » Автор: Евгений Шевченко
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