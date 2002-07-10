Раздел: Фоторепортажи
Фотограф путешествует по миру в поисках двойников-незнакомцев. Фото
В это сложно поверить.
Удивительные снимки, глядя на которые очень трудно поверить, что эти люди никак не связаны родством. Знаете ли вы, что такое доппельгангер? Это двойник человека. Речь идет не о близнецах и двойняшках, а о людях, которые могут жить в разных странах и быть носителями разных культур, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
62 -летний фотограф из Монреаля провел последние 12 лет в поисках абсолютно незнакомых людей по всему миру, которые выглядят как близнецы.
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"Меня вдохновили на это 2 вещи. Первое, это то, что в процессе своей работы, я постоянно встречал двойников других людей, а второе — мое сходство с киношным персонажем Мистером Бином".
Удивительные снимки, глядя на которые очень трудно поверить, что эти люди никак не связаны родством. Знаете ли вы, что такое доппельгангер? Это двойник человека. Речь идет не о близнецах и двойняшках, а о людях, которые могут жить в разных странах и быть носителями разных культур, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
62 -летний фотограф из Монреаля провел последние 12 лет в поисках абсолютно незнакомых людей по всему миру, которые выглядят как близнецы.
Читайте также: Фотограф путешествует по миру в поисках красивых лесов. Фото
"Меня вдохновили на это 2 вещи. Первое, это то, что в процессе своей работы, я постоянно встречал двойников других людей, а второе — мое сходство с киношным персонажем Мистером Бином".
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