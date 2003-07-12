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Десять красивейших в мире национальных парков. Фото

Десять красивейших в мире национальных парков. ФотоПрирода сохранила здесь первозданную красоту.

Есть сотни национальных парков по всему миру, но приведенные ниже варианты — одни из самых потрясающих и интересных, дающих вам представление о нетронутой природе, захватывающей дикой местности и прекрасных пейзажах. Если вы хотите немного приключений, то должны добавить эти парки в свой список мест для путешествий, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Десять красивейших в мире национальных парков. Фото


Национальный парк Озеро Накуру в Кении позволит увидеть местную дикую природу.

Есть много мест, которые можно исследовать за пределами всей Африки, но Национальный парк Озеро Накуру в Кении должен быть наверху вашего списка. Он расположен в Великой рифтовой долине, и, хотя он считается немного маленьким для африканских стандартов, там есть что посмотреть. В парке живут львы, леопарды, гиппопотамы и фламинго, и мы назвали лишь некоторых из диких животных, которых вы могли бы обнаружить.

Десять красивейших в мире национальных парков. Фото


Национальный парк Какаду в Австралии огромен.

Некоторые из лучших национальных парков — это те, которые также учат вас чему-то об истории, и вы обязательно найдете это здесь. Национальный парк Какаду полон истории, так как он является домом для аборигенов в течение 65 000 лет и является самой старой живой культурой на земле.

Десять красивейших в мире национальных парков. Фото


Национальный парк Дой Интанон в Чианг Май, Таиланд имеет сотни видов птиц.

Национальный парк Дой Интанон известен как «Крыша Таиланда» и расположен недалеко от гор Гималаев, недалеко от Чианг Мая. Парк славится своими великолепными видами на водопады, пещеры и горы, а также огромным количеством птиц, которые там живут.

Десять красивейших в мире национальных парков. Фото

Национальный парк Ватнайёкюдль в Исландии является домом для самой высокой вершины страны.

В то время как есть много красивых национальных парков в других странах, вам, возможно, захочется провести время в Национальном парке Ватнайёкюдль, где находится самый высокий горный пик страны — другими словами, вы получите потрясающие виды.

Десять красивейших в мире национальных парков. Фото


Национальный парк Банф в Канаде имеет одни из самых красивых водоемов.

Это первый национальный парк Канады и флагман национальной системы парков, и он также входит в состав канадских парков Rocky Mountain, входящих в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Десять красивейших в мире национальных парков. Фото


Национальный парк Серенгети в Танзании заполнен дикой природой.

Если вы хотите увидеть как можно больше диких животных, вам необходимо отправиться в национальный парк Серенгети. Это, возможно, лучший заповедник дикой природы в мире, который имеет самую большую концентрацию животных в Африке. Гиены, слоны, бегемоты, львы, жирафы, обезьяны, гну, зебры … список можно продолжать и продолжать.

Десять красивейших в мире национальных парков. Фото


Национальный парк Торрес-дель-Пайне в Чили имеет невероятные виды.

Согласно официальному сайту, Национальный парк Торрес-дель-Пайне был объявлен восьмым чудом света в 2013 году, а также заповедником ЮНЕСКО. Нетрудно понять, почему он считается одним из самых красивых мест на Земле.

Десять красивейших в мире национальных парков. Фото


Национальный парк Фьордленд в Новой Зеландии идеально подходит для каякинга и прогулок.

Если вы хотите отправиться в место, которое многие еще не видели, отправляйтесь в национальный парк Фьордленд в Новой Зеландии. Он более 1,2 миллионов гектаров в размерах, и он дает вам великолепный вид на горы, озера, тропические леса и фиорды. Также там есть так много растений и животных, которые полностью уникальны для этого района. Вы можете отправиться в поход или каякинг через фиорды и под водопадами, и это поистине прекрасный опыт.

Десять красивейших в мире национальных парков. Фото


Национальный парк вулкана Ареналь в Коста-Рике имеет действующий вулкан.

Парк расположен в пределах более крупного заповедника Ареналь, который защищает запасы вдоль горных хребтов Тиларан и Гуанакасте. Вы увидите, конечно же, вулкан Аренал, который является самым активным вулканом в Коста-Рике с последовательными лавовыми извержениями с июля 1968 года.

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Десять красивейших в мире национальных парков. Фото


Национальный парк Крюгера в Южной Африке является домом для многих редких животных.

Национальный парк Крюгера расположен примерно в 420 километрах к северо-востоку от Йоханнесбурга и составляет почти 20 тысяч квадратных километров. Он также считается одним из лучших мест для наблюдения за дикими животными в Африке. Если вы хотите увидеть «Большую пятерку» (буйволов, слонов, леопардов, львов и носорогов), вы, скорее всего, найдете их в этом парке. Есть также нильские крокодилы, бегемоты и очень редкие птицы.
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 Теги: парк, природа

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Сегодня, 20:32 » Автор: Анна Мартынова
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