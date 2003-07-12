Пейзажи самых красивых гор Норвегии. Фото

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Фоторепортажи. Гейрангер-фьорд – один из самых красивых и посещаемых норвежских фьордов. Он расположен в области – Суннмере на юго-западе губернии Мере-ог-Ромсдал. Простирается он между горами на пятнадцать километров и являет собой естественное продолжение – Сторфьорда (Большой фьорд). Максимальная ширина его – 1,3 км. На