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Раздел: Фоторепортажи  
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Пейзажи самых красивых гор Норвегии. Фото

Пейзажи самых красивых гор Норвегии. ФотоМестная природа поражает воображение.

За что туристы любят Норвегию? За скандинавский колорит и красивые города, за фьорды и море, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

А еще - за горы. Ведь возвышенности занимают две трети территории страны. И большинство из них - фантастически красивые.

Не верите? Мы подобрали несколько фото норвежских гор со страниц Instagram.

Пейзажи самых красивых гор Норвегии. Фото


Аурландс-фьорд

Пейзажи самых красивых гор Норвегии. Фото


Согн-ог-Фьюране

Пейзажи самых красивых гор Норвегии. Фото


Лофотенские острова

Пейзажи самых красивых гор Норвегии. Фото


Свольвер

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Пейзажи самых красивых гор Норвегии. Фото


Гейрангер-фьорд
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 Теги: Норвегия, горы

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Сегодня, 09:34 » Автор: Анна Мартынова
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