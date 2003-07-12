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Раздел: Фоторепортажи  
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Тогда и сейчас: как изменились мегаполисы за несколько десятилетий. Фото

Тогда и сейчас: как изменились мегаполисы за несколько десятилетий. ФотоВремя летит незаметно.

Сегодня мы любим посещать современные города, которые, как будто на шаг вперед от остальных. В течение последних 100 лет мир развивается настолько стремительно, что уже трудно представить, насколько всё изменилось за это время. Многие из самых узнаваемых сегодня городов когда-то выглядели совсем не так, как сейчас, а другие всего каких-то несколько десятилетий назад были огромными пустующими территориями. В этой серии сравнительных фотографий "тогда и сейчас" вы увидите известные города мира с разницей в несколько десятилетий, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Тогда и сейчас: как изменились мегаполисы за несколько десятилетий. Фото

Гонконг, Китай

Тогда и сейчас: как изменились мегаполисы за несколько десятилетий. Фото


Шанхай, Китай

Тогда и сейчас: как изменились мегаполисы за несколько десятилетий. Фото


Чикаго, США

Тогда и сейчас: как изменились мегаполисы за несколько десятилетий. Фото


Сан-Франциско, США

Тогда и сейчас: как изменились мегаполисы за несколько десятилетий. Фото

Бангкок, Таиланд

Тогда и сейчас: как изменились мегаполисы за несколько десятилетий. Фото


Лонг-Бич, США

Тогда и сейчас: как изменились мегаполисы за несколько десятилетий. Фото


Мельбурн, Австралия

Тогда и сейчас: как изменились мегаполисы за несколько десятилетий. Фото


Афины, Греция

Тогда и сейчас: как изменились мегаполисы за несколько десятилетий. Фото


Рио-де-Жанейро, Бразилия

Тогда и сейчас: как изменились мегаполисы за несколько десятилетий. Фото


Торонто, Канада

Тогда и сейчас: как изменились мегаполисы за несколько десятилетий. Фото


Шэньчжэнь, Китай

Тогда и сейчас: как изменились мегаполисы за несколько десятилетий. Фото


Берлин, Германия

Тогда и сейчас: как изменились мегаполисы за несколько десятилетий. Фото


Токио, Япония

Тогда и сейчас: как изменились мегаполисы за несколько десятилетий. Фото


Сингапур, Республика Сингапур

Тогда и сейчас: как изменились мегаполисы за несколько десятилетий. Фото


Дубай, ОАЭ

Тогда и сейчас: как изменились мегаполисы за несколько десятилетий. Фото


Макао, Китай

Тогда и сейчас: как изменились мегаполисы за несколько десятилетий. Фото


Куала-Лумпур, Малайзия

Тогда и сейчас: как изменились мегаполисы за несколько десятилетий. Фото


Джакарта, Индонезия

Тогда и сейчас: как изменились мегаполисы за несколько десятилетий. Фото


Сан-Франциско, США

Тогда и сейчас: как изменились мегаполисы за несколько десятилетий. Фото


Сидней, Австралия

Тогда и сейчас: как изменились мегаполисы за несколько десятилетий. Фото


Форталеза, Бразилия

Тогда и сейчас: как изменились мегаполисы за несколько десятилетий. Фото


Абу-Даби, ОАЭ

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Тогда и сейчас: как изменились мегаполисы за несколько десятилетий. Фото


Сеул, Южная Корея
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 Теги: мегаполис, история

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Сегодня, 13:02 » Автор: Анна Мартынова
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