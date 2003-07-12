Раздел: Фоторепортажи
Тогда и сейчас: как изменились мегаполисы за несколько десятилетий. Фото
Время летит незаметно.
Сегодня мы любим посещать современные города, которые, как будто на шаг вперед от остальных. В течение последних 100 лет мир развивается настолько стремительно, что уже трудно представить, насколько всё изменилось за это время. Многие из самых узнаваемых сегодня городов когда-то выглядели совсем не так, как сейчас, а другие всего каких-то несколько десятилетий назад были огромными пустующими территориями. В этой серии сравнительных фотографий "тогда и сейчас" вы увидите известные города мира с разницей в несколько десятилетий, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Гонконг, Китай
Шанхай, Китай
Чикаго, США
Сан-Франциско, США
Бангкок, Таиланд
Лонг-Бич, США
Мельбурн, Австралия
Афины, Греция
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Торонто, Канада
Шэньчжэнь, Китай
Берлин, Германия
Токио, Япония
Сингапур, Республика Сингапур
Дубай, ОАЭ
Макао, Китай
Куала-Лумпур, Малайзия
Джакарта, Индонезия
Сан-Франциско, США
Сидней, Австралия
Форталеза, Бразилия
Абу-Даби, ОАЭ
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Сеул, Южная Корея
Сегодня мы любим посещать современные города, которые, как будто на шаг вперед от остальных. В течение последних 100 лет мир развивается настолько стремительно, что уже трудно представить, насколько всё изменилось за это время. Многие из самых узнаваемых сегодня городов когда-то выглядели совсем не так, как сейчас, а другие всего каких-то несколько десятилетий назад были огромными пустующими территориями. В этой серии сравнительных фотографий "тогда и сейчас" вы увидите известные города мира с разницей в несколько десятилетий, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Гонконг, Китай
Шанхай, Китай
Чикаго, США
Сан-Франциско, США
Бангкок, Таиланд
Лонг-Бич, США
Мельбурн, Австралия
Афины, Греция
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Торонто, Канада
Шэньчжэнь, Китай
Берлин, Германия
Токио, Япония
Сингапур, Республика Сингапур
Дубай, ОАЭ
Макао, Китай
Куала-Лумпур, Малайзия
Джакарта, Индонезия
Сан-Франциско, США
Сидней, Австралия
Форталеза, Бразилия
Абу-Даби, ОАЭ
Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram
Сеул, Южная Корея
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