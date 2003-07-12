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Невероятно дорогие мотоциклы, доступные лишь миллионерам. Фото

Невероятно дорогие мотоциклы, доступные лишь миллионерам. ФотоСамые дорогие мотоциклы.

Мотоцикл – это особенный вид транспорта, тем более, когда речь заходит о роскошных моделях. Непосвященному в вопрос человеку может быть сложно поверить в то, что среди двухколесных транспортных средств есть немало интересных образцов, каждый из которых обойдется дороже спорткара. Именно о таких мотоциклах сейчас и пойдет речь, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

1. CM Neiman Marcus Limited Edition Fighter

Невероятно дорогие мотоциклы, доступные лишь миллионерам. Фото


Пожалуй, самый дорогой мотоцикл на сегодняшний день. Забавно, но после создания дизайнерский двухколесный жеребец стоил всего 110 тысяч долларов США. Он успел поменять несколько владельцев и в итоге попал на аукцион, где неожиданно стал объектом ожесточенного торга. В итоге мотоцикл продали за 11 млн долларов.

2. AJS Porcupine E90

Невероятно дорогие мотоциклы, доступные лишь миллионерам. Фото


Легендарный гоночный мотоцикл. Выпущен Porcupine тиражом всего 4 единицы. Стоимость мотоциклов варьируется от 225 до 680 тысяч долларов. При этом цена одного из мотоциклов оценивается больше, чем в 7 млн долларов США, так как машина является чемпионской.

3. Hildebrand & Wolfmuller

Невероятно дорогие мотоциклы, доступные лишь миллионерам. Фото


Простейшая рама, очень слабый двигатель, странный дизайн. Казалось бы, чему здесь стоит даже нескольким тысячам долларов? На самом деле мотоцикл имеет сугубо историческую ценность. Дело в том, что это первый в истории мотоцикл, вышедший в серийное производство. Сделан он, к слову, был в Германии. Выпускался с 1894 по1897 год. До наших дней сохранилось не более 10 единиц. Стоит каждый от 3.5 млн долларов.

4. Yamaha BMS

Невероятно дорогие мотоциклы, доступные лишь миллионерам. Фото

Сумасбродный кастомный мотоцикл, хозяин и создатель которого сам не ожидал, что за его творение будут предлагать 3 млн долларов и даже больше. Стоит мотоцикл как новенький Bugatti Chiron с парой-тройкой дополнительных опций.

5. Harley Davidson Cosmic Starship

Невероятно дорогие мотоциклы, доступные лишь миллионерам. Фото


Верный способ увеличить стоимость мотоцикла в несколько раз – попросить именитого художника заняться его оформлением. Именно так и сделали с этим Harley Davidson, стоимость которого на сегодняшний день составляет уже больше 10 млн долларов.

6. Dodge Tomahawk

Невероятно дорогие мотоциклы, доступные лишь миллионерам. Фото


Откровенно невероятный мотоцикл Dodge Tomahawk будоражит любителей мотоциклов уже не первый год. Настоящий мотоцикл-исполин с 10 цилиндрами. Был создан студией Dodge Viper в количестве всего 10 штук. До 100 км/ч этот зверь разгоняется за 2.5 секунды. Начальная стоимость одного такого мотоцикла – 550 тысяч долларов.

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7. Ecosse Moto Works Founder’s Edition Titanium XX

Невероятно дорогие мотоциклы, доступные лишь миллионерам. Фото


Один из самых причудливых мотоциклов уже хотя бы потому, что большая часть его сделана из титана. Среди прочих материалов нашедших широкое применение в Ecosse Moto Works Founder’s Edition Titanium XX – карбон и авиационный алюминий. Все это сделало двухколесное транспортное средство невероятно легким – 215 кг и очень дорогим – 300 тысяч долларов за единицу.
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 Теги: мотоцикл, роскошь

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Сегодня, 19:12 » Автор: Анна Мартынова
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