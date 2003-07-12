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Художник создает невероятно реалистичные картины маслом. Фото

Художник создает невероятно реалистичные картины маслом. ФотоСловно ретро-снимки.

Фредерик Линден родился и вырос в северной части штата Нью-Йорк, художественное образование получал в Канаде и Италии. Фредерик пишет маслом на холсте и создаёт удивительные реалистичные пейзажи, которые даже трудно отличить от фотографий. Источником вдохновения для художника служат снимки реальных мест, в которых он когда-то побывал сам, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Художник создает невероятно реалистичные картины маслом. Фото
Художник создает невероятно реалистичные картины маслом. Фото
Художник создает невероятно реалистичные картины маслом. Фото
Художник создает невероятно реалистичные картины маслом. Фото
Художник создает невероятно реалистичные картины маслом. Фото
Художник создает невероятно реалистичные картины маслом. Фото
Художник создает невероятно реалистичные картины маслом. Фото
Художник создает невероятно реалистичные картины маслом. Фото
Художник создает невероятно реалистичные картины маслом. Фото
Художник создает невероятно реалистичные картины маслом. Фото
Художник создает невероятно реалистичные картины маслом. Фото
Художник создает невероятно реалистичные картины маслом. Фото
Художник создает невероятно реалистичные картины маслом. Фото
Художник создает невероятно реалистичные картины маслом. Фото
Художник создает невероятно реалистичные картины маслом. Фото
Художник создает невероятно реалистичные картины маслом. Фото
Художник создает невероятно реалистичные картины маслом. Фото
Художник создает невероятно реалистичные картины маслом. Фото
Художник создает невероятно реалистичные картины маслом. Фото
Художник создает невероятно реалистичные картины маслом. Фото
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 Теги: художник, искусство

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Сегодня, 14:20 » Автор: Анна Мартынова
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