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Странные вещи, на которые тотализаторы принимают ставки. Фото

Странные вещи, на которые тотализаторы принимают ставки. ФотоЛюди обожают спорить на деньги.

За последний месяц, целиком и полностью прошедший под знаком Футбола, ставку на ту или иную команду не сделал только ленивый. А учитывая непредсказуемость спортивных баталий нынешнего Чемпионата, выиграют на этом деле отнюдь не многие. Но футбол – далеко не единственная вещь, бередящая азартные души. Люди готовы заключать пари на совершенно абсурдные вещи. И даже сколачивать на них состояния, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

Странные вещи, на которые тотализаторы принимают ставки. Фото


Человеческий азарт не имеет границ. И свойственен он также тем, кто совершенно далёк от спорта. А что? Права у всех равные. Так что люди, которые не интересуются футболом и равнодушны к хоккею, могут сделать ставку на…

1. Смерть знаменитостей

Странные вещи, на которые тотализаторы принимают ставки. Фото


Да, звучит не слишком доброжелательно. Но даже на таких вещах букмекеры умудряются делать деньги. А особо азартные игроки внимательно следят за звёздной хроникой, дабы понять, у кого нынче проблемы с наркотиками, кто уже давненько не вылазит из бутылки и как там поживают Чарли Шин и Кит Ричардз. Поставить можно на кончину знаменитости в определённом году или даже месяце. Так что у рок-звёзд есть лишний повод держать себя в форме, дабы оставить стервятников с носом.

2. Чья жена упадёт первой

Странные вещи, на которые тотализаторы принимают ставки. Фото


Звучит тоже слегка злобновато, но в отличие от первого пункта тут речь идёт о занятии вполне мирном. И околоспортивном. Дело в том, что в мире ежегодно проходит Чемпионат по переноске жён (Wife Carrying Championship). В рамках соревнования мужья должны посадить благоверных к себе на спину и пробежать таким образом дистанцию в 253 метра с препятствиями. Фотографии участников обычно появляются на сайте (и даже в медиа) незадолго до состязания, так что все желающие могут с увлечением изучать портфолио и оценивать, кто же продержится дольше.

3. Кого и когда родят Принц Гарри и Меган Маркл

Странные вещи, на которые тотализаторы принимают ставки. Фото


На волне всемирной истерии вокруг британско-американского брака букмекеры принимают ставки буквально на всё, что хоть как-то связано с именами Гарри и Меган. После свадьбы самыми популярными стали попытки угадать год рождения их первенца (здесь всё ещё оптимистично лидирует 2018-ый), а также её или его имя (тут на первом месте имена Маргарет и Эдвард соответственно).

4. Всё, что связано с Ким Чен Ыном

Странные вещи, на которые тотализаторы принимают ставки. Фото


Ставки принимают на самые разные аспекты, связанные с жизнью диктатора. А особой популярностью пользуются попытки угадать, как долго Ын продержится у власти и…сыграет ли он в гольф с Дональдом Трампом. И, собственно, кто же выйдет победителем из этого состязания. Уж лучше так, чем Красными кнопками хвастать.

5. Одиноки ли мы в Вселенной

Странные вещи, на которые тотализаторы принимают ставки. Фото


Да-да, можно сделать ставку на то, когда будут обнаружены первые признаки существования внеземных цивилизаций. Примечательно, что раньше, чем на 2020-ый никто даже не ставит.

6. Кто получит «Оскар»

Странные вещи, на которые тотализаторы принимают ставки. Фото


Любопытная попытка разбогатеть, основываясь на собственных кинопознаниях и вкусах. Примечательно, что в Лас-Вегасе ставки на «Оскар» считаются незаконными. Потому что результаты голосования Академии известны ещё задолго до церемонии, так что волне вероятны утечки информации.

7. Кто станет следующим Бондом

Странные вещи, на которые тотализаторы принимают ставки. Фото


И, конечно же, кто же сыграет его новую боевую подругу или коварную антагонистку. Хотя логичнее было бы предсказать, когда же «Бондиана», наконец-то, подойдёт к логическому финалу.

8. И кто станет следующим Папой

Странные вещи, на которые тотализаторы принимают ставки. Фото


Странно: христианство, вроде как, не слишком лояльно к азартным играм. А ко всякого рода гаданиям – и подавно. Но это не мешает тысячам людей во всём мире пытаться предсказать имя следующего понтифика. Пока лидирует филиппинский кардинал Луис Антонио Гоким Тагле. И это при живом и популярном папе Франциске!

9. Кто же займёт Железный трон

Странные вещи, на которые тотализаторы принимают ставки. Фото


От реальных духовных лидеров к лидерам вымышленным. Благодаря количеству внезапных поворотов и нелепых смертей на один эпизод сериал «Игра престолов» стал мечтой любого букмекера. Поскольку финал саги всё ещё не известен (спасибо Дж.Р.Р. Мартину за промедление с выпуском последних книг), то главная интрига не даёт покоя миллионам: кто же в итоге возглавит Семь королевств? Или, может, Ходоки сотрут жизнь с лица Вестероса? Ответ зрители получат не раньше 2019-го, так что есть время потренировать интуицию.

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10. Когда наступит конец света

Странные вещи, на которые тотализаторы принимают ставки. Фото


В самом «оптимистичном» тотализаторе можно поставить на год или причину Апокалипсиса. К примеру, если проголосовать за конец света в 2018-ом и поставить на это 100 долларов, то в случае «выигрыша» 1 января 2019-го можно получить целых 50 000. Правда, кто будет выплачивать – увы, непонятно.
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 Теги: ставки, тотализатор

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Сегодня, 20:32 » Автор: Анна Мартынова
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