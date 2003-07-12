» » Цветущие поля Италии в ярких пейзажах. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
+1

Цветущие поля Италии в ярких пейзажах. Фото

Цветущие поля Италии в ярких пейзажах. ФотоЭто незабываемое место.

Умбрия — небольшой регион в центральной Италии, настоящее сердце страны. Это единственный регион в полуостровной её части, не имеющий выхода к морю, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

Именно здесь расположен небольшой городок Кастеллуччо ди Норча, где находятся знаменитая цветущая «Великая равнина».

Большую част территории региона занимают горы и холмы: котлованы, долины и равнины охватывают лишь 6% его площади. Между Апеннинами и Антиапеннинами располагаются обширные равнинные участки, дно которых некогда занимали озёра; со временем эти озёра частично были заполнены принесёнными реками обломками горных пород, и сегодня это почти идеально ровная земля, окружённая холмами.

Читайте также: Звезды, полностью изменившиеся с помощью пластики. Фото

24 и 25 августа 2016 года в этой части Италии произошло мощное землетрясение. Источники пишут о двух самых мощных толчках магнитудой более 6. Эпицентры были в окрестностях города Норча, который был разрушен на 60%. Землетрясения были такими мощными, что ощущались в Риме, Флоренции и Болонье. Спустя два месяца, с 26 по 30 октября того же года, в этих местах снова была серия землетрясений магнитудой до 6.6. Эпицентр снова был в нескольких километрах от Норчи.

Но местные красоты не пострадали.

Цветущие поля Италии в ярких пейзажах. Фото
Цветущие поля Италии в ярких пейзажах. Фото
Цветущие поля Италии в ярких пейзажах. Фото
Цветущие поля Италии в ярких пейзажах. Фото
Цветущие поля Италии в ярких пейзажах. Фото
Цветущие поля Италии в ярких пейзажах. Фото
Цветущие поля Италии в ярких пейзажах. Фото
Цветущие поля Италии в ярких пейзажах. Фото
Цветущие поля Италии в ярких пейзажах. Фото
Цветущие поля Италии в ярких пейзажах. Фото
Цветущие поля Италии в ярких пейзажах. Фото
Цветущие поля Италии в ярких пейзажах. Фото
Цветущие поля Италии в ярких пейзажах. Фото
Цветущие поля Италии в ярких пейзажах. Фото
Цветущие поля Италии в ярких пейзажах. Фото
Цветущие поля Италии в ярких пейзажах. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Италия, поле

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:32 » Автор: Анна Мартынова
     555
     0

Похожие новости по теме

Звезды, полностью изменившиеся с помощью пластики. Фото Звезды, полностью изменившиеся с помощью пластики. Фото

Они выглядели совсем иначе.

Тоскана: главное сокровище Италии. Фото Тоскана: главное сокровище Италии. Фото

Пейзажи этой местности поражают.

Жуткие кадры последствий землетрясения в Италии. Фото Жуткие кадры последствий землетрясения в Италии. Фото

Землетрясение повредило исторические памятники.

Жуткие кадры последствий землетрясения в Италии. Фото Жуткие кадры последствий землетрясения в Италии. Фото

Погибло 247 человек.

Тоскана - нежная красота сердца Италии. Фото Тоскана - нежная красота сердца Италии. Фото

Этот райский уголок находится в самом сердце Италии.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх