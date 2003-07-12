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Цветущие поля Италии в ярких пейзажах. Фото
Это незабываемое место.
Умбрия — небольшой регион в центральной Италии, настоящее сердце страны. Это единственный регион в полуостровной её части, не имеющий выхода к морю, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Именно здесь расположен небольшой городок Кастеллуччо ди Норча, где находятся знаменитая цветущая «Великая равнина».
Большую част территории региона занимают горы и холмы: котлованы, долины и равнины охватывают лишь 6% его площади. Между Апеннинами и Антиапеннинами располагаются обширные равнинные участки, дно которых некогда занимали озёра; со временем эти озёра частично были заполнены принесёнными реками обломками горных пород, и сегодня это почти идеально ровная земля, окружённая холмами.
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24 и 25 августа 2016 года в этой части Италии произошло мощное землетрясение. Источники пишут о двух самых мощных толчках магнитудой более 6. Эпицентры были в окрестностях города Норча, который был разрушен на 60%. Землетрясения были такими мощными, что ощущались в Риме, Флоренции и Болонье. Спустя два месяца, с 26 по 30 октября того же года, в этих местах снова была серия землетрясений магнитудой до 6.6. Эпицентр снова был в нескольких километрах от Норчи.
Но местные красоты не пострадали.
Умбрия — небольшой регион в центральной Италии, настоящее сердце страны. Это единственный регион в полуостровной её части, не имеющий выхода к морю, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Именно здесь расположен небольшой городок Кастеллуччо ди Норча, где находятся знаменитая цветущая «Великая равнина».
Большую част территории региона занимают горы и холмы: котлованы, долины и равнины охватывают лишь 6% его площади. Между Апеннинами и Антиапеннинами располагаются обширные равнинные участки, дно которых некогда занимали озёра; со временем эти озёра частично были заполнены принесёнными реками обломками горных пород, и сегодня это почти идеально ровная земля, окружённая холмами.
Читайте также: Звезды, полностью изменившиеся с помощью пластики. Фото
24 и 25 августа 2016 года в этой части Италии произошло мощное землетрясение. Источники пишут о двух самых мощных толчках магнитудой более 6. Эпицентры были в окрестностях города Норча, который был разрушен на 60%. Землетрясения были такими мощными, что ощущались в Риме, Флоренции и Болонье. Спустя два месяца, с 26 по 30 октября того же года, в этих местах снова была серия землетрясений магнитудой до 6.6. Эпицентр снова был в нескольких километрах от Норчи.
Но местные красоты не пострадали.
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