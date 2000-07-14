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Подводный мир Сицилии в ярких снимках. Фото
Такое не каждый день увидишь.
Ученые, которые отправились в подводную экспедицию, показали красоту коралл в подводных вулканах итальянского острова Сицилия, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Главная цель экспедиции – добиться признания Эолийских островов заповедной зоной. Малоисследованную подводную территорию согласились обследовать ученые из европейской природоохранной организации Oceana. Ученые уже обнаружили разновидности коралл, которые до сих пор не были зафиксированы в этом регионе.
Ученые в течение месяца брали образцы подводного грунта возле Сицилии и делали съемку на глубине 981 метра. В целом они исследовали 7 подводных областей. По результатам своей работы, ученые установили, что бамбук, древовидный и черный кораллы находятся на грани уничтожения. Одновременно ученые обнаружили редкий вид морской звезды и рыбу семейства бочковых. До сих пор считалось, что эти водные животные живут только в северном Адриатическом море. Также исследователи обнаружили красные водоросли, которые служат убежищем для рыб, в частности, ставрид.
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На протяжении всей экспедиции ученые наталкивались на пустые бутылки, пластик, батарейки и одноразовую посуду. Следовательно, чтобы привлечь внимание людей к водному миру острова Сицилия, ученые поделились удивительными снимками с престижным изданием. Стоит отметить, что фото подводной съемки поражают.
Ученые, которые отправились в подводную экспедицию, показали красоту коралл в подводных вулканах итальянского острова Сицилия, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Главная цель экспедиции – добиться признания Эолийских островов заповедной зоной. Малоисследованную подводную территорию согласились обследовать ученые из европейской природоохранной организации Oceana. Ученые уже обнаружили разновидности коралл, которые до сих пор не были зафиксированы в этом регионе.
Ученые в течение месяца брали образцы подводного грунта возле Сицилии и делали съемку на глубине 981 метра. В целом они исследовали 7 подводных областей. По результатам своей работы, ученые установили, что бамбук, древовидный и черный кораллы находятся на грани уничтожения. Одновременно ученые обнаружили редкий вид морской звезды и рыбу семейства бочковых. До сих пор считалось, что эти водные животные живут только в северном Адриатическом море. Также исследователи обнаружили красные водоросли, которые служат убежищем для рыб, в частности, ставрид.
Читайте также: Венеция во время отлива в ярких снимках. Фото
На протяжении всей экспедиции ученые наталкивались на пустые бутылки, пластик, батарейки и одноразовую посуду. Следовательно, чтобы привлечь внимание людей к водному миру острова Сицилия, ученые поделились удивительными снимками с престижным изданием. Стоит отметить, что фото подводной съемки поражают.
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