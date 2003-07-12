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Раздел: Фоторепортажи  
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Вот это мотивация: пары, сумевшие вместе сильно похудеть. Фото

Вот это мотивация: пары, сумевшие вместе сильно похудеть. ФотоТеперь их ждет здоровая жизнь.

Эти пары решили худеть вместе и приложили все усилия для того чтобы побороть лишний вес. У них это получилось, и теперь они демонстрируют нам фото в стиле «до и после», передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Вот это мотивация: пары, сумевшие вместе сильно похудеть. Фото
Вот это мотивация: пары, сумевшие вместе сильно похудеть. Фото
Вот это мотивация: пары, сумевшие вместе сильно похудеть. Фото
Вот это мотивация: пары, сумевшие вместе сильно похудеть. Фото
Вот это мотивация: пары, сумевшие вместе сильно похудеть. Фото
Вот это мотивация: пары, сумевшие вместе сильно похудеть. Фото
Вот это мотивация: пары, сумевшие вместе сильно похудеть. Фото
Вот это мотивация: пары, сумевшие вместе сильно похудеть. Фото
Вот это мотивация: пары, сумевшие вместе сильно похудеть. Фото
Вот это мотивация: пары, сумевшие вместе сильно похудеть. Фото
Вот это мотивация: пары, сумевшие вместе сильно похудеть. Фото
Вот это мотивация: пары, сумевшие вместе сильно похудеть. Фото
Вот это мотивация: пары, сумевшие вместе сильно похудеть. Фото
Вот это мотивация: пары, сумевшие вместе сильно похудеть. Фото
Вот это мотивация: пары, сумевшие вместе сильно похудеть. Фото
Вот это мотивация: пары, сумевшие вместе сильно похудеть. Фото
Вот это мотивация: пары, сумевшие вместе сильно похудеть. Фото
Вот это мотивация: пары, сумевшие вместе сильно похудеть. Фото
Вот это мотивация: пары, сумевшие вместе сильно похудеть. Фото
Вот это мотивация: пары, сумевшие вместе сильно похудеть. Фото
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 Теги: похудение, пара

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Сегодня, 17:45 » Автор: Анна Мартынова
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