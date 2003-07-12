Раздел: Фоторепортажи
Вот это мотивация: пары, сумевшие вместе сильно похудеть. Фото
Теперь их ждет здоровая жизнь.
Эти пары решили худеть вместе и приложили все усилия для того чтобы побороть лишний вес. У них это получилось, и теперь они демонстрируют нам фото в стиле «до и после», передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
Эти пары решили худеть вместе и приложили все усилия для того чтобы побороть лишний вес. У них это получилось, и теперь они демонстрируют нам фото в стиле «до и после», передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
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