Раздел: Фоторепортажи
Улыбка до ушей: так выглядит самое счастливое животное в мире. Фото
Эти зверьки любят фотографироваться.
Вы, возможно, раньше и не слыхивали о животном под названием «квокка» (или, как их ещё называют, «короткохвостый кенгуру»), но теперь точно его не забудете, потому что таких счастливых мордах вы наверняка ещё не видели.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rusjev.
Эти довольно редкие животные относятся к тому же семейству, что и обычные кенгуру и встречаются только на нескольких небольших островках Австралии. Они травоядные и активны, главным образом, по ночам.
Читайте также: Улыбка до ушей: переписка с бывшими, от которой не грустно, а смешно
А ещё эти зверьки, по сравнению с другими своими родственниками, не бояться людей, отчего получается множество забавных селфи.
Вы, возможно, раньше и не слыхивали о животном под названием «квокка» (или, как их ещё называют, «короткохвостый кенгуру»), но теперь точно его не забудете, потому что таких счастливых мордах вы наверняка ещё не видели.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rusjev.
Эти довольно редкие животные относятся к тому же семейству, что и обычные кенгуру и встречаются только на нескольких небольших островках Австралии. Они травоядные и активны, главным образом, по ночам.
Читайте также: Улыбка до ушей: переписка с бывшими, от которой не грустно, а смешно
А ещё эти зверьки, по сравнению с другими своими родственниками, не бояться людей, отчего получается множество забавных селфи.
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