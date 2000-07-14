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Королевская роскошь: отреставрированный дом Марии-Антуанетты. Фото

Королевская роскошь: отреставрированный дом Марии-Антуанетты. ФотоПоместье было отреставрировано при поддержке Dior.

Малый Трианон, известный как одно из любимых мест Марии-Антуанетты, открыл двери для широкой публики после реставрации, сделанной при поддержке Dior.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vogue.

«Я –специалист по Марии-Антуанетте», - говорит Матье д’Авинья, который вызвался быть проводником по отреставрированной резиденции Марии-Антуанетты Малому Трианону (Petit Trianon). Звучит как работа мечты – заниматься самой гламурной королевой Франции, написать книгу о ее гардеробе и снять фильм о ее поместье в Версале.

В 1717 Мария-Антуанетта, вдохновленная идеями Руссо о «благородном дикаре» и бегстве на природу, попросила у Короля Франции Людовика XVI загородный дом. «Я дарю тебе букет цветов», - подыгрывая особой любви Королевы к цветам, с этими словами Людовик XVI подарил ей Малый Трианон в 1974.

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Пикантный факт истории – то, что главный дворец поместья строился для любовницы Короля Людовика XV – легендарной Маркизы де Помпадур. По желанию Марии-Антуанетты внутри поместья была построена «Деревушка Королевы» (Hameau de la Reine) – работы закончились в 1785. Современники называли ее «Маленькой Веной», хотя в обстановке и стиле от Вены здесь ничего не было. Внешне выдержанная в нормандском стиле – это домик для птиц, молочная ферма, озеро с причалом и башней Мальборо, мельница, дом для чтения и дом для чаепитий – внутри была обставлены со всем вкусом зарождающегося классицистического стиля.

Королевская роскошь: отреставрированный дом Марии-Антуанетты. Фото
Королевская роскошь: отреставрированный дом Марии-Антуанетты. Фото
Королевская роскошь: отреставрированный дом Марии-Антуанетты. Фото
Королевская роскошь: отреставрированный дом Марии-Антуанетты. Фото
Королевская роскошь: отреставрированный дом Марии-Антуанетты. Фото
Королевская роскошь: отреставрированный дом Марии-Антуанетты. Фото
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Сегодня, 10:46 » Автор: Ирина Шевченко
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