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Французы с размахом отмечают День взятия Бастилии. Фото

Французы с размахом отмечают День взятия Бастилии. ФотоНа официальном уровне День взятия Бастилии празднуется с 1880 года.

В столице Франции Париже в честь Дня взятия Бастилии проходит традиционный военный парад.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на НВ.

В связи с национальным праздником в стране введены беспрецедентные меры безопасности: безопасность в стране во время празднований обеспечивают 110 тысяч полицейских.

Отмечается, что парад принимает президент Франции Эмманюэль Макрон, а почетным гостем праздника является премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун.

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Напомним, 14 июля считается началом Великой французской революции, именно в этот день в 1789 году была взята знаменитая крепость Бастилия, используемая королевской властью, в том числе, и как тюрьма для политзаключенных.

Французы с размахом отмечают День взятия Бастилии. Фото
Французы с размахом отмечают День взятия Бастилии. Фото
Французы с размахом отмечают День взятия Бастилии. Фото
Французы с размахом отмечают День взятия Бастилии. Фото
Французы с размахом отмечают День взятия Бастилии. Фото
Французы с размахом отмечают День взятия Бастилии. Фото
Французы с размахом отмечают День взятия Бастилии. Фото
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 Теги: День взятия Бастилии, Франция

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Сегодня, 15:53 » Автор: Ирина Шевченко
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