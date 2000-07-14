Раздел: Фоторепортажи
Французы с размахом отмечают День взятия Бастилии. Фото
На официальном уровне День взятия Бастилии празднуется с 1880 года.
В столице Франции Париже в честь Дня взятия Бастилии проходит традиционный военный парад.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на НВ.
В связи с национальным праздником в стране введены беспрецедентные меры безопасности: безопасность в стране во время празднований обеспечивают 110 тысяч полицейских.
Отмечается, что парад принимает президент Франции Эмманюэль Макрон, а почетным гостем праздника является премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун.
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Напомним, 14 июля считается началом Великой французской революции, именно в этот день в 1789 году была взята знаменитая крепость Бастилия, используемая королевской властью, в том числе, и как тюрьма для политзаключенных.
В столице Франции Париже в честь Дня взятия Бастилии проходит традиционный военный парад.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на НВ.
В связи с национальным праздником в стране введены беспрецедентные меры безопасности: безопасность в стране во время празднований обеспечивают 110 тысяч полицейских.
Отмечается, что парад принимает президент Франции Эмманюэль Макрон, а почетным гостем праздника является премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун.
Читайте также: Жители Киева с размахом отмечают День города. Фото
Напомним, 14 июля считается началом Великой французской революции, именно в этот день в 1789 году была взята знаменитая крепость Бастилия, используемая королевской властью, в том числе, и как тюрьма для политзаключенных.
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