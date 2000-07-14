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Это нужно видеть: модель "носит" татуировки вместо одежды. Фото

Это нужно видеть: модель "носит" татуировки вместо одежды. ФотоНа теле девушки почти не осталось чистого места.

В самом начале 2000-х годов четырнадцатилетняя Николь Штефан из города Дрезден увидела, что один из ее кумиров, солист группы Backstreet Boys, Эй Джей Маклин, сделал себе татуировку на всю руку. Юная немка загорелась желанием сделать себе такую же. Через некоторое время у нее на руке появился небольшой рисунок, пишет Хроника.инфо со ссылкой на shoubiznes.today.

А затем Николь просто заболела татуировками. Девушка в этом деле пошла дальше своего любимого певца.

С каждым годом татуировки все больше и больше покрывали тело девушки. Штефан даже работать пошла татуировщицей. Сейчас Николь тридцать два года, и почти все ее тело укрыто разнообразными рисунками и узорами. Что-то особенное в своем увлечении немка не видит и фриком Николь себя не считает. «Как только вы доверитесь своим желаниям, вы сможете жить на полную», − пишет немка в социальных сетях. Кстати, на ее аккаунт в Инстаграме подписано почти девяносто тысяч подписчиков.

Ей нравится быть непохожей на всех остальных, иметь свой стиль и собственное мнение. На татуированную девушку обратили внимание фотографы. Они стали часто приглашать Николь на фотосессии. Несколько раз Штефан снималась в музыкальных клипах. В тату-тусовке она очень известная личность. Ее даже несколько раз приглашали в качестве жюри на фестивали, посвященные рисункам на теле. Ведь в этом искусстве в Германии ей почти нет равных.

Девушка шутит, что в летнее время года она избавлена от извечной женской проблемы – что надеть. Для этого у нее есть татуировки. Николь в теплые месяцы носит по минимуму одежды, выставляя на суд общественности свое разрисованное тело.

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Штефан рассказывает, что многие шарахаются от ее внешности, другие косо смотрят и вертят пальцем у виска. Но ее заботит мнение только одного человека. У Николь есть молодой человек, который разделяет ее взгляды на татуировки. Правда, в их количестве он явно проигрывает своей возлюбленной.


Это нужно видеть: модель "носит" татуировки вместо одежды. Фото
Это нужно видеть: модель "носит" татуировки вместо одежды. Фото
Это нужно видеть: модель "носит" татуировки вместо одежды. Фото
Это нужно видеть: модель "носит" татуировки вместо одежды. Фото
Это нужно видеть: модель "носит" татуировки вместо одежды. Фото
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 Теги: модель, татуировки

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Сегодня, 19:03 » Автор: Ирина Шевченко
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