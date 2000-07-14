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"Sea Breeze-2018": впечатляющие кадры международных военных учений. Фото

"Sea Breeze-2018": впечатляющие кадры международных военных учений. ФотоУкраинские и молдавские морпехи десантировались с вертолетов в заданных координатах на морском побережье.

В ходе одного из этапов украинского-американских учений "Си-Бриз 2018" прошли совместные маневры украинских морских пехотинцев и военнослужащих ВС Республики Молдова.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ.

Во время выполнения тренировок морпехи провели десантирование в определенных координатах на морском побережье посадочным способом с вертолетов. Закрепившись на своих позициях, они обеспечили возможность для высадки морского десанта. Десантирование было осуществлено из среднего десантного корабля "Юрий Олефиренко".

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Кроме того, параллельно свои тренировки провели спецназовцы, которые отработали десантирование беспарашютным способом на борт корабля.

"Sea Breeze-2018": впечатляющие кадры международных военных учений. Фото
"Sea Breeze-2018": впечатляющие кадры международных военных учений. Фото
"Sea Breeze-2018": впечатляющие кадры международных военных учений. Фото
"Sea Breeze-2018": впечатляющие кадры международных военных учений. Фото
"Sea Breeze-2018": впечатляющие кадры международных военных учений. Фото
"Sea Breeze-2018": впечатляющие кадры международных военных учений. Фото
"Sea Breeze-2018": впечатляющие кадры международных военных учений. Фото
"Sea Breeze-2018": впечатляющие кадры международных военных учений. Фото
"Sea Breeze-2018": впечатляющие кадры международных военных учений. Фото
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 Теги: Sea Breeze-2018, Украина

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Сегодня, 20:03 » Автор: Ирина Шевченко
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