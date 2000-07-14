Раздел: Фоторепортажи
Как сегодня выглядят звезды 2000-х. Фото
Некоторые удивительно похорошели, а некоторых не узнать.
Прекрасные 2000-е радовали нас обилием хороших исполнителей. Мы заслушивались их песнями, каждый день видели на экранах, копировали их стиль и мечтали когда-нибудь увидеть вживую.
Но потом эти личности стали всё реже появляться в поле зрения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Офигенно.
А мы, забыв о своей преданности, переключились на других: молодых, новых, свежих. Интересно узнать, как сейчас выглядят былые любимцы, возможно, мы совершенно неоправданно обделяли их вниманием все эти годы.
Билл Каулитц
Вокалист немецкой группы Tokio Hotel был кумиром многих девушек в 2000-е. Худенький парень с макияжем, маникюром и мелированными волосами. Поклонницы не узнали бы его, увидев сейчас. Билл повзрослел, возмужал и стал носить отличительный знак — украшение в носу.
«Ранетки»
Девушки-ранетки из подростков, ищущих себя в эмо-культуре, превратились во взрослых женщин, и даже леди, которые нашли свой стиль.
Кристина Агилера
Из девчонки с разноцветными волосами, розовой помадой и голубыми тенями, облаченной в узенький топ, она превратилась в эффектную даму в нормальной одежде. Правда, немного располнела за это время и подкачала губы. Но поклонники простили ей эти мелочи.
Рианна
Певица не утратила своей популярности и красоты с годами. Из прелестной девушки, которых тысячи, она превратилась в настоящую диву, одну на миллион.
Канье Уэст
В нулевых рэпер был похож на парня из нашего двора, пел о проблемах с учебой и непродолжительных отношениях с девчонками. Затем женился на Ким Кардашьян, обзавелся тремя детьми и стал серьезнее. Теперь ему не нужно подчеркивать свой статус массивными золотыми цепями.
МакSим
В 2000-х певица исполняла очень романтичные песни, под которые мечтали о любви и плакали все чувствительные особы. От нее ждали новых альбомов так же страстно, как и новых серий любимых сериалов. Но МакSим вышла замуж, родила двоих детей и покинула сцену. При этом внешне осталась такой же прекрасной, какой была прежде: рыжеволосой феей с зелеными глазами.
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Наталия Орейро
Кто же не помнит наивную и озорную Милагрос из сериала «Дикий ангел». Исполнявшей эту роль Наталии Орейро уже 41, но по ней и не скажешь.
Прекрасные 2000-е радовали нас обилием хороших исполнителей. Мы заслушивались их песнями, каждый день видели на экранах, копировали их стиль и мечтали когда-нибудь увидеть вживую.
Но потом эти личности стали всё реже появляться в поле зрения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Офигенно.
А мы, забыв о своей преданности, переключились на других: молодых, новых, свежих. Интересно узнать, как сейчас выглядят былые любимцы, возможно, мы совершенно неоправданно обделяли их вниманием все эти годы.
Билл Каулитц
Вокалист немецкой группы Tokio Hotel был кумиром многих девушек в 2000-е. Худенький парень с макияжем, маникюром и мелированными волосами. Поклонницы не узнали бы его, увидев сейчас. Билл повзрослел, возмужал и стал носить отличительный знак — украшение в носу.
«Ранетки»
Девушки-ранетки из подростков, ищущих себя в эмо-культуре, превратились во взрослых женщин, и даже леди, которые нашли свой стиль.
Кристина Агилера
Из девчонки с разноцветными волосами, розовой помадой и голубыми тенями, облаченной в узенький топ, она превратилась в эффектную даму в нормальной одежде. Правда, немного располнела за это время и подкачала губы. Но поклонники простили ей эти мелочи.
Рианна
Певица не утратила своей популярности и красоты с годами. Из прелестной девушки, которых тысячи, она превратилась в настоящую диву, одну на миллион.
Канье Уэст
В нулевых рэпер был похож на парня из нашего двора, пел о проблемах с учебой и непродолжительных отношениях с девчонками. Затем женился на Ким Кардашьян, обзавелся тремя детьми и стал серьезнее. Теперь ему не нужно подчеркивать свой статус массивными золотыми цепями.
МакSим
В 2000-х певица исполняла очень романтичные песни, под которые мечтали о любви и плакали все чувствительные особы. От нее ждали новых альбомов так же страстно, как и новых серий любимых сериалов. Но МакSим вышла замуж, родила двоих детей и покинула сцену. При этом внешне осталась такой же прекрасной, какой была прежде: рыжеволосой феей с зелеными глазами.
Читайте также:Как сегодня выглядят звезды боевиков 90-х. Фото
Наталия Орейро
Кто же не помнит наивную и озорную Милагрос из сериала «Дикий ангел». Исполнявшей эту роль Наталии Орейро уже 41, но по ней и не скажешь.
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