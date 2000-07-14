» » Как сегодня выглядят звезды 2000-х. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Как сегодня выглядят звезды 2000-х. Фото

Как сегодня выглядят звезды 2000-х. ФотоНекоторые удивительно похорошели, а некоторых не узнать.

Прекрасные 2000-е радовали нас обилием хороших исполнителей. Мы заслушивались их песнями, каждый день видели на экранах, копировали их стиль и мечтали когда-нибудь увидеть вживую.

Но потом эти личности стали всё реже появляться в поле зрения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Офигенно.

А мы, забыв о своей преданности, переключились на других: молодых, новых, свежих. Интересно узнать, как сейчас выглядят былые любимцы, возможно, мы совершенно неоправданно обделяли их вниманием все эти годы.

Билл Каулитц
Вокалист немецкой группы Tokio Hotel был кумиром многих девушек в 2000-е. Худенький парень с макияжем, маникюром и мелированными волосами. Поклонницы не узнали бы его, увидев сейчас. Билл повзрослел, возмужал и стал носить отличительный знак — украшение в носу.
Как сегодня выглядят звезды 2000-х. Фото


«Ранетки»
Девушки-ранетки из подростков, ищущих себя в эмо-культуре, превратились во взрослых женщин, и даже леди, которые нашли свой стиль.
Как сегодня выглядят звезды 2000-х. Фото


Кристина Агилера
Из девчонки с разноцветными волосами, розовой помадой и голубыми тенями, облаченной в узенький топ, она превратилась в эффектную даму в нормальной одежде. Правда, немного располнела за это время и подкачала губы. Но поклонники простили ей эти мелочи.
Как сегодня выглядят звезды 2000-х. Фото


Рианна
Певица не утратила своей популярности и красоты с годами. Из прелестной девушки, которых тысячи, она превратилась в настоящую диву, одну на миллион.
Как сегодня выглядят звезды 2000-х. Фото


Канье Уэст
В нулевых рэпер был похож на парня из нашего двора, пел о проблемах с учебой и непродолжительных отношениях с девчонками. Затем женился на Ким Кардашьян, обзавелся тремя детьми и стал серьезнее. Теперь ему не нужно подчеркивать свой статус массивными золотыми цепями.
Как сегодня выглядят звезды 2000-х. Фото


МакSим
В 2000-х певица исполняла очень романтичные песни, под которые мечтали о любви и плакали все чувствительные особы. От нее ждали новых альбомов так же страстно, как и новых серий любимых сериалов. Но МакSим вышла замуж, родила двоих детей и покинула сцену. При этом внешне осталась такой же прекрасной, какой была прежде: рыжеволосой феей с зелеными глазами.
Как сегодня выглядят звезды 2000-х. Фото


Читайте также:Как сегодня выглядят звезды боевиков 90-х. Фото

Наталия Орейро
Кто же не помнит наивную и озорную Милагрос из сериала «Дикий ангел». Исполнявшей эту роль Наталии Орейро уже 41, но по ней и не скажешь.
Как сегодня выглядят звезды 2000-х. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: звезды, юность

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:03 » Автор: Ирина Шевченко
     1131
     0

Похожие новости по теме

Как сейчас выглядят рок-звезды 2000-х. Фото Как сейчас выглядят рок-звезды 2000-х. Фото

На их музыке выросло целое поколение.

Как сегодня выглядят звезды фильмов 2000-х. Фото Как сегодня выглядят звезды фильмов 2000-х. Фото

С тех пор они сильно изменились.

Как изменились знаменитые рок-звезды 2000-х. Фото Как изменились знаменитые рок-звезды 2000-х. Фото

От них фанатели все подростки.

Вот как выглядят сейчас герои популярных бразильских сериалов. Фото Вот как выглядят сейчас герои популярных бразильских сериалов. Фото

В свое время их смотрели почти все.

Тогда и сейчас: герои сериалов 2000-х. Фото Тогда и сейчас: герои сериалов 2000-х. Фото

По кому сходили с ума миллионы.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх