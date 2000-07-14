» » Стоп, камера: звезды Голливуда "зажигают" на съемках. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Стоп, камера: звезды Голливуда "зажигают" на съемках. Фото

Стоп, камера: звезды Голливуда "зажигают" на съемках. ФотоФото о том, как Энистон, Джоли и другие актеры веселятся на съемках.

Когда мы смотрим со стороны на жизнь голливудских актеров, нам кажется, что она похожа на сказку, ведь звезды только и делают, что щеголяют в дизайнерских нарядах по красной дорожке и буквально даром получают огромные деньги, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Офигенно.

Но если вникнуть в специфику профессии киноактера, узнаешь, что подготовка к роли, зазубривание километровых текстов и многочасовые съемки — весьма изнурительное дело. Приходится черпать энергию и вдохновение в простых и приятных вещах. От выгорания и переутомления этих людей часто спасают дружеские отношения между членами команды и наличие хорошего чувства юмора.

Журналисты собрали самые забавные кадры со съемочных площадок знаменитых фильмов. На снимках, сделанных после того, как камера выключилась, Анджелина Джоли, Дженнифер Энистон и другие звезды обнажают перед зрителями всю душу.

Читайте также: Как сегодня выглядят звезды боевиков 90-х. Фото


Стоп, камера: звезды Голливуда "зажигают" на съемках. Фото
Стоп, камера: звезды Голливуда "зажигают" на съемках. Фото
Стоп, камера: звезды Голливуда "зажигают" на съемках. Фото
Стоп, камера: звезды Голливуда "зажигают" на съемках. Фото
Стоп, камера: звезды Голливуда "зажигают" на съемках. Фото
Стоп, камера: звезды Голливуда "зажигают" на съемках. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: звезды Голливуда, позитив

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 23:03 » Автор: Ирина Шевченко
     544
     0

Похожие новости по теме

Странные наряды, в которых звезды ходили на красной дорожке. Фото Странные наряды, в которых звезды ходили на красной дорожке. Фото

Кажется, они зашли слишком далеко в попытках выглядеть стильно.

Без фотошопа: так выглядят вблизи звезды Голливуда. Фото Без фотошопа: так выглядят вблизи звезды Голливуда. Фото

И они не без недостатков.

Звезды первой величины во время их первых кастингов. Фото Звезды первой величины во время их первых кастингов. Фото

Им удалось понравиться продюсерам и режиссерам.

Названы самые прибыльные звезды Голливуда. Фото Названы самые прибыльные звезды Голливуда. Фото

Они приносят кинокомпаниям огромные деньги.

Звезды Голливуда в очках и без. Фото Звезды Голливуда в очках и без. Фото

Очки уже давно перестали выполнять исключительно функцию коррекции зрения, став стильным аксессуаром, который помогает создать неповторимый образ.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх