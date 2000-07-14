Раздел: Фоторепортажи
Самые интересные солнцезащитные шторки для автомобилей. Фото
Обычный предмет можно превратить в интересное дополнение.
Летние жаркие дни заставляют водителей закрывать стекла своих авто солнезащитными шторками, которые обычно ассоциируются со скучными светоотражающими «заглушками», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
Но на самом деле существуют множество ярких вариантов таких шторок, позволяющих не только защитить салон от прямых солнечных лучей, но подчеркнуть индивидуальность владельцы авто.
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Мы «подсмотрели» несколько оригинальных шторок для авто, которые поднимают настроение не только водителей, но и проходящих мимо пешеходов.
Летние жаркие дни заставляют водителей закрывать стекла своих авто солнезащитными шторками, которые обычно ассоциируются со скучными светоотражающими «заглушками», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
Но на самом деле существуют множество ярких вариантов таких шторок, позволяющих не только защитить салон от прямых солнечных лучей, но подчеркнуть индивидуальность владельцы авто.
Читайте также: Невероятная дружба овчарки и маленькой совы. Фото
Мы «подсмотрели» несколько оригинальных шторок для авто, которые поднимают настроение не только водителей, но и проходящих мимо пешеходов.
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