Раздел: Фоторепортажи
Необычные дома от архитекторов с хорошей фантазией. Фото
Выглядит очень необычно.
Желаешь скрыться от людей и наслаждаться уединением — пожалуйста! Всё упирается в денежные возможности, креативность и капельку мизантропии. Без последнего фактора не обойтись, ведь так умело спрятаться от посторонних глаз не каждому под силу, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
1. Нора хоббита в Техасе, США
С виду это обычная землянка. Но на самом деле это полноценный домик на глубине 2 метров под землей, ловко спрятанный от посторонних глаз. Он оснащен всем необходимым для комфортной жизни, а на заднем дворе даже есть небольшой бассейн.
2. Резиденция посреди каньона в штате Юта, США
Одна супружеская пара всю жизнь мечтала об уютном домике в уединенном месте и в 1986 году воплотила свою странную задумку.
3. Одноэтажная вилла в Британской Колумбии, Канада
Этот дом идеально слился с ландшафтом благодаря необычному дизайну и зеленому мху на крыше.
4. Подземная вилла в Вальсе, Швейцария
Власти Швейцарии очень внимательно следят за тем, чтобы строительство жилых зданий не нарушало красоты местных пейзажей. В кантоне Граубюнден запрещено возводить высокие дома, поэтому местный архитектор построил этот очаровательный дом в пещере.
5. Микрорайон на вершине торгового комплекса в Хунани, Китай
Настоящая находка для города с населением 4 млн человек. Красивый обзор, большая жилплощадь и даже собственный участок. Невиданная роскошь для Китая!
6. Горное шале в Хордаланде, Норвегия
Этот футуристический дом замечательно слился с ландшафтом, чего и добивались архитекторы. Для достижения подобного эффекта торец здания выложен камнями и мхом.
7. Подземный дом в Кокимбо, Чили
Случайный путник увидит только парочку столбцов в степи. А со стороны моря открывается вид на двухэтажный дом, где один из уровней находится под землей.
8. Отель на дереве Mirrorcube в Лапландии
Гигантский зеркальный куб объемом 4х4х4 м, скрытый в густых сосновых ветвях. Это чудное здание располагает 2-спальной кроватью, туалетом, гостиной и террасой на крыше. К домику ведет 12-метровый мост. Стены куба покрыты инфракрасной пленкой, чтобы птицы распознавали его как препятствие.
9. Калифорнийские дюны, США
Этот необычный дом напоминает то ли грибы, то ли песчаные барханы. Он прекрасно сочетается с пустынными пейзажами Калифорнии.
10. Пентхаус в скале в Бейруте, Ливан
Смелый проект встроенного в скалу дома прямо над водами Средиземного моря сперва не имел поддержки со стороны инвесторов. Но после того, как фото проекта появились в Сети, за его воплощение взялось одно ливанское агентство недвижимости.
Читайте также: Необычные дома, построенные вокруг деревьев. Фото
Бонус: вилла Cliff Retreat
Проект роскошной виллы на утесе в Исландии с видом на Северный Ледовитый океан принадлежит кисти американского дизайнера Alex Hogrefe. Интересно, как он обмозговал вопрос эрозии почвы?
Желаешь скрыться от людей и наслаждаться уединением — пожалуйста! Всё упирается в денежные возможности, креативность и капельку мизантропии. Без последнего фактора не обойтись, ведь так умело спрятаться от посторонних глаз не каждому под силу, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
1. Нора хоббита в Техасе, США
С виду это обычная землянка. Но на самом деле это полноценный домик на глубине 2 метров под землей, ловко спрятанный от посторонних глаз. Он оснащен всем необходимым для комфортной жизни, а на заднем дворе даже есть небольшой бассейн.
2. Резиденция посреди каньона в штате Юта, США
Одна супружеская пара всю жизнь мечтала об уютном домике в уединенном месте и в 1986 году воплотила свою странную задумку.
3. Одноэтажная вилла в Британской Колумбии, Канада
Этот дом идеально слился с ландшафтом благодаря необычному дизайну и зеленому мху на крыше.
4. Подземная вилла в Вальсе, Швейцария
Власти Швейцарии очень внимательно следят за тем, чтобы строительство жилых зданий не нарушало красоты местных пейзажей. В кантоне Граубюнден запрещено возводить высокие дома, поэтому местный архитектор построил этот очаровательный дом в пещере.
5. Микрорайон на вершине торгового комплекса в Хунани, Китай
Настоящая находка для города с населением 4 млн человек. Красивый обзор, большая жилплощадь и даже собственный участок. Невиданная роскошь для Китая!
6. Горное шале в Хордаланде, Норвегия
Этот футуристический дом замечательно слился с ландшафтом, чего и добивались архитекторы. Для достижения подобного эффекта торец здания выложен камнями и мхом.
7. Подземный дом в Кокимбо, Чили
Случайный путник увидит только парочку столбцов в степи. А со стороны моря открывается вид на двухэтажный дом, где один из уровней находится под землей.
8. Отель на дереве Mirrorcube в Лапландии
Гигантский зеркальный куб объемом 4х4х4 м, скрытый в густых сосновых ветвях. Это чудное здание располагает 2-спальной кроватью, туалетом, гостиной и террасой на крыше. К домику ведет 12-метровый мост. Стены куба покрыты инфракрасной пленкой, чтобы птицы распознавали его как препятствие.
9. Калифорнийские дюны, США
Этот необычный дом напоминает то ли грибы, то ли песчаные барханы. Он прекрасно сочетается с пустынными пейзажами Калифорнии.
10. Пентхаус в скале в Бейруте, Ливан
Смелый проект встроенного в скалу дома прямо над водами Средиземного моря сперва не имел поддержки со стороны инвесторов. Но после того, как фото проекта появились в Сети, за его воплощение взялось одно ливанское агентство недвижимости.
Читайте также: Необычные дома, построенные вокруг деревьев. Фото
Бонус: вилла Cliff Retreat
Проект роскошной виллы на утесе в Исландии с видом на Северный Ледовитый океан принадлежит кисти американского дизайнера Alex Hogrefe. Интересно, как он обмозговал вопрос эрозии почвы?
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