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Раздел: Фоторепортажи  
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Необычные дома от архитекторов с хорошей фантазией. Фото

Необычные дома от архитекторов с хорошей фантазией. ФотоВыглядит очень необычно.

Желаешь скрыться от людей и наслаждаться уединением — пожалуйста! Всё упирается в денежные возможности, креативность и капельку мизантропии. Без последнего фактора не обойтись, ведь так умело спрятаться от посторонних глаз не каждому под силу, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

1. Нора хоббита в Техасе, США

С виду это обычная землянка. Но на самом деле это полноценный домик на глубине 2 метров под землей, ловко спрятанный от посторонних глаз. Он оснащен всем необходимым для комфортной жизни, а на заднем дворе даже есть небольшой бассейн.

Необычные дома от архитекторов с хорошей фантазией. Фото
Необычные дома от архитекторов с хорошей фантазией. Фото


2. Резиденция посреди каньона в штате Юта, США

Одна супружеская пара всю жизнь мечтала об уютном домике в уединенном месте и в 1986 году воплотила свою странную задумку.

Необычные дома от архитекторов с хорошей фантазией. Фото
Необычные дома от архитекторов с хорошей фантазией. Фото


3. Одноэтажная вилла в Британской Колумбии, Канада

Этот дом идеально слился с ландшафтом благодаря необычному дизайну и зеленому мху на крыше.

Необычные дома от архитекторов с хорошей фантазией. Фото
Необычные дома от архитекторов с хорошей фантазией. Фото


4. Подземная вилла в Вальсе, Швейцария

Власти Швейцарии очень внимательно следят за тем, чтобы строительство жилых зданий не нарушало красоты местных пейзажей. В кантоне Граубюнден запрещено возводить высокие дома, поэтому местный архитектор построил этот очаровательный дом в пещере.

Необычные дома от архитекторов с хорошей фантазией. Фото
Необычные дома от архитекторов с хорошей фантазией. Фото


5. Микрорайон на вершине торгового комплекса в Хунани, Китай

Настоящая находка для города с населением 4 млн человек. Красивый обзор, большая жилплощадь и даже собственный участок. Невиданная роскошь для Китая!

Необычные дома от архитекторов с хорошей фантазией. Фото
Необычные дома от архитекторов с хорошей фантазией. Фото


6. Горное шале в Хордаланде, Норвегия

Этот футуристический дом замечательно слился с ландшафтом, чего и добивались архитекторы. Для достижения подобного эффекта торец здания выложен камнями и мхом.

Необычные дома от архитекторов с хорошей фантазией. Фото
Необычные дома от архитекторов с хорошей фантазией. Фото


7. Подземный дом в Кокимбо, Чили

Случайный путник увидит только парочку столбцов в степи. А со стороны моря открывается вид на двухэтажный дом, где один из уровней находится под землей.

Необычные дома от архитекторов с хорошей фантазией. Фото
Необычные дома от архитекторов с хорошей фантазией. Фото


8. Отель на дереве Mirrorcube в Лапландии

Гигантский зеркальный куб объемом 4х4х4 м, скрытый в густых сосновых ветвях. Это чудное здание располагает 2-спальной кроватью, туалетом, гостиной и террасой на крыше. К домику ведет 12-метровый мост. Стены куба покрыты инфракрасной пленкой, чтобы птицы распознавали его как препятствие.

Необычные дома от архитекторов с хорошей фантазией. Фото
Необычные дома от архитекторов с хорошей фантазией. Фото


9. Калифорнийские дюны, США

Этот необычный дом напоминает то ли грибы, то ли песчаные барханы. Он прекрасно сочетается с пустынными пейзажами Калифорнии.

Необычные дома от архитекторов с хорошей фантазией. Фото
Необычные дома от архитекторов с хорошей фантазией. Фото


10. Пентхаус в скале в Бейруте, Ливан

Смелый проект встроенного в скалу дома прямо над водами Средиземного моря сперва не имел поддержки со стороны инвесторов. Но после того, как фото проекта появились в Сети, за его воплощение взялось одно ливанское агентство недвижимости.

Необычные дома от архитекторов с хорошей фантазией. Фото
Необычные дома от архитекторов с хорошей фантазией. Фото


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Бонус: вилла Cliff Retreat

Проект роскошной виллы на утесе в Исландии с видом на Северный Ледовитый океан принадлежит кисти американского дизайнера Alex Hogrefe. Интересно, как он обмозговал вопрос эрозии почвы?

Необычные дома от архитекторов с хорошей фантазией. Фото
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 Теги: дизайн, архитектура

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Сегодня, 11:51 » Автор: Анна Мартынова
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