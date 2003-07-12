Раздел: Фоторепортажи
Фотограф показал реалии жизни современной Нигерии. Фото
Мрачная экзотика Африки.
Сейчас в Москве находятся десятки нигерийцев, которых на родине обманули мошенники. Им продали паспорта болельщиков Чемпионата мира по футболу (которые на самом деле должны предоставляться бесплатно) и пообещали, что как только те попадут в Россию, смогут запросто устроиться здесь на работу. Но почему граждане Нигерии с такой готовностью, не раздумывая, бросились в чужие края на заработки? О том, как невыносимо жить в этой нищей стране, красноречиво рассказывают великолепные, но очень грустные снимки, сделанные фотографами в разных уголках Нигерии, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
1. Очень грязно
Как в любой слаборазвитой стране, в Нигерии очень грязно. Даже в столице на улицах полно мусора, а в трущобах бедняков поселения представляют собой одну большую помойку.
2. Перебои со светом и водой
Во многих домах регулярно случаются перебои с подачей электричества и воды. Некоторые жители обзаводятся автономными электрогенераторами. В хижинах бедняков (а их в стране большинство) электричества и вовсе нет, а водопровода – тем более.
3. Очень плохая медицина
В стране слабо развита система здравоохранения. Здесь, конечно, есть учебные заведения, которые готовят медиков, но кадров ничтожно мало. Более или менее сносную медицинскую помощь можно получить только в платных частных клиниках, недоступных для основного населения страны. Да и в них уровень медицины ниже, чем в Европе.
4. ВИЧ и другие инфекции
В Нигерии более 3% жителей заражены ВИЧ, и по этому показателю страна занимает одно из первых мест в мире. Большое число детей больны СПИДом. Распространены здесь также малярия, гепатит, менингит, брюшной тиф, кишечные инфекции. Все это следствие малообразованности населения и антисанитарии. В стране из тысячи младенцев умирают примерно 90, у мужчин средняя продолжительность жизни 46 лет, а у женщин – 48. Лишь 3% нигерийцев доживают до шестидесяти.
5. Плохо с работой
В стране очень плохо с работой. Женщины задействованы главным образом в торговле, а также на плантациях по сбору арахиса, какао, фруктов. Некоторые занимаются пошивом одежды или обслуживают туристов. Мужчины, если повезет, устраиваются рабочими горнодобывающей или нефтяной промышленности или идут на предприятия по переработке рыбы. А те, кому повезло меньше, либо торгуют, получая за свой товар копейки, либо просят милостыню у богатых туристов, либо занимаются грабежами.
6. Подавляющее большинство граждан – нищие
Несмотря на то, что Нигерия богата нефтью, золотом и другими полезными ископаемыми, на благосостоянии граждан это никак не отражается. Более 70% граждан живут за чертой бедности. Так называемый средний класс – это только 3 % от общего населения, а состоятельных людей среди нигерийцев еще меньше.
7. Проблемы с образованием
В стране, конечно же, есть школы (начальное образование предоставляется бесплатно), вузы, библиотеки и даже своя Академия наук, но все равно образование доступно далеко не всем. Почти треть нигерийцев не обучены грамоте. Некоторые выпускники школ уезжают учиться в Европу и обратно не возвращаются.
8. Вооруженные конфликты
В Нигерии периодически вспыхивают внутренние вооруженные конфликты на политической и религиозной почве. В некоторых районах страны действует террористическая группировка «Боко харам». В 2015 году ее участники уничтожили 16 сел и городов на севере страны. В любой момент гражданин Нигерии может лишиться крова и стать беженцем.
9. Наводнения
В связи с изменением климата на континенте, в Нигерии, как и в других африканских странах, часто происходят природные катаклизмы. Помимо засухи, периодически тут случаются наводнения, которые каждый раз уносят десятки человеческих жизней и разрушают сотни жилых домов.
10. Нечем заняться
Система досуга в стране развита слабо. Если говорить о крупных городах, то в кинотеатрах крутят в основном дешевые фильмы местного производства, в клубы молодежь ходит, как правило, с целью найти партнера на одну ночь, а приличные кафе доступны лишь богачам. Единственная отдушина населения – это футбол.
11. Опасно ходить по улицам
В этой стране очень высокая преступность. Если у тебя есть деньги, лучше не показывать это окружающим. На улицах как туриста, так и обычного гражданина запросто могут ограбить, а женщине вообще не рекомендуется ходить по городу одной даже днем: могут отобрать деньги, избить или изнасиловать.
12. Похищения людей
Нигерия – одна из стран, где очень распространено похищение людей с целью выкупа. После получения необходимой суммы человека возвращают близким. Но это самый безобидный вариант. Хуже – когда за дело берется «Боко харам». Террористы похищают десятки девушек и детей, о судьбе многих ничего неизвестно, и власти пока ничего не могут с этим поделать.
13. Жара и духота
В засушливый сезон, который длится в стране почти полгода, температура очень часто достигает 38-39 градусов в тени. Когда со стороны Сахары идет сухой пыльный ветер, становится особенно невыносимо. А если к этому прибавить городскую вонь, которая особенно ощущается в Лагосе…
14. Невозможно ездить на машине
В стране очень плохие автодороги. В крупных городах – например, в Лагосе, многочасовая пробка обычное явление. На дорогах нет системы обеспечения безопасности и практически нет светофоров. Водители ездят, как вздумается, получить права очень легко. В результате в ДТП ежегодно гибнут от 8 до 10 тысяч человек.
15. Грязный воздух
Нигерия – промышленная страна, которая, помимо нефти, поставляет за рубеж каменный угль, химические товары, каучук, так что на ее территории немало вредных предприятий. В общем, экология здесь оставляет желать лучшего. В крупных городах ситуацию усугубляет автотранспорт.
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16. Негде купаться
Несмотря на то, что часть страны омывают воды Гвинейского залива, цивилизованных мест для купания тут практически нет. Имеющиеся пляжи замусорены и не оборудованы. Большинство населения использует прибрежные зоны как общественный туалет. Некоторые нигерийцы, впрочем, идут на риск и залезают в грязную воду или купают детей в импровизированных «лягушатниках».
Сейчас в Москве находятся десятки нигерийцев, которых на родине обманули мошенники. Им продали паспорта болельщиков Чемпионата мира по футболу (которые на самом деле должны предоставляться бесплатно) и пообещали, что как только те попадут в Россию, смогут запросто устроиться здесь на работу. Но почему граждане Нигерии с такой готовностью, не раздумывая, бросились в чужие края на заработки? О том, как невыносимо жить в этой нищей стране, красноречиво рассказывают великолепные, но очень грустные снимки, сделанные фотографами в разных уголках Нигерии, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
1. Очень грязно
Как в любой слаборазвитой стране, в Нигерии очень грязно. Даже в столице на улицах полно мусора, а в трущобах бедняков поселения представляют собой одну большую помойку.
2. Перебои со светом и водой
Во многих домах регулярно случаются перебои с подачей электричества и воды. Некоторые жители обзаводятся автономными электрогенераторами. В хижинах бедняков (а их в стране большинство) электричества и вовсе нет, а водопровода – тем более.
3. Очень плохая медицина
В стране слабо развита система здравоохранения. Здесь, конечно, есть учебные заведения, которые готовят медиков, но кадров ничтожно мало. Более или менее сносную медицинскую помощь можно получить только в платных частных клиниках, недоступных для основного населения страны. Да и в них уровень медицины ниже, чем в Европе.
4. ВИЧ и другие инфекции
В Нигерии более 3% жителей заражены ВИЧ, и по этому показателю страна занимает одно из первых мест в мире. Большое число детей больны СПИДом. Распространены здесь также малярия, гепатит, менингит, брюшной тиф, кишечные инфекции. Все это следствие малообразованности населения и антисанитарии. В стране из тысячи младенцев умирают примерно 90, у мужчин средняя продолжительность жизни 46 лет, а у женщин – 48. Лишь 3% нигерийцев доживают до шестидесяти.
5. Плохо с работой
В стране очень плохо с работой. Женщины задействованы главным образом в торговле, а также на плантациях по сбору арахиса, какао, фруктов. Некоторые занимаются пошивом одежды или обслуживают туристов. Мужчины, если повезет, устраиваются рабочими горнодобывающей или нефтяной промышленности или идут на предприятия по переработке рыбы. А те, кому повезло меньше, либо торгуют, получая за свой товар копейки, либо просят милостыню у богатых туристов, либо занимаются грабежами.
6. Подавляющее большинство граждан – нищие
Несмотря на то, что Нигерия богата нефтью, золотом и другими полезными ископаемыми, на благосостоянии граждан это никак не отражается. Более 70% граждан живут за чертой бедности. Так называемый средний класс – это только 3 % от общего населения, а состоятельных людей среди нигерийцев еще меньше.
7. Проблемы с образованием
В стране, конечно же, есть школы (начальное образование предоставляется бесплатно), вузы, библиотеки и даже своя Академия наук, но все равно образование доступно далеко не всем. Почти треть нигерийцев не обучены грамоте. Некоторые выпускники школ уезжают учиться в Европу и обратно не возвращаются.
8. Вооруженные конфликты
В Нигерии периодически вспыхивают внутренние вооруженные конфликты на политической и религиозной почве. В некоторых районах страны действует террористическая группировка «Боко харам». В 2015 году ее участники уничтожили 16 сел и городов на севере страны. В любой момент гражданин Нигерии может лишиться крова и стать беженцем.
9. Наводнения
В связи с изменением климата на континенте, в Нигерии, как и в других африканских странах, часто происходят природные катаклизмы. Помимо засухи, периодически тут случаются наводнения, которые каждый раз уносят десятки человеческих жизней и разрушают сотни жилых домов.
10. Нечем заняться
Система досуга в стране развита слабо. Если говорить о крупных городах, то в кинотеатрах крутят в основном дешевые фильмы местного производства, в клубы молодежь ходит, как правило, с целью найти партнера на одну ночь, а приличные кафе доступны лишь богачам. Единственная отдушина населения – это футбол.
11. Опасно ходить по улицам
В этой стране очень высокая преступность. Если у тебя есть деньги, лучше не показывать это окружающим. На улицах как туриста, так и обычного гражданина запросто могут ограбить, а женщине вообще не рекомендуется ходить по городу одной даже днем: могут отобрать деньги, избить или изнасиловать.
12. Похищения людей
Нигерия – одна из стран, где очень распространено похищение людей с целью выкупа. После получения необходимой суммы человека возвращают близким. Но это самый безобидный вариант. Хуже – когда за дело берется «Боко харам». Террористы похищают десятки девушек и детей, о судьбе многих ничего неизвестно, и власти пока ничего не могут с этим поделать.
13. Жара и духота
В засушливый сезон, который длится в стране почти полгода, температура очень часто достигает 38-39 градусов в тени. Когда со стороны Сахары идет сухой пыльный ветер, становится особенно невыносимо. А если к этому прибавить городскую вонь, которая особенно ощущается в Лагосе…
14. Невозможно ездить на машине
В стране очень плохие автодороги. В крупных городах – например, в Лагосе, многочасовая пробка обычное явление. На дорогах нет системы обеспечения безопасности и практически нет светофоров. Водители ездят, как вздумается, получить права очень легко. В результате в ДТП ежегодно гибнут от 8 до 10 тысяч человек.
15. Грязный воздух
Нигерия – промышленная страна, которая, помимо нефти, поставляет за рубеж каменный угль, химические товары, каучук, так что на ее территории немало вредных предприятий. В общем, экология здесь оставляет желать лучшего. В крупных городах ситуацию усугубляет автотранспорт.
Читайте также: Фотограф показал, как живется в трущобах Индии. Фото
16. Негде купаться
Несмотря на то, что часть страны омывают воды Гвинейского залива, цивилизованных мест для купания тут практически нет. Имеющиеся пляжи замусорены и не оборудованы. Большинство населения использует прибрежные зоны как общественный туалет. Некоторые нигерийцы, впрочем, идут на риск и залезают в грязную воду или купают детей в импровизированных «лягушатниках».
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