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Модницам на заметку: пять новых летних трендов. Фото
Лучшее время для экспериментов.
Лето - отличное время для того, чтобы быть ярким и стильным, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
В нашей подборке пять модных трендов этого лета.
1. Клетчатый жакет или блейзер можно носить с джинсами, юбками и летящими платьями.
2. Брюки с лампасами имеют эффект удлинения ног и лучше всего смотрятся в темных тонах.
3. В сезоне весна-лето 2018 в очередной раз в моду вошел принт "горох". Его легко комбинировать. Интересным дополнением станут яркие аксессуары. Например, певице Дуа Липе пришлось по вкусу платье с бархатными бантами от украинского бренда Marianna Senchina.
4. Рюши и оборки - романтичный тренд этого лета. Хотите быть стильной, поищите что-то в бабушкином гардеробе.
Читайте также: Модницам на заметку: стильные образы на июль. Фото
5. Полоска. Дизайнеры любят этот принт за графичность и универсальность. Если хотите казаться стройнее, не выбирайте мелкие и средние вертикальные полосы.
Лето - отличное время для того, чтобы быть ярким и стильным, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
В нашей подборке пять модных трендов этого лета.
1. Клетчатый жакет или блейзер можно носить с джинсами, юбками и летящими платьями.
2. Брюки с лампасами имеют эффект удлинения ног и лучше всего смотрятся в темных тонах.
3. В сезоне весна-лето 2018 в очередной раз в моду вошел принт "горох". Его легко комбинировать. Интересным дополнением станут яркие аксессуары. Например, певице Дуа Липе пришлось по вкусу платье с бархатными бантами от украинского бренда Marianna Senchina.
4. Рюши и оборки - романтичный тренд этого лета. Хотите быть стильной, поищите что-то в бабушкином гардеробе.
Читайте также: Модницам на заметку: стильные образы на июль. Фото
5. Полоска. Дизайнеры любят этот принт за графичность и универсальность. Если хотите казаться стройнее, не выбирайте мелкие и средние вертикальные полосы.
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