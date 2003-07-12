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Раздел: Фоторепортажи  
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Модницам на заметку: пять новых летних трендов. Фото

Модницам на заметку: пять новых летних трендов. ФотоЛучшее время для экспериментов.

Лето - отличное время для того, чтобы быть ярким и стильным, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

В нашей подборке пять модных трендов этого лета.

1. Клетчатый жакет или блейзер можно носить с джинсами, юбками и летящими платьями.

Модницам на заметку: пять новых летних трендов. Фото


2. Брюки с лампасами имеют эффект удлинения ног и лучше всего смотрятся в темных тонах.

Модницам на заметку: пять новых летних трендов. Фото


3. В сезоне весна-лето 2018 в очередной раз в моду вошел принт "горох". Его легко комбинировать. Интересным дополнением станут яркие аксессуары. Например, певице Дуа Липе пришлось по вкусу платье с бархатными бантами от украинского бренда Marianna Senchina.

Модницам на заметку: пять новых летних трендов. Фото


4. Рюши и оборки - романтичный тренд этого лета. Хотите быть стильной, поищите что-то в бабушкином гардеробе.

Модницам на заметку: пять новых летних трендов. Фото


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5. Полоска. Дизайнеры любят этот принт за графичность и универсальность. Если хотите казаться стройнее, не выбирайте мелкие и средние вертикальные полосы.

Модницам на заметку: пять новых летних трендов. Фото
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 Теги: мода, тренды

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Сегодня, 20:32 » Автор: Анна Мартынова
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