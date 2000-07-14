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Раздел: Фоторепортажи  
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Фотограф публикует эмоциональные снимки со своих путешествий. Фото

Фотограф публикует эмоциональные снимки со своих путешествий. ФотоТакие поездки невозможно забыть.

Фотограф Грегори Вудман путешествует в самых обворожительных местах мира. Грегори Вудман выкладывает в своем аккаунте Instagram (@gregorywoodman) свои невероятные работы. Этот фотограф-путешественник ловит в свой объектив невероятные истории. Неважно свадьба это или долгий путь одиночки. Его снимки всегда будут атмосферными и вдохновляющими. Увидев эти фотоработы, хочется бросить все, взять рюкзак, верного друга и пойти по стопам фотографа, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Фотограф публикует эмоциональные снимки со своих путешествий. Фото
Фотограф публикует эмоциональные снимки со своих путешествий. Фото
Фотограф публикует эмоциональные снимки со своих путешествий. Фото
Фотограф публикует эмоциональные снимки со своих путешествий. Фото
Фотограф публикует эмоциональные снимки со своих путешествий. Фото
Фотограф публикует эмоциональные снимки со своих путешествий. Фото
Фотограф публикует эмоциональные снимки со своих путешествий. Фото
Фотограф публикует эмоциональные снимки со своих путешествий. Фото
Фотограф публикует эмоциональные снимки со своих путешествий. Фото
Фотограф публикует эмоциональные снимки со своих путешествий. Фото
Фотограф публикует эмоциональные снимки со своих путешествий. Фото
Фотограф публикует эмоциональные снимки со своих путешествий. Фото
Фотограф публикует эмоциональные снимки со своих путешествий. Фото
Фотограф публикует эмоциональные снимки со своих путешествий. Фото
Фотограф публикует эмоциональные снимки со своих путешествий. Фото
Фотограф публикует эмоциональные снимки со своих путешествий. Фото
Фотограф публикует эмоциональные снимки со своих путешествий. Фото
Фотограф публикует эмоциональные снимки со своих путешествий. Фото
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 Теги: фотограф, путешествие

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Сегодня, 14:23 » Автор: Анна Мартынова
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