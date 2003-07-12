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Особенности «all inclusive» в разных странах. Фото
Брать или не брать «все включено».
Сегодня многие, отправляясь на отдых, предпочитают приобрести тур по системе «всё включено». Безусловно, это очень удобно. Ведь по такому туру можно лететь практически без денег: и напоят, и накормят, и до отеля, и в аэропорт довезут. Правда, есть одно «НО». После роскошного турецкого «all inclusive» туристы часто остаются разочарованы этой системой где-нибудь в Израиле или в Тунисе. В этом обзоре о том, как работает система «всё включено» в разных странах, и на что можно рассчитывать, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
«Все включено» в Греции
Питание. Традиционная греческая кухня с множеством зелени, овощей и фруктов, которые всегда первой свежести. В греческих отелях никогда не придётся жаловаться на скисший салат – огурцы и помидоры в отель везут прямо с грядки, а официанты подают только свежие блюда. Есть мясо и рыба. Далеко не все отели предлагают «шведский стол». Чаще это 3-4 основных блюда на выбор. Всегда есть меню для веганов. И чем больше у отеля «звёзд», тем разнообразнее меню.
В самых дорогих отелях Греции услуга «all inclusive» включает и «dining out» - постояльцы могут поужинать в любом местном ресторане за пределами отеля бесплатно.
Анимация. Поклонникам ежедневных развлечений у бассейна и шумных игрищ здесь вряд ли понравится. Но всё, что можно рассчитывать – живая музыка и шоу по выходным.
На что ещё рассчитывать. Лежаки будут бесплатными только в том случае, если отель находится на первой линии и у него есть собственный пляж. Спа-процедуры, массажи, питание в ресторанах a-la carte, как правило, в стоимость туров «все включено» не входят. За некоторые необходимые опции, например, за детский горшок, тоже придётся доплатить. В принципе, в Греции придётся платить за всё, что делают при вас руками.
Экспертное мнение: брать ли «всё включено»? Однозначно: в Греции «all inclusive» не нужен. Вполне будет достаточно обойтись завтраками или полупансионом и не чувствовать себя привязанным к отелю. И даже в том случае, если экскурсии по стране не планируются, а принято решение ограничится пляжным отдыхом, то питаться лучше в местных тавернах. Получите настоящее удовольствие! Даже за неделю отдыха можно перепробовать массу местных блюд и не повториться.
«Все включено» в Турции
Питание. 90% отелей в Турции предлагают своим гостям шведский стол с салатами, основными блюдами, десертами, закусками. Безалкогольные напитки и алкоголь местного производства тоже бесплатны, а вот за известные бренды придётся доплачивать. Напитки выдаёт бармен. Горячие блюда выдаются порционно, остальное – берёшь на общем столе.
Есть отель которые предлагают систему «ультра все включено». В этом случае предполагается бесплатный круглосуточный сервис, питание не по графику, напитки любых брендов.
Анимация. Даже в случае, если у турецкого отеля 3*, ежедневные развлечения у бассейна гарантированы. Танцы с огнём, бармен-шоу, танец живота, конкурсы для нетрезвых взрослых и их детей, дискотека – это то, на что можно рассчитывать каждый день.
На что ещё рассчитывать. В отелях 4-5 «звёзд» могут быть аквапарки, и их посещение входит в стоимость тура. Массаж и другие spa-процедуры придётся оплатить дополнительно. Платными будут на пляже лежаки и зонтики.
Экспертное мнение: брать ли «всё включено»? Конечно, БРАТЬ! Всего много, вкусно, сытно и экономично.
«Все включено» в Тунисе
Питание. В Тунисе питание для туристов «all inclusive», как правило 3-4 разовое, ресторан работает по расписанию. Во многих отелях есть рестораны и бары a-la carte, питание которых не входит в стоимость тура. Разнообразие блюд не сравнится с турецким и даже греческим, а за алкогольные напитки придётся заплатить.
Во многих тунисских отелях выдают не браслеты, а пластиковые карты. Блюда отпускаются по штрих-коду, а между порциями алкоголя перерыв 5-7 минут.
Анимация. Детский клуб, шоу по вечерам и аквааэробика в бассейне – мероприятия бесплатные. За развлечения на пляже, такие как парашют, гидроцикл, банан и прочее, придётся заплатить.
На что ещё рассчитывать. В некоторых отелях туристов бесплатно попарят в хаммаме. На пляже лежаки и зонтики бесплатно, а вот за полотенца придётся заплатить. Как и за все талассо-, бальнео-, спа-процедуры.
Экспертное мнение: брать ли «всё включено»? Тот случай, когда брать. Хотя бы потому, что питание за пределами отеля, как правило, дороже.
«Все включено» в ОАЭ
[В]Питание. All inclusive по-арабски – это сервис высочайшего уровня. Можно не сомневаться, что будут тут и порционные блюда, и накрахмаленные скатерти, и напитки в дорогих бокалах. Что может не понравится отечественному туристу – количество алкоголя ограничено. Если официант посчитает, что клиенту пить уже не нужно, то в ещё одной порции может отказать. Местные напитки бесплатны, за импортные бренды придётся платить.
Круглосуточных ресторанов в ОАЭ не бывает, они открываются только по графику. Перекус в течение дня возможен только за деньги. Блюд на выбор предлагается огромное количество, правда, за деликатесы, типа лобстеров, придётся заплатить.
Анимация. Подобных развлечений в отелях ОАЭ практически не бывает.
На что ещё рассчитывать. Некоторые отели в ОАЭ включают в all inclusive бесплатное пользование лодками, велосипедами, каноэ и посещение сауны. За лежаки на пляже придется заплатить, если только отель не на первой линии.
Экспертное мнение: брать ли «всё включено»? Брать, если отдыхаешь во всех эмиратах, кроме Дубая. В Дубае много уличных кафе, где можно дешево и вкусно поесть.
«Все включено» в Израиле
Питание. Израильский all inclusive – это, как правило, 3 разовое питание со всеми напитками в баре. Никакого эксклюзива в меню: каши, макароны, картофель и несколько видов мяса (в основном курица и индейка). О рыбе в Израиле придётся забыть, как и о вкусных десертах. Зато есть фрукты.
Карта напитков включает, как правило, соки из пакетов, пиво и ликеры. Из дому с собой стоит прихватить чай в пакетиках.
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Анимация. Для детей вполне сносные развлечения. Взрослые могут расчитывать на музыку и дискотеки по вечерам.
На что ещё рассчитывать. Если у отеля есть свой пляж, то он полностью бесплатный. В противном случае за место у моря с зонтиком с лежаком придётся заплатить. Правда, никто не помешает расстелить полотенце и устроиться на песочке.
Экспертное мнение: брать ли «всё включено»? Брать, но только в том случае, если путешествуете с детьми. Если же едут только взрослые и отдыхать предполагается в Эйлате, Нетании, Тель-Авиве – не брать. В этих городах много кафешек, и самостоятельное питание будет стоить дешевле, чем в отеле. К тому же самостоятельно можно питаться более разнообразно и вкусно
Сегодня многие, отправляясь на отдых, предпочитают приобрести тур по системе «всё включено». Безусловно, это очень удобно. Ведь по такому туру можно лететь практически без денег: и напоят, и накормят, и до отеля, и в аэропорт довезут. Правда, есть одно «НО». После роскошного турецкого «all inclusive» туристы часто остаются разочарованы этой системой где-нибудь в Израиле или в Тунисе. В этом обзоре о том, как работает система «всё включено» в разных странах, и на что можно рассчитывать, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
«Все включено» в Греции
Питание. Традиционная греческая кухня с множеством зелени, овощей и фруктов, которые всегда первой свежести. В греческих отелях никогда не придётся жаловаться на скисший салат – огурцы и помидоры в отель везут прямо с грядки, а официанты подают только свежие блюда. Есть мясо и рыба. Далеко не все отели предлагают «шведский стол». Чаще это 3-4 основных блюда на выбор. Всегда есть меню для веганов. И чем больше у отеля «звёзд», тем разнообразнее меню.
В самых дорогих отелях Греции услуга «all inclusive» включает и «dining out» - постояльцы могут поужинать в любом местном ресторане за пределами отеля бесплатно.
Анимация. Поклонникам ежедневных развлечений у бассейна и шумных игрищ здесь вряд ли понравится. Но всё, что можно рассчитывать – живая музыка и шоу по выходным.
На что ещё рассчитывать. Лежаки будут бесплатными только в том случае, если отель находится на первой линии и у него есть собственный пляж. Спа-процедуры, массажи, питание в ресторанах a-la carte, как правило, в стоимость туров «все включено» не входят. За некоторые необходимые опции, например, за детский горшок, тоже придётся доплатить. В принципе, в Греции придётся платить за всё, что делают при вас руками.
Экспертное мнение: брать ли «всё включено»? Однозначно: в Греции «all inclusive» не нужен. Вполне будет достаточно обойтись завтраками или полупансионом и не чувствовать себя привязанным к отелю. И даже в том случае, если экскурсии по стране не планируются, а принято решение ограничится пляжным отдыхом, то питаться лучше в местных тавернах. Получите настоящее удовольствие! Даже за неделю отдыха можно перепробовать массу местных блюд и не повториться.
«Все включено» в Турции
Питание. 90% отелей в Турции предлагают своим гостям шведский стол с салатами, основными блюдами, десертами, закусками. Безалкогольные напитки и алкоголь местного производства тоже бесплатны, а вот за известные бренды придётся доплачивать. Напитки выдаёт бармен. Горячие блюда выдаются порционно, остальное – берёшь на общем столе.
Есть отель которые предлагают систему «ультра все включено». В этом случае предполагается бесплатный круглосуточный сервис, питание не по графику, напитки любых брендов.
Анимация. Даже в случае, если у турецкого отеля 3*, ежедневные развлечения у бассейна гарантированы. Танцы с огнём, бармен-шоу, танец живота, конкурсы для нетрезвых взрослых и их детей, дискотека – это то, на что можно рассчитывать каждый день.
На что ещё рассчитывать. В отелях 4-5 «звёзд» могут быть аквапарки, и их посещение входит в стоимость тура. Массаж и другие spa-процедуры придётся оплатить дополнительно. Платными будут на пляже лежаки и зонтики.
Экспертное мнение: брать ли «всё включено»? Конечно, БРАТЬ! Всего много, вкусно, сытно и экономично.
«Все включено» в Тунисе
Питание. В Тунисе питание для туристов «all inclusive», как правило 3-4 разовое, ресторан работает по расписанию. Во многих отелях есть рестораны и бары a-la carte, питание которых не входит в стоимость тура. Разнообразие блюд не сравнится с турецким и даже греческим, а за алкогольные напитки придётся заплатить.
Во многих тунисских отелях выдают не браслеты, а пластиковые карты. Блюда отпускаются по штрих-коду, а между порциями алкоголя перерыв 5-7 минут.
Анимация. Детский клуб, шоу по вечерам и аквааэробика в бассейне – мероприятия бесплатные. За развлечения на пляже, такие как парашют, гидроцикл, банан и прочее, придётся заплатить.
На что ещё рассчитывать. В некоторых отелях туристов бесплатно попарят в хаммаме. На пляже лежаки и зонтики бесплатно, а вот за полотенца придётся заплатить. Как и за все талассо-, бальнео-, спа-процедуры.
Экспертное мнение: брать ли «всё включено»? Тот случай, когда брать. Хотя бы потому, что питание за пределами отеля, как правило, дороже.
«Все включено» в ОАЭ
[В]Питание. All inclusive по-арабски – это сервис высочайшего уровня. Можно не сомневаться, что будут тут и порционные блюда, и накрахмаленные скатерти, и напитки в дорогих бокалах. Что может не понравится отечественному туристу – количество алкоголя ограничено. Если официант посчитает, что клиенту пить уже не нужно, то в ещё одной порции может отказать. Местные напитки бесплатны, за импортные бренды придётся платить.
Круглосуточных ресторанов в ОАЭ не бывает, они открываются только по графику. Перекус в течение дня возможен только за деньги. Блюд на выбор предлагается огромное количество, правда, за деликатесы, типа лобстеров, придётся заплатить.
Анимация. Подобных развлечений в отелях ОАЭ практически не бывает.
На что ещё рассчитывать. Некоторые отели в ОАЭ включают в all inclusive бесплатное пользование лодками, велосипедами, каноэ и посещение сауны. За лежаки на пляже придется заплатить, если только отель не на первой линии.
Экспертное мнение: брать ли «всё включено»? Брать, если отдыхаешь во всех эмиратах, кроме Дубая. В Дубае много уличных кафе, где можно дешево и вкусно поесть.
«Все включено» в Израиле
Питание. Израильский all inclusive – это, как правило, 3 разовое питание со всеми напитками в баре. Никакого эксклюзива в меню: каши, макароны, картофель и несколько видов мяса (в основном курица и индейка). О рыбе в Израиле придётся забыть, как и о вкусных десертах. Зато есть фрукты.
Карта напитков включает, как правило, соки из пакетов, пиво и ликеры. Из дому с собой стоит прихватить чай в пакетиках.
Читайте также: Особенности юмора в разных странах мира. Фото
Анимация. Для детей вполне сносные развлечения. Взрослые могут расчитывать на музыку и дискотеки по вечерам.
На что ещё рассчитывать. Если у отеля есть свой пляж, то он полностью бесплатный. В противном случае за место у моря с зонтиком с лежаком придётся заплатить. Правда, никто не помешает расстелить полотенце и устроиться на песочке.
Экспертное мнение: брать ли «всё включено»? Брать, но только в том случае, если путешествуете с детьми. Если же едут только взрослые и отдыхать предполагается в Эйлате, Нетании, Тель-Авиве – не брать. В этих городах много кафешек, и самостоятельное питание будет стоить дешевле, чем в отеле. К тому же самостоятельно можно питаться более разнообразно и вкусно
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