Особенности «all inclusive» в разных странах. Фото

Сегодня многие, отправляясь на отдых, предпочитают приобрести тур по системе «всё включено». Безусловно, это очень удобно. Ведь по такому туру можно лететь практически без денег: и напоят, и накормят, и до отеля, и в аэропорт довезут. Правда, есть одно «НО». После роскошного турецкого «all inclusive» туристы часто остаются разочарованы этой системой где-нибудь в Израиле или в Тунисе. В этом обзоре о том, как работает система «всё включено» в разных странах, и на что можно рассчитывать. Питание. Традиционная греческая кухня с множеством зелени, овощей и фруктов, которые всегда первой свежести. В греческих отелях никогда не придётся жаловаться на скисший салат – огурцы и помидоры в отель везут прямо с грядки, а официанты подают только свежие блюда. Есть мясо и рыба. Далеко не все отели предлагают «шведский стол». Чаще это 3-4 основных блюда на выбор. Всегда есть меню для веганов. И чем больше у отеля «звёзд», тем разнообразнее меню.В самых дорогих отелях Греции услуга «all inclusive» включает и «dining out» - постояльцы могут поужинать в любом местном ресторане за пределами отеля бесплатно.Анимация. Поклонникам ежедневных развлечений у бассейна и шумных игрищ здесь вряд ли понравится. Но всё, что можно рассчитывать – живая музыка и шоу по выходным.На что ещё рассчитывать. Лежаки будут бесплатными только в том случае, если отель находится на первой линии и у него есть собственный пляж. Спа-процедуры, массажи, питание в ресторанах a-la carte, как правило, в стоимость туров «все включено» не входят. За некоторые необходимые опции, например, за детский горшок, тоже придётся доплатить. В принципе, в Греции придётся платить за всё, что делают при вас руками.Экспертное мнение: брать ли «всё включено»? Однозначно: в Греции «all inclusive» не нужен. Вполне будет достаточно обойтись завтраками или полупансионом и не чувствовать себя привязанным к отелю. И даже в том случае, если экскурсии по стране не планируются, а принято решение ограничится пляжным отдыхом, то питаться лучше в местных тавернах. Получите настоящее удовольствие! Даже за неделю отдыха можно перепробовать массу местных блюд и не повториться.Питание. 90% отелей в Турции предлагают своим гостям шведский стол с салатами, основными блюдами, десертами, закусками. Безалкогольные напитки и алкоголь местного производства тоже бесплатны, а вот за известные бренды придётся доплачивать. Напитки выдаёт бармен. Горячие блюда выдаются порционно, остальное – берёшь на общем столе.Есть отель которые предлагают систему «ультра все включено». В этом случае предполагается бесплатный круглосуточный сервис, питание не по графику, напитки любых брендов.Анимация. Даже в случае, если у турецкого отеля 3*, ежедневные развлечения у бассейна гарантированы. Танцы с огнём, бармен-шоу, танец живота, конкурсы для нетрезвых взрослых и их детей, дискотека – это то, на что можно рассчитывать каждый день.На что ещё рассчитывать. В отелях 4-5 «звёзд» могут быть аквапарки, и их посещение входит в стоимость тура. Массаж и другие spa-процедуры придётся оплатить дополнительно. Платными будут на пляже лежаки и зонтики.Экспертное мнение: брать ли «всё включено»? Конечно, БРАТЬ! Всего много, вкусно, сытно и экономично.Питание. В Тунисе питание для туристов «all inclusive», как правило 3-4 разовое, ресторан работает по расписанию. Во многих отелях есть рестораны и бары a-la carte, питание которых не входит в стоимость тура. Разнообразие блюд не сравнится с турецким и даже греческим, а за алкогольные напитки придётся заплатить.Во многих тунисских отелях выдают не браслеты, а пластиковые карты. Блюда отпускаются по штрих-коду, а между порциями алкоголя перерыв 5-7 минут.Анимация. Детский клуб, шоу по вечерам и аквааэробика в бассейне – мероприятия бесплатные. За развлечения на пляже, такие как парашют, гидроцикл, банан и прочее, придётся заплатить.На что ещё рассчитывать. В некоторых отелях туристов бесплатно попарят в хаммаме. На пляже лежаки и зонтики бесплатно, а вот за полотенца придётся заплатить. Как и за все талассо-, бальнео-, спа-процедуры.Экспертное мнение: брать ли «всё включено»? Тот случай, когда брать. Хотя бы потому, что питание за пределами отеля, как правило, дороже.[В]Питание. All inclusive по-арабски – это сервис высочайшего уровня. Можно не сомневаться, что будут тут и порционные блюда, и накрахмаленные скатерти, и напитки в дорогих бокалах. Что может не понравится отечественному туристу – количество алкоголя ограничено. Если официант посчитает, что клиенту пить уже не нужно, то в ещё одной порции может отказать. Местные напитки бесплатны, за импортные бренды придётся платить.Круглосуточных ресторанов в ОАЭ не бывает, они открываются только по графику. Перекус в течение дня возможен только за деньги. Блюд на выбор предлагается огромное количество, правда, за деликатесы, типа лобстеров, придётся заплатить.Анимация. Подобных развлечений в отелях ОАЭ практически не бывает.На что ещё рассчитывать. Некоторые отели в ОАЭ включают в all inclusive бесплатное пользование лодками, велосипедами, каноэ и посещение сауны. За лежаки на пляже придется заплатить, если только отель не на первой линии.Экспертное мнение: брать ли «всё включено»? Брать, если отдыхаешь во всех эмиратах, кроме Дубая. В Дубае много уличных кафе, где можно дешево и вкусно поесть.Питание. Израильский all inclusive – это, как правило, 3 разовое питание со всеми напитками в баре. Никакого эксклюзива в меню: каши, макароны, картофель и несколько видов мяса (в основном курица и индейка). О рыбе в Израиле придётся забыть, как и о вкусных десертах. Зато есть фрукты.Карта напитков включает, как правило, соки из пакетов, пиво и ликеры. Из дому с собой стоит прихватить чай в пакетиках.Анимация. Для детей вполне сносные развлечения. Взрослые могут расчитывать на музыку и дискотеки по вечерам.На что ещё рассчитывать. Если у отеля есть свой пляж, то он полностью бесплатный. В противном случае за место у моря с зонтиком с лежаком придётся заплатить. Правда, никто не помешает расстелить полотенце и устроиться на песочке.Экспертное мнение: брать ли «всё включено»? Брать, но только в том случае, если путешествуете с детьми. Если же едут только взрослые и отдыхать предполагается в Эйлате, Нетании, Тель-Авиве – не брать. В этих городах много кафешек, и самостоятельное питание будет стоить дешевле, чем в отеле. К тому же самостоятельно можно питаться более разнообразно и вкусно