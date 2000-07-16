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Дружба овчарки и совы в очаровательном фотопроекте. Фото

Дружба овчарки и совы в очаровательном фотопроекте. ФотоВот это тандем.

Немецкий фотограф Таня Брандт создала серию фотографий, показывающую трогательную дружбу между 2-летней бельгийской овчаркой и крошечной совой по имени Наполеон. На это у нее ушло несколько лет, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

«Инго — не всегда спокойный пес, однако когда он находится вокруг птиц, в частности, рядом с Наполеоном, он очень мягкий и нежный.»

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Некоторые фотографии были постановочными. Например, с чайником или книгой.

Дружба овчарки и совы в очаровательном фотопроекте. Фото
Дружба овчарки и совы в очаровательном фотопроекте. Фото
Дружба овчарки и совы в очаровательном фотопроекте. Фото
Дружба овчарки и совы в очаровательном фотопроекте. Фото
Дружба овчарки и совы в очаровательном фотопроекте. Фото
Дружба овчарки и совы в очаровательном фотопроекте. Фото
Дружба овчарки и совы в очаровательном фотопроекте. Фото
Дружба овчарки и совы в очаровательном фотопроекте. Фото
Дружба овчарки и совы в очаровательном фотопроекте. Фото
Дружба овчарки и совы в очаровательном фотопроекте. Фото
Дружба овчарки и совы в очаровательном фотопроекте. Фото
Дружба овчарки и совы в очаровательном фотопроекте. Фото
Дружба овчарки и совы в очаровательном фотопроекте. Фото
Дружба овчарки и совы в очаровательном фотопроекте. Фото
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 Теги: сова, овчарка

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Вчера, 23:52 » Автор: Анна Мартынова
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