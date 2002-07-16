» » Удивительные автобусные остановки советской эпохи. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Удивительные автобусные остановки советской эпохи. Фото

Удивительные автобусные остановки советской эпохи. Фото Снимки сделаны фотографом из Канады.

После успешного выхода первой книги, которая помимо любви поклонников завоевала и благосклонность критиков, канадский фотограф Кристофер Хервиг (Christopher Herwig) вновь вернулся на территории стран, некогда входивших в СССР, в поисках фантастических дизайнов автобусных остановок, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Во второй части фотоальбома, помимо далеких уголков Грузии и Украины, фотограф нацелил объектив и на саму Россию. Хервиг проехал 15 тысяч километров от берега к берегу по крупнейшей стране в мире в поисках фантастических архитектурных сооружений.

В предисловии книги известный критик в области архитектуры и культуры Оуэн Хатерли (Owen Hatherley) объясняет, что политика государства, которая позволяла этим «маленьким архитектурным формам расцветать», таким образом смогла отразить в них советские ценности.

Читайте также: Необычные картины, сделанные из пляжных камней. Фото

Несмотря на время, индивидуальность каждой постройки и изменения в истории, эти аванпосты советской идеологии стоят до сих пор.

Удивительные автобусные остановки советской эпохи. Фото
Удивительные автобусные остановки советской эпохи. Фото
Удивительные автобусные остановки советской эпохи. Фото
Удивительные автобусные остановки советской эпохи. Фото
Удивительные автобусные остановки советской эпохи. Фото
Удивительные автобусные остановки советской эпохи. Фото
Удивительные автобусные остановки советской эпохи. Фото
Удивительные автобусные остановки советской эпохи. Фото
Удивительные автобусные остановки советской эпохи. Фото
Удивительные автобусные остановки советской эпохи. Фото
Удивительные автобусные остановки советской эпохи. Фото
Удивительные автобусные остановки советской эпохи. Фото
Удивительные автобусные остановки советской эпохи. Фото
Удивительные автобусные остановки советской эпохи. Фото
Удивительные автобусные остановки советской эпохи. Фото
Удивительные автобусные остановки советской эпохи. Фото
Удивительные автобусные остановки советской эпохи. Фото
Удивительные автобусные остановки советской эпохи. Фото
Удивительные автобусные остановки советской эпохи. Фото
Удивительные автобусные остановки советской эпохи. Фото
Удивительные автобусные остановки советской эпохи. Фото
Удивительные автобусные остановки советской эпохи. Фото
Удивительные автобусные остановки советской эпохи. Фото
Удивительные автобусные остановки советской эпохи. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: остановки, фото

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
     192
     0

Похожие новости по теме

Необычные картины, сделанные из пляжных камней. Фото Необычные картины, сделанные из пляжных камней. Фото

Итальянский художник делает удивительные произведения искусства.

Самые необычные автобусные остановки времен Советского Союза. Фото Самые необычные автобусные остановки времен Советского Союза. Фото

Канадский фотограф отправился в путешествие ради этих снимков.

Необычные автобусные остановки в СССР. Фото Необычные автобусные остановки в СССР. Фото

Фотопроект канадского фотографа.

Необычные снимки, сделанные в СССР американским фотографом. Фото Необычные снимки, сделанные в СССР американским фотографом. Фото

Они были сделаны в 1966 году.

Эти советские остановки похожи на инопланетные объекты. Фото Эти советские остановки похожи на инопланетные объекты. Фото

Раньше креативность можно было наблюдать даже в автобусных остановках.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх