Раздел: Фоторепортажи
Эта женщина 40 лет живет на туманном необитаемом острове. Фото
Женщина изучает местную природу.
68-летняя Зои Лукас (Zoe Lucas) живет в деревянном доме на канадском острове Сейбл, который около 127 дней в году полностью покрыт туманом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Несмотря на это, Зои превосходно освоилась на острове площадью 34 квадратных километра, чувствует себя как дома, в тишине и покое — с 400 лошадьми, 300 тысячами серых тюленей и 350 видами различных птиц, которые составляют ей компанию.
Женщина влюбилась в остров, когда приехала туда 21-летней студенткой. Влюбилась настолько, что решила сделать его своим домом. «Я стенала и жаловалась, так мне хотелось снова туда приехать. Изначально поехала на остров ради лошадей».
Теперь же исследовательница редко возвращается в родной город Галифакс в канадской провинции Новая Шотландия и полностью зависит от поставок продуктов раз в неделю. На остров можно попасть только на лодке или чартерном самолете.
Целыми днями женщина изучает экологию острова и собирает черепа лошадей, чтобы помочь ученым понять, как животные смогли приспособиться к безжизненной среде. Лошадей на остров Сейбл привезли в XVIII веке для сельскохозяйственных работ. В 2013 году Сейбл стал национальным заповедником.
За четыре десятилетия жизни у воды Зои чего только не находила на пляже — холодильник, ящик свежих перцев из грузового контейнера, каркас от сдувшегося воздушного шара и даже протез.
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Остров Сейбл прозвали кладбищем Атлантики, так как около него было зарегистрировано более 300 кораблекрушений.
68-летняя Зои Лукас (Zoe Lucas) живет в деревянном доме на канадском острове Сейбл, который около 127 дней в году полностью покрыт туманом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Несмотря на это, Зои превосходно освоилась на острове площадью 34 квадратных километра, чувствует себя как дома, в тишине и покое — с 400 лошадьми, 300 тысячами серых тюленей и 350 видами различных птиц, которые составляют ей компанию.
Женщина влюбилась в остров, когда приехала туда 21-летней студенткой. Влюбилась настолько, что решила сделать его своим домом. «Я стенала и жаловалась, так мне хотелось снова туда приехать. Изначально поехала на остров ради лошадей».
Теперь же исследовательница редко возвращается в родной город Галифакс в канадской провинции Новая Шотландия и полностью зависит от поставок продуктов раз в неделю. На остров можно попасть только на лодке или чартерном самолете.
Целыми днями женщина изучает экологию острова и собирает черепа лошадей, чтобы помочь ученым понять, как животные смогли приспособиться к безжизненной среде. Лошадей на остров Сейбл привезли в XVIII веке для сельскохозяйственных работ. В 2013 году Сейбл стал национальным заповедником.
За четыре десятилетия жизни у воды Зои чего только не находила на пляже — холодильник, ящик свежих перцев из грузового контейнера, каркас от сдувшегося воздушного шара и даже протез.
Читайте также: Удивительные автобусные остановки советской эпохи. Фото
Остров Сейбл прозвали кладбищем Атлантики, так как около него было зарегистрировано более 300 кораблекрушений.
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