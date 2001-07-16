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Эта женщина 40 лет живет на туманном необитаемом острове. Фото

Эта женщина 40 лет живет на туманном необитаемом острове. Фото Женщина изучает местную природу.

68-летняя Зои Лукас (Zoe Lucas) живет в деревянном доме на канадском острове Сейбл, который около 127 дней в году полностью покрыт туманом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Несмотря на это, Зои превосходно освоилась на острове площадью 34 квадратных километра, чувствует себя как дома, в тишине и покое — с 400 лошадьми, 300 тысячами серых тюленей и 350 видами различных птиц, которые составляют ей компанию.

Женщина влюбилась в остров, когда приехала туда 21-летней студенткой. Влюбилась настолько, что решила сделать его своим домом. «Я стенала и жаловалась, так мне хотелось снова туда приехать. Изначально поехала на остров ради лошадей».

Теперь же исследовательница редко возвращается в родной город Галифакс в канадской провинции Новая Шотландия и полностью зависит от поставок продуктов раз в неделю. На остров можно попасть только на лодке или чартерном самолете.

Целыми днями женщина изучает экологию острова и собирает черепа лошадей, чтобы помочь ученым понять, как животные смогли приспособиться к безжизненной среде. Лошадей на остров Сейбл привезли в XVIII веке для сельскохозяйственных работ. В 2013 году Сейбл стал национальным заповедником.

За четыре десятилетия жизни у воды Зои чего только не находила на пляже — холодильник, ящик свежих перцев из грузового контейнера, каркас от сдувшегося воздушного шара и даже протез.

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Остров Сейбл прозвали кладбищем Атлантики, так как около него было зарегистрировано более 300 кораблекрушений.

Эта женщина 40 лет живет на туманном необитаемом острове. Фото
Эта женщина 40 лет живет на туманном необитаемом острове. Фото
Эта женщина 40 лет живет на туманном необитаемом острове. Фото
Эта женщина 40 лет живет на туманном необитаемом острове. Фото
Эта женщина 40 лет живет на туманном необитаемом острове. Фото
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 Теги: Канада, необитаемый остров

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Сегодня, 08:30 » Автор: Евгений Шевченко
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