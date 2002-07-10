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Красота скандинавских стран в атмосферных снимках. Фото

Красота скандинавских стран в атмосферных снимках. ФотоФотографии блогера из США.

Живые и вдохновляющие фото от блогера в Intagram @bethanymarieco. Живет блогер в США (Сиэтл). Бетани интересуется модой, но не привычной всем нам, а модой по-скандинавски. Поэтому смотря на ее фотоработы следует обращать внимание не на Бетани или же человека в кадре, а на фон. Именно он важен, в нем заключается залог успеха снимка, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Красота скандинавских стран в атмосферных снимках. Фото
Красота скандинавских стран в атмосферных снимках. Фото
Красота скандинавских стран в атмосферных снимках. Фото
Красота скандинавских стран в атмосферных снимках. Фото
Красота скандинавских стран в атмосферных снимках. Фото
Красота скандинавских стран в атмосферных снимках. Фото
Красота скандинавских стран в атмосферных снимках. Фото
Красота скандинавских стран в атмосферных снимках. Фото
Красота скандинавских стран в атмосферных снимках. Фото
Красота скандинавских стран в атмосферных снимках. Фото
Красота скандинавских стран в атмосферных снимках. Фото
Красота скандинавских стран в атмосферных снимках. Фото
Красота скандинавских стран в атмосферных снимках. Фото
Красота скандинавских стран в атмосферных снимках. Фото
Красота скандинавских стран в атмосферных снимках. Фото
Красота скандинавских стран в атмосферных снимках. Фото
Красота скандинавских стран в атмосферных снимках. Фото
Красота скандинавских стран в атмосферных снимках. Фото
Красота скандинавских стран в атмосферных снимках. Фото
Красота скандинавских стран в атмосферных снимках. Фото
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 Теги: Скандинавия, Инстаграм

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Сегодня, 11:56 » Автор: Анна Мартынова
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