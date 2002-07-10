Раздел: Фоторепортажи
Фотографы показали традиции разных народов Африки. Фото
Здесь кипит жизнь.
Выставка «Один день в Африке» состоит из снимков известных фотографов, представляющих жизнь людей на континенте. От рассвета до поздней ночи — идеально восстановлен день людей, полных жизни, находящихся за тысячи км друг от друга, но объединенных живой энергией, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
1. 7 утра — бег трусцой, Эфиопия. (Фото: Francesco Alesi)
2. 7:30 — завтрак на лодке, Танганьика. (Фото: Marco Garofalo)
3. 8:30 — Могадишо. (Фото: Mark Gualazzini)
4. 9 утра — аукцион табака, Малави. (Фото: Edoardo Agresti)
5. 9:30 — ответ у доски. (Фото: Bruno Zanzottera)
6. 10 утра — Габон. (Фото: Sergio Ramazzotti)
7. 10:30 — Южная Африка. (Фото: Marco Casino)
8. 11 утра — Нигерия. (Фото: Tadej Znidarcic)
9. Бейсбольный матч в Уганде.
10. Масаи-скотоводы, Танзания. (Фото: Bruno Zanzottera)
11. 11:30 — рынок Дженне с высоты, Мали. (Фото: Davide Scagliola)
12. 12:30 — охота, Танзания. (Фото: Bruno Zanzottera)
13. Руанда. (Фото: Bruno Zanzottera)
14. 16 часов — крещение в озере Киву. (Фото: Marco Gualazzini)
15. 15 часов — Дакар. (Фото: Luciana de Michele)
16. 15:30 — танцевальный урок в Южной Африке. (Фото: Marco Garofalo)
17. 16 часов — крещение в Габоне. (Фото: Sergio Ramazzotti)
18. 16:30 — в седле после бури в Руанде. (Фото: Бруно Zanzottera)
19. 18:00 — удар по предрассудкам, Танзания. (Фото: Marco Found)
20. 18:00 — оазис, Чад. (Фото: Bruno Zanzottera)
21. 18:30 — Южный Судан, дети на закате. (Фото: Mark Gualazzini)
22. 18:45 — земля гигантов, Буркина-Фасо. (Фото: Marco Trovato)
23. 19:00 — тренажерный зал в Уганде. (Фото: Marco Garofalo)
24. 19:45 — коктейли в баре Эфиопии. (Фото: Alessandro Gandolfi)
25. 20:00 — Джемаа-эль-Фна, сердце Марракеша. (Фото: David Davide Scagliola)
26. 21:30 — студенты под уличными фонарями, Конго. (Фото: Baudouin Mouanda)
27. 22:30 — момент шествия, Сан-Томе и Принсипи. (Фото: Marco Found)
28. 2 часа ночи — ночная рыбалка на озере Виктория. (Фото: Marco Garofalo)
29. Алжир.
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30.
Выставка «Один день в Африке» состоит из снимков известных фотографов, представляющих жизнь людей на континенте. От рассвета до поздней ночи — идеально восстановлен день людей, полных жизни, находящихся за тысячи км друг от друга, но объединенных живой энергией, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
1. 7 утра — бег трусцой, Эфиопия. (Фото: Francesco Alesi)
2. 7:30 — завтрак на лодке, Танганьика. (Фото: Marco Garofalo)
3. 8:30 — Могадишо. (Фото: Mark Gualazzini)
4. 9 утра — аукцион табака, Малави. (Фото: Edoardo Agresti)
5. 9:30 — ответ у доски. (Фото: Bruno Zanzottera)
6. 10 утра — Габон. (Фото: Sergio Ramazzotti)
7. 10:30 — Южная Африка. (Фото: Marco Casino)
8. 11 утра — Нигерия. (Фото: Tadej Znidarcic)
9. Бейсбольный матч в Уганде.
10. Масаи-скотоводы, Танзания. (Фото: Bruno Zanzottera)
11. 11:30 — рынок Дженне с высоты, Мали. (Фото: Davide Scagliola)
12. 12:30 — охота, Танзания. (Фото: Bruno Zanzottera)
13. Руанда. (Фото: Bruno Zanzottera)
14. 16 часов — крещение в озере Киву. (Фото: Marco Gualazzini)
15. 15 часов — Дакар. (Фото: Luciana de Michele)
16. 15:30 — танцевальный урок в Южной Африке. (Фото: Marco Garofalo)
17. 16 часов — крещение в Габоне. (Фото: Sergio Ramazzotti)
18. 16:30 — в седле после бури в Руанде. (Фото: Бруно Zanzottera)
19. 18:00 — удар по предрассудкам, Танзания. (Фото: Marco Found)
20. 18:00 — оазис, Чад. (Фото: Bruno Zanzottera)
21. 18:30 — Южный Судан, дети на закате. (Фото: Mark Gualazzini)
22. 18:45 — земля гигантов, Буркина-Фасо. (Фото: Marco Trovato)
23. 19:00 — тренажерный зал в Уганде. (Фото: Marco Garofalo)
24. 19:45 — коктейли в баре Эфиопии. (Фото: Alessandro Gandolfi)
25. 20:00 — Джемаа-эль-Фна, сердце Марракеша. (Фото: David Davide Scagliola)
26. 21:30 — студенты под уличными фонарями, Конго. (Фото: Baudouin Mouanda)
27. 22:30 — момент шествия, Сан-Томе и Принсипи. (Фото: Marco Found)
28. 2 часа ночи — ночная рыбалка на озере Виктория. (Фото: Marco Garofalo)
29. Алжир.
Читайте также: Сеть покорила оптическая иллюзия на милом фото влюбленной пары
30.
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