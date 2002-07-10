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Фотографы показали традиции разных народов Африки. Фото

Фотографы показали традиции разных народов Африки. ФотоЗдесь кипит жизнь.

Выставка «Один день в Африке» состоит из снимков известных фотографов, представляющих жизнь людей на континенте. От рассвета до поздней ночи — идеально восстановлен день людей, полных жизни, находящихся за тысячи км друг от друга, но объединенных живой энергией, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

1. 7 утра — бег трусцой, Эфиопия. (Фото: Francesco Alesi)

Фотографы показали традиции разных народов Африки. Фото


2. 7:30 — завтрак на лодке, Танганьика. (Фото: Marco Garofalo)

Фотографы показали традиции разных народов Африки. Фото


3. 8:30 — Могадишо. (Фото: Mark Gualazzini)

Фотографы показали традиции разных народов Африки. Фото


4. 9 утра — аукцион табака, Малави. (Фото: Edoardo Agresti)

Фотографы показали традиции разных народов Африки. Фото


5. 9:30 — ответ у доски. (Фото: Bruno Zanzottera)

Фотографы показали традиции разных народов Африки. Фото


6. 10 утра — Габон. (Фото: Sergio Ramazzotti)

Фотографы показали традиции разных народов Африки. Фото


7. 10:30 — Южная Африка. (Фото: Marco Casino)

Фотографы показали традиции разных народов Африки. Фото


8. 11 утра — Нигерия. (Фото: Tadej Znidarcic)

Фотографы показали традиции разных народов Африки. Фото


9. Бейсбольный матч в Уганде.

Фотографы показали традиции разных народов Африки. Фото


10. Масаи-скотоводы, Танзания. (Фото: Bruno Zanzottera)

Фотографы показали традиции разных народов Африки. Фото


11. 11:30 — рынок Дженне с высоты, Мали. (Фото: Davide Scagliola)

Фотографы показали традиции разных народов Африки. Фото


12. 12:30 — охота, Танзания. (Фото: Bruno Zanzottera)

Фотографы показали традиции разных народов Африки. Фото


13. Руанда. (Фото: Bruno Zanzottera)

Фотографы показали традиции разных народов Африки. Фото


14. 16 часов — крещение в озере Киву. (Фото: Marco Gualazzini)

Фотографы показали традиции разных народов Африки. Фото


15. 15 часов — Дакар. (Фото: Luciana de Michele)

Фотографы показали традиции разных народов Африки. Фото


16. 15:30 — танцевальный урок в Южной Африке. (Фото: Marco Garofalo)

Фотографы показали традиции разных народов Африки. Фото


17. 16 часов — крещение в Габоне. (Фото: Sergio Ramazzotti)

Фотографы показали традиции разных народов Африки. Фото


18. 16:30 — в седле после бури в Руанде. (Фото: Бруно Zanzottera)

Фотографы показали традиции разных народов Африки. Фото


19. 18:00 — удар по предрассудкам, Танзания. (Фото: Marco Found)

Фотографы показали традиции разных народов Африки. Фото


20. 18:00 — оазис, Чад. (Фото: Bruno Zanzottera)

Фотографы показали традиции разных народов Африки. Фото


21. 18:30 — Южный Судан, дети на закате. (Фото: Mark Gualazzini)

Фотографы показали традиции разных народов Африки. Фото


22. 18:45 — земля гигантов, Буркина-Фасо. (Фото: Marco Trovato)

Фотографы показали традиции разных народов Африки. Фото


23. 19:00 — тренажерный зал в Уганде. (Фото: Marco Garofalo)

Фотографы показали традиции разных народов Африки. Фото


24. 19:45 — коктейли в баре Эфиопии. (Фото: Alessandro Gandolfi)

Фотографы показали традиции разных народов Африки. Фото


25. 20:00 — Джемаа-эль-Фна, сердце Марракеша. (Фото: David Davide Scagliola)

Фотографы показали традиции разных народов Африки. Фото


26. 21:30 — студенты под уличными фонарями, Конго. (Фото: Baudouin Mouanda)

Фотографы показали традиции разных народов Африки. Фото


27. 22:30 — момент шествия, Сан-Томе и Принсипи. (Фото: Marco Found)

Фотографы показали традиции разных народов Африки. Фото


28. 2 часа ночи — ночная рыбалка на озере Виктория. (Фото: Marco Garofalo)

Фотографы показали традиции разных народов Африки. Фото


29. Алжир.

Фотографы показали традиции разных народов Африки. Фото


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30.

Фотографы показали традиции разных народов Африки. Фото
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 Теги: фотограф, Африка

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Сегодня, 13:22 » Автор: Анна Мартынова
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