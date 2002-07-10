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Красота азиатских девушек в портретах японского художника. Фото
Реалистичные портреты от Ясумото Ока.
Испокон веков художники разных стран писали женские портреты, мастерски передавая не только задумчивый взгляд и красоту очертаний лица, а и внутреннее состояние героини. Ведь, как известно, женщина – не только муза для большинства творческих людей, а и предмет обожания. Исключением не стал и японец Ясумото Ока (Yasutomo Oka). Покорённый очарованием особ прекрасного пола, он создал серию реалистичных картин, на которых запечатлены волнительные женские образы, приковывающие к себе сотни любопытных глаз, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
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Многие поговаривают о том, что все свои картины художник создаёт при помощи графических редакторов и специальных программ. Но на самом деле это далеко не так. Используя масляные краски, он старательно прорисовывает каждую деталь, досконально выводя плавные линии, чтобы подчеркнуть изящный стан и красоту лица. Смешивая цвета и оттенки, играя со светотенью, Ясумото вдыхает жизнь в каждый придуманный или идеально срисованный образ. И чтобы воплотить желаемое в действительность уходит не один месяц. И поверьте, результат того стоит.
Испокон веков художники разных стран писали женские портреты, мастерски передавая не только задумчивый взгляд и красоту очертаний лица, а и внутреннее состояние героини. Ведь, как известно, женщина – не только муза для большинства творческих людей, а и предмет обожания. Исключением не стал и японец Ясумото Ока (Yasutomo Oka). Покорённый очарованием особ прекрасного пола, он создал серию реалистичных картин, на которых запечатлены волнительные женские образы, приковывающие к себе сотни любопытных глаз, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
Читайте также: Красота женщин Индии в чувственных портретах. Фото
Многие поговаривают о том, что все свои картины художник создаёт при помощи графических редакторов и специальных программ. Но на самом деле это далеко не так. Используя масляные краски, он старательно прорисовывает каждую деталь, досконально выводя плавные линии, чтобы подчеркнуть изящный стан и красоту лица. Смешивая цвета и оттенки, играя со светотенью, Ясумото вдыхает жизнь в каждый придуманный или идеально срисованный образ. И чтобы воплотить желаемое в действительность уходит не один месяц. И поверьте, результат того стоит.
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