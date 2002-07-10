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Удивительные факты из истории корсетов. Фото

Удивительные факты из истории корсетов. ФотоЖертва ради красивой талии.

Корсет – один из старейших предметов, которые входят в современный гардероб. Его история уходит своими корнями в глубокую старину. Ещё в XI веке появилась предтеча корсета – дополнительная защита для воинов, которая постепенно перекочевала сначала в гардероб светских мужчин, а потом и дам. Но и спустя столетия корсет не потерял актуальности для тех, кто следует моде, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

1. Современный гламур из старины глубокой

Удивительные факты из истории корсетов. Фото


Корсеты, такие, как они существуют сегодня, появились в 1500-х. Но обязательным предметом гардероба они стали только через 300 лет. В 1800-е моду вошла фигура «а-ля песочные часы», и именно корсет гарантировал даме осиную талию и крутые бедра.

Потом дамы отвоевали свою независимость в обществе, а корсеты, казалось, навсегда канули в небытие как пережиток прошлого. Но не тут-то было. Сегодня корсеты можно увидеть и на знаменитостях, которые любят похвастаться своим фото в социальных сетях, и на подиумах. Не обходят тему корсетов вниманием такие известные модельеры как Сара Бёртон и Тиши Риккардо.

2. Корсеты для беременных и для королевы

Удивительные факты из истории корсетов. Фото


В XIX веке корсеты были настолько популярны, что слабый пол носил их с самых ранних лет и до глубокой старости. Носили их даже беременные. Для них изготавливали особые корсеты, которые с одной стороны не позволяли сильно затягиваться, чтобы не навредить малышу, а с другой поддерживали увеличивающийся от недели к недели живот.

Удивительные факты из истории корсетов. Фото


Страстной любительницей корсетов была Екатерина Медичи. Она ввела официальный стандарт талии – 33 сантиметра. А ещё королева считала, что обхват талии в корсете должен соответствовать толщине шеи любовника. Кстати, именно в то время корсет и стали называть «корсетом», от старофранцузского «cors» — «тело».

3. Сегодня корсеты уже не те

Удивительные факты из истории корсетов. Фото


Стоит сказать, что современные корсеты куда более безопасные, чем те, что были в викторианскую эпоху. Во времена наших прапрабабушке для изготовления этого дамского аксессуара использовали стальные пруты и китовый ус. Сегодня же их делают из латекса и ткани. Впрочем, если кому-то хочется совсем настоящий корсет с удушающим эффектом, то сегодня можно найти и такие, например, в магазине Frederick’s of Hollywood.

4. Опасен ли корсет?

Удивительные факты из истории корсетов. Фото


Женщины надевают корсет, чтобы сделать свою талию тоньше или же выглядеть на все сто после родов. Но стоит помнить, что ношение корсета чревато рисками для здоровья: внутренние органы находятся в сдавленном положении, что вызывает боли в области живота, а иногда и изжогу. А любительницы затянуться посильнее должны знать, что такая практика может повредить внутренние органы, ребра, нарушить функции почек.

5. Насколько действенны корсеты?

Удивительные факты из истории корсетов. Фото


Корсет действительно сжимает область талии и при этом способствует обезвоживанию кожи под корсетом. Но как только дама снимает корсет, размер талии восстанавливается до прежних размеров.

Справедливости ради стоит сказать, что корсет всё же может быть полезным ддя фигуры, но только в послеродовый период. Медики отмечают, что если первый месяц после родов по несколько часов в сутки носить корсет, то это поможет быстрее вернуть свои формы в прежнюю норму.

6. А в чём ещё польза корсета

Удивительные факты из истории корсетов. Фото


Тех, кто считает, что корсет помогает подтянуть мышцы, придётся разочаровать – этого не случится. Но есть у корсета и положительный момент: он делает фигуру изящной, а осанку – красивой. Корсет не накачает мышцы, но и сутулится при этом не даст.

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7. Корсеты для мужчин

Удивительные факты из истории корсетов. Фото


Сегодня любители корсетов есть и среди сильной половины человечества. И самый известных их них 43-летний мистер Пёрл. Он носит корсет 24 часа в сутки и снимает только в ванной. Он говорит, что к ношению корсетов его подтолкнули воспоминания о бабушке, а ещё он ведёт свой бизнес и изготавливает корсеты для таких известных личностей как Кайли Миноуг, Виктория Бекхэм и Джерри Холл.
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 Теги: факты, корсеты

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Сегодня, 21:52 » Автор: Анна Мартынова
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