Раздел: Фоторепортажи
Удивительные случаи побегов животных из зоопарков. Фото
Животные умеют удивлять.
Мы привыкли, что в средствах массовой информации периодически проскальзывают новости о том, что из тюрем той или иной страны совершают побеги заключенные, представляющие опасность для общественности, передает Хроника.инфо со ссылкой на infoniac.
Однако и братьям нашим меньшим не чуждо стремление к свободе, которое оборачивается побегами из зоопарков. При этом опасность для окружающих людей не меньше (если не больше!), чем от бегства закоренелого рецидивиста.
Звери с успехом сбегают из зоопарков, зоомагазинов и своих хозяев гораздо чаще, чем вы думаете. Нередко к побегу приводит нерасторопность персонала. В некоторых случаях люди специально устраивают побег диким животным.
Зачастую сами звери проявляют чудеса изобретательности, пытаясь вырваться на свободу. И хотя чаще на воле оказываются не очень большие и опасные звери, вашему вниманию предлагается топ 10 побегов из зоопарков самых опасных представителей мира животных.
Беркут
В 1965 году беркут по кличке Голди, являющийся самым крупным представителем рода орлов, сбежал из одного из старейших зоопарков в мире – Лондонского зоопарка в Великобритании.
Голди прожил в неволе около пяти лет, а улизнул в тот момент, когда в его клетке проводилась уборка. И оставался самой настоящей национальной сенсацией в течение целых 12-ти дней – именно столько беркуту удалось насладиться свободой.
Сотни звонков и обращений поступило в зоопарк с предложениями по поводу того, как лучше всего изловить беглеца. Примерно тысяча человек участвовало в поиске птицы – работники зоопарка, полиция, пожарные, журналисты и простые добровольцы.
К операции также были привлечены военные, которых предварительно проконсультировали по поводу приемлемых способов ловли беркута. В конечном итоге птицу удалось поймать одному из помощников смотрителя зоопарка.
Удачливый ловец заманил птицу при помощи мертвого кролика, который был привязан к веревке. Мужчина выследил птицу, подкинул наживку, а когда беркут "клюнул", подобрался к беглецу и схватил его голыми руками.
В результате операции Голди абсолютно не пострадал. Его сразу же вернули в Лондонский зоопарк, где количество посетителей в течение последних 12-ти дней охоты возросло ровно вдвое.
Пока Голди был на свободе, он успел поймать утку, которая проживала во дворе посольства США в Великобритании, и совершил нападение на двух терьеров, которое отбили хозяева собак.
Казалось бы, после такого дерзкого побега сотрудники зоопарка должны были более внимательно отнестись к содержанию беркута. Однако прошло чуть больше года, как свободолюбивый орел вновь сбежал! Правда, на этот раз его поймали в течение четырех дней.
Такин
Парнокопытное такин может достигать больших размеров. Такин, о котором идет речь, был пойман в Бутане, Мьянма, между северной частью Индии и южной частью Китая. Такины для жилья выбирают горные регионы, высота которых может достигать 1500-3600 метров.
Из-за интенсивной охоты на этих животных популяция такинов в дикой природе с каждым годом уменьшается и уменьшается. В мае 2018-го года из зоопарка штата Род-Айленд, США улизнул такин весом 363 килограмма.
Животное находилось на свободе в течение четырех часов кряду, пока его наконец не удалось поймать и успокоить с помощью седативного препарата. При этом двое сотрудников зоопарка получили незначительные травмы в процессе отлова.
Такин сбежал рано утром в понедельник, еще перед открытием зоопарка для посещения. Виноватой оказалась команда ветеринаров, которые, совершая обычный обход, зашли в вольер к животному.
Такин, чего-то испугавшись, ринулся к двери загона (кстати, усиленной), ударил в нее несколько раз и успешно вырвался на свободу, побежав по территории зоопарка, а затем вырвавшись за его границы.
Этот такин был доставлен в зоопарк в 2012-ом году и никогда не проявлял агрессии, пытаясь сбежать. Подобный побег мог произойти в обычный будний день, когда там были бы сотни посетителей.
В этом случае последствия неожиданного агрессивного поведения животного были бы плачевные. Впрочем, сотрудники зоопарка попытались убедить прессу в том, что они, случись побег при стечении людей, успели бы их отвести в безопасное место. Вот только верится в это с трудом…
Питон
Немало историй о том, как сбегают пресмыкающиеся от своих хозяев, которые содержат их дома, не обеспечивая соответствующие правила безопасности. К счастью, далеко не всегда такие случаи приводят к трагедии.
Однако в этой истории, к сожалению, не обошлось без жертв. В 2013-ем году из одного из зоологических магазинов в Канаде сбежал иероглифовый питон – один из самых крупных представителей рода настоящих питонов.
Змея длиной 4,3 метра пробралась по вентиляционной системе в комнату одной из квартир, соседствовавшей с зоомагазином Reptile Ocean shop в городе Кэмпбелтон, провинция Нью-Брансуик.
В комнате спали два брата – пяти и десяти лет от роду, которые пришли в гости к своему другу и остались у него на ночь с согласия родителей. Питон задушил обоих детей. Эта история ввергла в шок всех в этом небольшом городке.
По жуткой иронии судьбы владельцем квартиры и зоомагазина оказался отец ребенка, к которому братья пришли в гости. Его собственный сын спал в другой комнате и не пострадал. В итоге все списали на несчастный случай…
Крокодил
Уж кого-кого, а крокодилов сложно обвинить в том, что они чаще всего сбегают из зоопарков. Да и сложно представить, чтобы эти животные, отличающиеся большими размерами и относительной медлительностью, смогли бы незаметно ускользнуть из вольера.
Однако и в случае с этими пресмыкающимися до конца нельзя быть ни в чем уверенными (особенно, если в дело вмешивается Ее Величество Матушка-природа). Именно это случилось в начале 2017-го года в одном из зоологических парков в Южном Таиланде.
В городе Накхонситхаммарат в одноименной провинции случилось наводнение, в результате которого был разрушен вольер с крокодилами. Из неволи вырвалось более десяти пресмыкающихся.
Масштаб побега нешуточный, особенно принимая во внимание тот факт, что некоторые из крокодилов достигали в длину пяти и более метров. Кроме того, из зоопарка сбежали олени и некоторые редкие виды птиц.
Власти предупредили жителей о необходимости проявлять осторожность и не приближаться к глубоким водам. Всякие попытки обнаружить животных приводили к неудаче из-за того, что наводнение сильно изменило уровень воды.
Тогда от этого природного бедствия пострадало более миллиона человек; тысячи небольших деревень и поселений частично оказались под водой. Сообщается, что погибло, по меньшей мере, 18 человек.
К устранению последствий привлекли армию, которая предоставляла пострадавшим временное жилье, еду и оказывала первую помощь. Для этого задействовали вертолеты. Иными словами, всем было не до крокодилов и многие из них благополучно избежали возвращения в неволю.
Волк
Сбегающие животные часто не только подвергают опасности жизни окружающих их людей, но нередко и сами оказываются в смертельной опасности. В январе 2018-го года в графстве Беркшир, Великобритания, на воле оказался волк по кличке Торак.
Торак обитал в волчьем приюте, в загоне, который был частично разрушен сильными ветрами. Впрочем, есть версия, что кто-то просто забыл закрыть двери загона. Торака поймали спустя шесть часов после его побега.
В полиции сообщили, что волк находился в 13-ти километрах от приюта, неподалеку от автострады. При этом полицейские были готовы пристрелить Торака, если бы тот только направился в сторону автострады.
В поимке беглеца принимала участие некая Тереза Палмер, одна из основателей приюта для волков. По мнению женщины, кто-то из многочисленных сотрудников мог преднамеренно оставить загон открытым, так как немало людей демонстрировало свое негативное отношение к тому, что животных содержали в неволе.
Намного меньше повезло собрату (вернее, "сосестре" Торака), который годом ранее сбежал из парка диких животных Cotswold Wildlife Park в городе Барфолд, графство Оксфордшир, Великобритания.
Все посетители парка вынуждены были искать себе безопасные места после того, как трехлетняя волчица по кличке Эмбер нашла лазейку в натянутой по периметру ограде. Сотрудники парка пытались успокоить волчицу, которая направлялась в сторону загруженной автодороги, транквилизаторами.
Но, так как их усилия не увенчались успехом, было принято решение пристрелить животное. Это решение далось сотрудникам очень болезненно, так как Эмбер в том же году, чуть ранее, дала жизнь пятерым волчатам.
Это были первые за 47-ми летнюю историю парка появившиеся в неволе волчата. Однако другого выхода у сотрудников парка диких животных Cotswold не было, так как Эмбер могла представлять угрозу жизни людей.
Горилла
Горилла по кличке Кумбука (являющаяся также доминантным самцом в группе горилл) спокойно вышла через незапертые двери клетки Лондонского зоопарка, Великобритания, в 2016-ом году.
Примечательно, что сотрудники зоологического парка отказались раскрывать подробности данного побега журналистам, хотя и признали, что Кумбука клетки не ломал и вообще не прилагал ранее никаких усилий, чтобы вырваться на волю.
Несмотря на тот факт, что Кумбуку назвали в зоопарке "нежным гигантом", всем посетителям было предписано укрыться в зданиях после того, как 184-ех килограммовая обезьяна покинула свой вольер.
К поимке животного были привлечены полицейские, которым и удалось обезвредить животное с помощью транквилизаторов. Надо сказать, что Кумбуку удалось поймать и вернуть на место довольно быстро – в течение получаса.
Никто не пострадал в процессе поимки. Работники зоопарка сообщили, что в момент этой операции здоровье и жизни посетителей были вне опасности, так как горилле даже не удалось покинуть территорию для персонала.
Как оказалось в итоге, сбежавшая горилла вообще не доставила никаких особых хлопот. А самым серьезным "злодеянием", которое совершил Кумбука, были выпитые пять литров прохладительного напитка из черной смородины, которые обезьяна нашла в одном из помещений для персонала.
Слон
Никто из жителей города Барабу в Висконсине, США, проснувшись утром в понедельник, не ожидал увидеть на улицах своего небольшого городка прогуливающегося индийского слона.
Однако это именно то, что им довелось лицезреть через окна ранним летним утром 2017-го года. Келли – слониха, весящая 3819 килограмм, сбежала из цирка и отправилась полакомиться растительностью на одну из центральных улиц городка.
Ее грузное тело, перемещавшееся вдоль зданий на этой улице, сопровождали испуганные крики случайных прохожих. Как оказалось впоследствии, Келли сбежала с помощью другого слона, Исла.
В определенный момент Исла заинтересовали блестящие болты и гайки, соединяющие вместе вольеры слонов. Он начал пробовать их на прочность своим хоботом и раскрутил, ослабив петли. Это и дало возможность Келли вырваться на волю.
И пока Исла скучал в своем вольере, Келли не преминула полакомиться растительностью в качестве раннего завтрака. Забавно, что слониха ушла совершенно незамеченной, отправившись в прогулку по городу.
Все, что потребовалось для того, чтобы вернуть Келли в свой вольер, это присутствие дрессировщика, который позвал животное с собой, называя его по имени. Слониха безропотно двинулась в цирк, по дороге обрывая зеленые насаждения, чтобы отправить их в рот.
Медведь
Медведь по кличке Тапс, сбежавший в 2017-ом году из зоопарка города Оснабрюк, Германия, разрушил стереотип, согласно которому разгуливающие по улицам медведи – это привилегия городов России.
Не знавший об этой условности хищник отправился было изучать мир, однако был жестоко застрелен работниками зоопарка. К счастью, никто из посетителей зоопарка не пострадал.
Устранению угрозы в виде дикого зверя способствовала также полиция, которая оперативно прибыла в зоопарк с целью эвакуации посетителей и расследования исчезновения медведя из вольера.
Тапс был огромным медведем, у которого одним из родителей был бурый медведь, а другим – полярный. Когда сотрудники увидели, что Тапс улизнул через дыру в своей клетке, они вынуждены были сопроводить посетителей в клетку с обезьянами, где было безопасно.
При этом второй медведь, обитавший в том же вольере, предпочел не покидать его вместе с Тапсом. Андреас Бьюсманн, директор зоопарка, посетовал, что у его людей не было другого способа обезопасить посетителей, кроме как убить сбежавшего медведя.
Тигр
Любой хищник, который имеет большие размеры, да еще способен быстро двигаться, представляет серьезную угрозу жизни людей. Однако во главу списка можно практически с полной уверенностью поставить тигров.
Именно на совести у этих животных, периодически сбегавших из неволи, больше всего человеческих жертв. К примеру, летом 2015-го года сильное наводнение разрушило часть зоопарка и освободило сотни диких животных из зоопарка в Тбилиси, Грузия.
Среди прочих представителей животного мира из зоопарка на свободу вырвался тигр, который убил мужчину в одном из складских помещений до того, как его нейтрализовала полиция. Тигр вцепился в глотку 43-х летнему мужчине и тот скончался до того, как подоспела помощь.
Другой несчастный случай со сбежавшим тигром произошел в зоопарке Сан-Франциско, США, в 2007-ом году. Вырвавшийся на свободу тигр покалечил троих посетителей, из которых один скончался от тяжелых ран.
Животному удалось вырваться за пределы вольера, несмотря на ров шириной 4,6 метра. Тогда были эвакуированы в срочном порядке многочисленные посетители зоопарка, так как предполагалось, что сбежало больше хищников.
Сбежавшего тигра пристрелили сотрудники зоопарка. Примечательно, что в этом же зверинце за год до инцидента тигр откусил руку сотруднице зоопарка, которая занималась кормлением животных.
Лев
Человек привыкает к любой работе, какой бы тяжелой или опасной она ни была. Однако в некоторых случаях привычка приводит к потере бдительности, что может привести к фатальным последствиям – особенно, когда речь идет о диких животных.
Эта история произошла в Китае. В 2015-ом году мужчина 65-ти лет, убиравшийся в львиной клетке в одном из многочисленных зоопарков этой страны, был неосторожен настолько, что повернулся к королю зверей спиной.
Лев решил не отказываться от такого шанса заполучить дополнительное питание, а посему напал на уборщика, серьезно повредив его плечо и шею. В итоге несчастный мужчина скончался от полученных ран, а лев покинул свою клетку.
После своего побега лев буквально царствовал в парке в течение целого часа, а в это время подтянулись представители местной полиции и даже военные. Полиция блокировала выход из парка с помощью стальных заграждений, пока происходила эвакуация посетителей зоопарка и его работников.
В конечном итоге льва пришлось пристрелить, чтобы обеспечить безопасность людей. Буквально спустя несколько часов зоопарк снова открыли для посетителей, как будто бы ничего не случилось.
Этот инцидент поднял бурю протестов в китайской прессе и на страницах Интернет-форумов. Причем, больше всего людей волновало то, что льва пристрелили. Также возникли вопросы по поводу условий содержания зверя в неволе.
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На самом деле, еще задолго до данного случая защитники природы раскритиковали условия содержания животных в этом зоопарке, а также безопасность людей, так как звери содержались в старых ржавых клетках. Сообщается, что после трагедии зоопарк предпринял необходимые меры, чтобы исправить свои недочеты.
Мы привыкли, что в средствах массовой информации периодически проскальзывают новости о том, что из тюрем той или иной страны совершают побеги заключенные, представляющие опасность для общественности, передает Хроника.инфо со ссылкой на infoniac.
Однако и братьям нашим меньшим не чуждо стремление к свободе, которое оборачивается побегами из зоопарков. При этом опасность для окружающих людей не меньше (если не больше!), чем от бегства закоренелого рецидивиста.
Звери с успехом сбегают из зоопарков, зоомагазинов и своих хозяев гораздо чаще, чем вы думаете. Нередко к побегу приводит нерасторопность персонала. В некоторых случаях люди специально устраивают побег диким животным.
Зачастую сами звери проявляют чудеса изобретательности, пытаясь вырваться на свободу. И хотя чаще на воле оказываются не очень большие и опасные звери, вашему вниманию предлагается топ 10 побегов из зоопарков самых опасных представителей мира животных.
Беркут
В 1965 году беркут по кличке Голди, являющийся самым крупным представителем рода орлов, сбежал из одного из старейших зоопарков в мире – Лондонского зоопарка в Великобритании.
Голди прожил в неволе около пяти лет, а улизнул в тот момент, когда в его клетке проводилась уборка. И оставался самой настоящей национальной сенсацией в течение целых 12-ти дней – именно столько беркуту удалось насладиться свободой.
Сотни звонков и обращений поступило в зоопарк с предложениями по поводу того, как лучше всего изловить беглеца. Примерно тысяча человек участвовало в поиске птицы – работники зоопарка, полиция, пожарные, журналисты и простые добровольцы.
К операции также были привлечены военные, которых предварительно проконсультировали по поводу приемлемых способов ловли беркута. В конечном итоге птицу удалось поймать одному из помощников смотрителя зоопарка.
Удачливый ловец заманил птицу при помощи мертвого кролика, который был привязан к веревке. Мужчина выследил птицу, подкинул наживку, а когда беркут "клюнул", подобрался к беглецу и схватил его голыми руками.
В результате операции Голди абсолютно не пострадал. Его сразу же вернули в Лондонский зоопарк, где количество посетителей в течение последних 12-ти дней охоты возросло ровно вдвое.
Пока Голди был на свободе, он успел поймать утку, которая проживала во дворе посольства США в Великобритании, и совершил нападение на двух терьеров, которое отбили хозяева собак.
Казалось бы, после такого дерзкого побега сотрудники зоопарка должны были более внимательно отнестись к содержанию беркута. Однако прошло чуть больше года, как свободолюбивый орел вновь сбежал! Правда, на этот раз его поймали в течение четырех дней.
Такин
Парнокопытное такин может достигать больших размеров. Такин, о котором идет речь, был пойман в Бутане, Мьянма, между северной частью Индии и южной частью Китая. Такины для жилья выбирают горные регионы, высота которых может достигать 1500-3600 метров.
Из-за интенсивной охоты на этих животных популяция такинов в дикой природе с каждым годом уменьшается и уменьшается. В мае 2018-го года из зоопарка штата Род-Айленд, США улизнул такин весом 363 килограмма.
Животное находилось на свободе в течение четырех часов кряду, пока его наконец не удалось поймать и успокоить с помощью седативного препарата. При этом двое сотрудников зоопарка получили незначительные травмы в процессе отлова.
Такин сбежал рано утром в понедельник, еще перед открытием зоопарка для посещения. Виноватой оказалась команда ветеринаров, которые, совершая обычный обход, зашли в вольер к животному.
Такин, чего-то испугавшись, ринулся к двери загона (кстати, усиленной), ударил в нее несколько раз и успешно вырвался на свободу, побежав по территории зоопарка, а затем вырвавшись за его границы.
Этот такин был доставлен в зоопарк в 2012-ом году и никогда не проявлял агрессии, пытаясь сбежать. Подобный побег мог произойти в обычный будний день, когда там были бы сотни посетителей.
В этом случае последствия неожиданного агрессивного поведения животного были бы плачевные. Впрочем, сотрудники зоопарка попытались убедить прессу в том, что они, случись побег при стечении людей, успели бы их отвести в безопасное место. Вот только верится в это с трудом…
Питон
Немало историй о том, как сбегают пресмыкающиеся от своих хозяев, которые содержат их дома, не обеспечивая соответствующие правила безопасности. К счастью, далеко не всегда такие случаи приводят к трагедии.
Однако в этой истории, к сожалению, не обошлось без жертв. В 2013-ем году из одного из зоологических магазинов в Канаде сбежал иероглифовый питон – один из самых крупных представителей рода настоящих питонов.
Змея длиной 4,3 метра пробралась по вентиляционной системе в комнату одной из квартир, соседствовавшей с зоомагазином Reptile Ocean shop в городе Кэмпбелтон, провинция Нью-Брансуик.
В комнате спали два брата – пяти и десяти лет от роду, которые пришли в гости к своему другу и остались у него на ночь с согласия родителей. Питон задушил обоих детей. Эта история ввергла в шок всех в этом небольшом городке.
По жуткой иронии судьбы владельцем квартиры и зоомагазина оказался отец ребенка, к которому братья пришли в гости. Его собственный сын спал в другой комнате и не пострадал. В итоге все списали на несчастный случай…
Крокодил
Уж кого-кого, а крокодилов сложно обвинить в том, что они чаще всего сбегают из зоопарков. Да и сложно представить, чтобы эти животные, отличающиеся большими размерами и относительной медлительностью, смогли бы незаметно ускользнуть из вольера.
Однако и в случае с этими пресмыкающимися до конца нельзя быть ни в чем уверенными (особенно, если в дело вмешивается Ее Величество Матушка-природа). Именно это случилось в начале 2017-го года в одном из зоологических парков в Южном Таиланде.
В городе Накхонситхаммарат в одноименной провинции случилось наводнение, в результате которого был разрушен вольер с крокодилами. Из неволи вырвалось более десяти пресмыкающихся.
Масштаб побега нешуточный, особенно принимая во внимание тот факт, что некоторые из крокодилов достигали в длину пяти и более метров. Кроме того, из зоопарка сбежали олени и некоторые редкие виды птиц.
Власти предупредили жителей о необходимости проявлять осторожность и не приближаться к глубоким водам. Всякие попытки обнаружить животных приводили к неудаче из-за того, что наводнение сильно изменило уровень воды.
Тогда от этого природного бедствия пострадало более миллиона человек; тысячи небольших деревень и поселений частично оказались под водой. Сообщается, что погибло, по меньшей мере, 18 человек.
К устранению последствий привлекли армию, которая предоставляла пострадавшим временное жилье, еду и оказывала первую помощь. Для этого задействовали вертолеты. Иными словами, всем было не до крокодилов и многие из них благополучно избежали возвращения в неволю.
Волк
Сбегающие животные часто не только подвергают опасности жизни окружающих их людей, но нередко и сами оказываются в смертельной опасности. В январе 2018-го года в графстве Беркшир, Великобритания, на воле оказался волк по кличке Торак.
Торак обитал в волчьем приюте, в загоне, который был частично разрушен сильными ветрами. Впрочем, есть версия, что кто-то просто забыл закрыть двери загона. Торака поймали спустя шесть часов после его побега.
В полиции сообщили, что волк находился в 13-ти километрах от приюта, неподалеку от автострады. При этом полицейские были готовы пристрелить Торака, если бы тот только направился в сторону автострады.
В поимке беглеца принимала участие некая Тереза Палмер, одна из основателей приюта для волков. По мнению женщины, кто-то из многочисленных сотрудников мог преднамеренно оставить загон открытым, так как немало людей демонстрировало свое негативное отношение к тому, что животных содержали в неволе.
Намного меньше повезло собрату (вернее, "сосестре" Торака), который годом ранее сбежал из парка диких животных Cotswold Wildlife Park в городе Барфолд, графство Оксфордшир, Великобритания.
Все посетители парка вынуждены были искать себе безопасные места после того, как трехлетняя волчица по кличке Эмбер нашла лазейку в натянутой по периметру ограде. Сотрудники парка пытались успокоить волчицу, которая направлялась в сторону загруженной автодороги, транквилизаторами.
Но, так как их усилия не увенчались успехом, было принято решение пристрелить животное. Это решение далось сотрудникам очень болезненно, так как Эмбер в том же году, чуть ранее, дала жизнь пятерым волчатам.
Это были первые за 47-ми летнюю историю парка появившиеся в неволе волчата. Однако другого выхода у сотрудников парка диких животных Cotswold не было, так как Эмбер могла представлять угрозу жизни людей.
Горилла
Горилла по кличке Кумбука (являющаяся также доминантным самцом в группе горилл) спокойно вышла через незапертые двери клетки Лондонского зоопарка, Великобритания, в 2016-ом году.
Примечательно, что сотрудники зоологического парка отказались раскрывать подробности данного побега журналистам, хотя и признали, что Кумбука клетки не ломал и вообще не прилагал ранее никаких усилий, чтобы вырваться на волю.
Несмотря на тот факт, что Кумбуку назвали в зоопарке "нежным гигантом", всем посетителям было предписано укрыться в зданиях после того, как 184-ех килограммовая обезьяна покинула свой вольер.
К поимке животного были привлечены полицейские, которым и удалось обезвредить животное с помощью транквилизаторов. Надо сказать, что Кумбуку удалось поймать и вернуть на место довольно быстро – в течение получаса.
Никто не пострадал в процессе поимки. Работники зоопарка сообщили, что в момент этой операции здоровье и жизни посетителей были вне опасности, так как горилле даже не удалось покинуть территорию для персонала.
Как оказалось в итоге, сбежавшая горилла вообще не доставила никаких особых хлопот. А самым серьезным "злодеянием", которое совершил Кумбука, были выпитые пять литров прохладительного напитка из черной смородины, которые обезьяна нашла в одном из помещений для персонала.
Слон
Никто из жителей города Барабу в Висконсине, США, проснувшись утром в понедельник, не ожидал увидеть на улицах своего небольшого городка прогуливающегося индийского слона.
Однако это именно то, что им довелось лицезреть через окна ранним летним утром 2017-го года. Келли – слониха, весящая 3819 килограмм, сбежала из цирка и отправилась полакомиться растительностью на одну из центральных улиц городка.
Ее грузное тело, перемещавшееся вдоль зданий на этой улице, сопровождали испуганные крики случайных прохожих. Как оказалось впоследствии, Келли сбежала с помощью другого слона, Исла.
В определенный момент Исла заинтересовали блестящие болты и гайки, соединяющие вместе вольеры слонов. Он начал пробовать их на прочность своим хоботом и раскрутил, ослабив петли. Это и дало возможность Келли вырваться на волю.
И пока Исла скучал в своем вольере, Келли не преминула полакомиться растительностью в качестве раннего завтрака. Забавно, что слониха ушла совершенно незамеченной, отправившись в прогулку по городу.
Все, что потребовалось для того, чтобы вернуть Келли в свой вольер, это присутствие дрессировщика, который позвал животное с собой, называя его по имени. Слониха безропотно двинулась в цирк, по дороге обрывая зеленые насаждения, чтобы отправить их в рот.
Медведь
Медведь по кличке Тапс, сбежавший в 2017-ом году из зоопарка города Оснабрюк, Германия, разрушил стереотип, согласно которому разгуливающие по улицам медведи – это привилегия городов России.
Не знавший об этой условности хищник отправился было изучать мир, однако был жестоко застрелен работниками зоопарка. К счастью, никто из посетителей зоопарка не пострадал.
Устранению угрозы в виде дикого зверя способствовала также полиция, которая оперативно прибыла в зоопарк с целью эвакуации посетителей и расследования исчезновения медведя из вольера.
Тапс был огромным медведем, у которого одним из родителей был бурый медведь, а другим – полярный. Когда сотрудники увидели, что Тапс улизнул через дыру в своей клетке, они вынуждены были сопроводить посетителей в клетку с обезьянами, где было безопасно.
При этом второй медведь, обитавший в том же вольере, предпочел не покидать его вместе с Тапсом. Андреас Бьюсманн, директор зоопарка, посетовал, что у его людей не было другого способа обезопасить посетителей, кроме как убить сбежавшего медведя.
Тигр
Любой хищник, который имеет большие размеры, да еще способен быстро двигаться, представляет серьезную угрозу жизни людей. Однако во главу списка можно практически с полной уверенностью поставить тигров.
Именно на совести у этих животных, периодически сбегавших из неволи, больше всего человеческих жертв. К примеру, летом 2015-го года сильное наводнение разрушило часть зоопарка и освободило сотни диких животных из зоопарка в Тбилиси, Грузия.
Среди прочих представителей животного мира из зоопарка на свободу вырвался тигр, который убил мужчину в одном из складских помещений до того, как его нейтрализовала полиция. Тигр вцепился в глотку 43-х летнему мужчине и тот скончался до того, как подоспела помощь.
Другой несчастный случай со сбежавшим тигром произошел в зоопарке Сан-Франциско, США, в 2007-ом году. Вырвавшийся на свободу тигр покалечил троих посетителей, из которых один скончался от тяжелых ран.
Животному удалось вырваться за пределы вольера, несмотря на ров шириной 4,6 метра. Тогда были эвакуированы в срочном порядке многочисленные посетители зоопарка, так как предполагалось, что сбежало больше хищников.
Сбежавшего тигра пристрелили сотрудники зоопарка. Примечательно, что в этом же зверинце за год до инцидента тигр откусил руку сотруднице зоопарка, которая занималась кормлением животных.
Лев
Человек привыкает к любой работе, какой бы тяжелой или опасной она ни была. Однако в некоторых случаях привычка приводит к потере бдительности, что может привести к фатальным последствиям – особенно, когда речь идет о диких животных.
Эта история произошла в Китае. В 2015-ом году мужчина 65-ти лет, убиравшийся в львиной клетке в одном из многочисленных зоопарков этой страны, был неосторожен настолько, что повернулся к королю зверей спиной.
Лев решил не отказываться от такого шанса заполучить дополнительное питание, а посему напал на уборщика, серьезно повредив его плечо и шею. В итоге несчастный мужчина скончался от полученных ран, а лев покинул свою клетку.
После своего побега лев буквально царствовал в парке в течение целого часа, а в это время подтянулись представители местной полиции и даже военные. Полиция блокировала выход из парка с помощью стальных заграждений, пока происходила эвакуация посетителей зоопарка и его работников.
В конечном итоге льва пришлось пристрелить, чтобы обеспечить безопасность людей. Буквально спустя несколько часов зоопарк снова открыли для посетителей, как будто бы ничего не случилось.
Этот инцидент поднял бурю протестов в китайской прессе и на страницах Интернет-форумов. Причем, больше всего людей волновало то, что льва пристрелили. Также возникли вопросы по поводу условий содержания зверя в неволе.
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На самом деле, еще задолго до данного случая защитники природы раскритиковали условия содержания животных в этом зоопарке, а также безопасность людей, так как звери содержались в старых ржавых клетках. Сообщается, что после трагедии зоопарк предпринял необходимые меры, чтобы исправить свои недочеты.
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