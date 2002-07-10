Раздел: Фоторепортажи
Наиболее интересные достопримечательности Лондона. Фото
Где стоит побывать в первую очередь.
Увлекательная виртуальная экскурсия самыми красивыми местами британской столицы. Один из стapейшиx гoродов Европы, Лондон, был основан еще в период римского господства в I тысячелетии, а сегодня это крyпнейший финансовый и экономический центр мира. Многим поколениям лондонцев удалось чудным образом сохранить самобытность и величественную древнюю архитектуру британской столицы. Попробуем окунуться в чарующую и пленительную атмосферу красивого города, и рассмотрим главные достопримечательности Лондона, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Букингемский дворец
Все достопримечательности британской столицы можно разделить на несколько категорий, и начнем с описания исторических памятников архитектуры. В самом сердце Лондона расположен величественный дворец, который сегодня является резиденцией королевы Елизаветы II.
Нынешняя королевская резиденция, выстроенная в неоклассическом стиле, в 1762 г. была выкуплена у герцога Букингемского монархом Георгом III. Именно он сделал красивое здание своей резиденцией. За всю историю своего существования дворец не раз перестраивался, и изначальный георгианский стиль внутреннего интерьера был дополнен новыми элементами.
Сегодня, это по праву главное здание и символ не только Лондона, но и всей Великобритании.
Биг Бен
Самую узнаваемую достопримечательность Лондона ошибочно называют «Big Ben». Однако, это наименование самого большого колокола на часовой башне.
Выстроена башня в 1858 г., а ее высота немного не дотянула до 100 м. Готический архитектурный стиль придают ей монументальности, и строгий «Биг Бен» величественно возвышается над центральным кварталом столицы.
Каждые 15 мин. звонит колокол, звук которого уникален из-за появившейся через два года эксплуатации трещины. Напротив башни в небольшом скверике стоит памятник Уинстону Черчиллю.
Вестминстерский дворец
Туристы, приезжающие в столицу Англии, первым делом спешат посетить самые известные достопримечательности, к которым, несомненно, относится и величественный Вестминстерский дворец.
В здании, построенном в середине XIX столетия, проходят заседания британского парламента. Место, где построен дворец, известно еще со времен норманнских завоеваний, и первую резиденцию тут выстроил еще Кнуд Великий, правивший в XII веке.
Сейчас здание в неоготическом стиле украшают монументальные башни, а туристов своими размерами и простором поражает Вестминстерский холл.
Лондонский Тауэр
Старейшее здание британской столицы выросло на берегу Темзы в 1066 г, и за всю свою историю неоднократно меняло свое функциональное назначение.
Был он и крепостью, за стенами которой укрывались лондонцы во время войн. В мирное время величественным дворцом, где устраивали пиры короли и рыцари. Было время, когда высокие и массивные стены тауэра охраняли королевские драгоценности, а еще это была самая известная на британских островах тюрьма.
Интересно, но замок в центре города практически не изменился с момента его постройки, и в его стенах, как и в Средние века, хранятся сокровища и королевские регалии.
Тауэрский мост
На фоне этого моста очень любят фотографироваться туристы, а построен он был в 1894 г, и также стал узнаваемым символом британской столицы.
Уникальный по своей конструкции разводной мост проложен между двумя башнями. Длина моста 244 м, а высота всей конструкции 65 м. Пешеходная часть используется как музей и смотровая площадка.
Одной из инженерных особенностей выступает возможность пешеходам пересечь реку даже в том случае, когда автомобильная часть моста разведена для прохода судов.
А о других красивых мостах most-beauty.ru уже писал в одной из своих статей.
Собор святого Павла
Главный кафедральный собор англиканской церкви был выстроен на холме Ладгейт Хилл в конце XVII-начале XVIII столетий. Но стоит сказать, что до этого, начиная с 604 года, на этом месте существовали церкви и соборы, которые были разрушены в ходе войн и повреждены пожарами.
Сам собор поражает великолепной архитектурой и внутренним убранством. Поражает своими размерами огромный купол, который возвышается над тремя галереями культового сооружения.
Здесь проходят службы, и находится резиденция епископа. Кроме того в стенах величественного собора покоится прах известных исторических личностей Великобритании.
Вестминстерское аббатство
Красивейшая готическая церковь впервые упоминается в исторических документах под 960 годом, а вот современный вид приобрела уже в конце XVIII столетия. На строительство ушло более 500 лет.
На алтаре размещена великолепная мозаика «Тайная вечеря», а само аббатство украшено декоративными элементами готического и неоклассического архитектурного стиля.
Фасад базилики украшают витражи и традиционные для готики окна-розетки. Настоящий шедевр архитектуры внесен в список всемирного наследия.
Уайтхолл
Улицы Лондона имеют свой необычный колорит и буквально наполнены атмосферой консервативной старины чопорной британской столицы.
Но, что удивительно, здесь чудным образом сочетаются старина и современность. Особенно заметно это на улице Уайтхолл, в самом сердце большой европейской столицы.
Начинается она от здания Парламента, а выходит на красивейшую Трафальгарскую площадь. Из основных зданий улицы в Лондоне стоит упомянуть здание Адмиралтейства и Министерства Обороны. Напротив этих строений установили памятник в честь солдат, погибших в годы Первой мировой войны.
О других красивых улицах всего мира Вы можете узнать здесь.
Мост Миллениум
В знаменитые достопримечательности Лондона по праву входит и грациозный и ультрасовременный Мост Тысячелетия, перекинувшийся через Темзу в 2000 г.
Пешеходный мост один из многих мировых объектов, строительство которых приурочили к началу нового тысячелетия. Первоначально бюджет на строительство составил 2,2 млн. фунтов стерлингов, однако достопримечательность в 9 раз превысила первоначальную стоимость.
Не прослужив и года, мост закрыли на реконструкцию, во время которой его укрепили, во избежание колебаний. Но в народе так и закрепилось наименование «Шаткий мост».
Стадион Уэмбли
К спортивным достопримечательностям британской столицы относится красавец Уэмбли, на поле которого проходят важнейшие спортивные события и проводятся концерты мировых звезд.
Стадион в Лондоне был открыт в 1923 г, а в 2007 свои входы болельщикам открыл новый, ультрасовременный Уэмбли, вмещающий 90 тыс. человек.
Великолепный стадион оснащен раздвижной крышей, потому для него справедливо известное всему футбольному миру выражение, что «матч состоится в любую погоду!».
Памятник Адмиралу Нельсону
В самом центре Трафальгарской площади благодарные лондонцы в 1843 г установили колонну в честь прославленного командующего британским флотом вице-адмирала Горацио Нельсона.
Статуя вице-адмирала, высотой 5,5 м. установлена на 64-метровой колонне, декорированной бронзовым растительным орнаментом. С четырех сторон пьедестала расположены панели, с изображением 4 великих битв, участником которых был Нельсон.
В 1867 г у самого основания коринфской колонны установили четыре статуи львов, автором которых стал выполненные скульптором Эдвин Ландсир. Тем самым, весь монумент получил цельный, завершенный вид.
Музей Шерлока
Не обойти стороной и дом по адресу Бейкер-стрит, 221 Б, в котором в 1990 г открылся уникальный памятник любимому литературному герою не только британцев, но и всех любителей детективного жанра, Шерлоку Холмсу.
Интерьер дома создали в точном соответствии с описанием квартиры, в которых проживали знаменитый сыщик и его друг и помощник Доктор Ватсон. Конан Дойль поселил их по несуществующему адресу, но решением городских властей такой номер появился на карте города.
В доме разрешена фото и видеосъемка, а желающие могут оставить запись в книге посещений.
Площадь Пикадилли
В исторической части британской столицы уютно раскинулась одна из известнейших мировых площадей и самая широкая в Вестминстере. До начала XVII столетия носила наименование Португальская, а вся окрестность вокруг нее называли Португалия.
Свое современное наименование получила по особняку коммерсанта Роберта Бэйкера, который сколотил целое состояние на продаже жестких воротничков, которые именуются «пикадилами».
Со временем на этой широкой площади стали возводить роскошные особняки представители английской аристократии, а в Новейшее время банкиры и крупные бизнесмены.
Мемориал принца Альберта
Среди тенистых аллей и зелени великолепного Кенсингстонского парка, в самом его центре в 1875 г выстроили монумент в честь принца Альберта.
Монумент установили по личному распоряжению королевы Виктории, супругой которой и был принц саксонский. В центре монумента установлена бронзовая скульптура самого принца, выполненная известным скульптором Томасом Броком.
Сам же величественный монумент спроектировал и возвел в неоготическом стиле архитектор и скульптор Георг Скотт.
Гринвичская обсерватория
Уникальная научная организация Великобритании была основана еще во времена правления Карла II и по его личному распоряжению в 1675 г.
Основным предназначением было наблюдение за небесными объектами, а главное уточнение звездных координат для английских мореплавателей. Сегодня, обсерватория, расположенная на нулевом меридиане, служит музеем, в котором представлены экспонаты и показана вся история развития мировой астрономии.
В знак глубокого уважения в 2013 г на территории, принадлежащей обсерватории был установлен памятник Юрию Гагарину.
Красная телефонная будка
Рассматривая необычные достопримечательности Лондона, необходимо непременно упомянуть о визитной карточке города.
Красная телефонная будка в Лондоне — традиционный атрибут городских улочек, и вместе с двухэтажными автобусами, красивый символ консервативной Англии.
В быстротечный век всевозможных гаджетов, будки архитектора Джайлсона Гилберта Скотта продолжают радовать лондонцев и гостей города. К тому же, они находятся в рабочем состоянии, а со временем планируется снабдить их бесплатным WiFi.
Небоскрёб Мэри-Экс
Необычной формы 40-каэтажный небоскреб вырос в Лондоне в 2004 г, и конструктивные особенности его состоят в том, что он не умеет углов, а из-за своей формы получил в народе прозвище «огурец».
У основания диаметр красивого строения составляет 49 м, потом оно расширяется, а уже на верхних этажах диаметр сужается до 25 м.
Здание практически полностью состоит из стекла, что делает его одним из самых экономичным, потребляя минимум электроэнергии. Острая крыша представляет собой сплошной стеклянный купол.
Лондонский глаз
Рассказ про символы Лондона продолжает самое большое колесо обозрения, которое великолепно подойдет для времяпрепровождения и развлечения для детей и взрослых.
С кабинок аттракциона, которые поднимаются на высоту 135 м, открываются великолепные виды на Лондон. Величественную Темзу, дворцы и парки британской столицы.
Проект был утвержден в 1998 г, а в 2004 колесо приняло первых посетителей, и остается любимым местом отдыха лондонцев и гостей города.
Национальная галерея
В рейтинге лучших музеев мира лондонская национальная галерея занимает одно из самых почетных мест. Здесь представлены лучшие шедевры величайших художников Европы, в том числе Ван Гога, Ренуара, да Винчи и Микеланджело. Здесь хранится одна из самых впечатляющих коллекций искусства в мире. Ежегодно её посещают более шести миллионов посетителей. Одними из главных шедевров, представленных здесь считаются: предварительный эскиз «Мадонна с младенцем» Леонардо да Винчи, «Венера и Марс» Боттичелли, «Подсолнухи» Ван Гога и «Водяные лилии» Клода Моне.
Военные комнаты Черчилля
Одной из самых интересных и эмоциональных исторических достопримечательностей города является военный командный центр Черчилля. Это место хорошо сохранилось до наших дней, именно здесь премьер-министр Уинстон Черчилль осуществлял командование военными операциями по защите своей Родины во время Второй мировой войны.
Спартанская простота бункера подчеркивает тяжелое положение страны, поскольку нацистская хватка усиливалась по всей Европе. Англия была практически отделена от всего мира, стоя лицом к лицу с непримиримым врагом. Вы увидите небольшую комнату, в которой спал Черчилль, и скромную радиостудию, где он транслировал свои знаменитые реплики военного времени. Простые детали, такие как вязальная шерсть Клементины Черчилль, обозначающая линии фронта на карте Европы, оживляют эпоху, так как ни один другой музей мира.
Гайд-парк
Занимая 350 Га, Гайд-парк является самым большим парком Лондона. Одной из главных его достопримечательностей является искусственное озеро, существующее здесь с XVIII века. Здесь можно искупаться в жаркий зной или покататься на лодках. Еще одной достопримечательностью Гайд-парка является Апсли-Хаус — дом-музей первого герцога Веллингтонского, приобретенный им после знаменитой победы в Ватерлоо. В настоящее время в музее представлены великолепные коллекции картин, в том числе «Вайзерсель» Севильи Веласкеса, а также подарки, подаренные герцогу благодарными европейскими королями и императорами.
Тейт модерн
Завершим прогулку по Лондону в галерее современного искусства, экспозициях которой выставлены шедевры, начиная с 1500 г и до наших дней.
Торжественное открытие галереи произошло в 2000 г, а поместили ее в памятнике истории и архитектуры — бывшей электростанции Bankside Power Station.
Отметим интересный факт, что по посещаемости туристами и любителями искусства Тейт модерн уверенно входит в десятку известных мировых музеев.
Главные достопримечательности Лондона
Популярные достопримечательности Лондона ежегодно посещают сотни тысяч туристов, и город давно стал не только финансовым, но и туристическим центром.
Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото
Мы немного вышли за ТОП-20 достопримечательностей Лондона, и попробовали обозначить, что посетить в Лондоне в первую очередь, а главное представили достопримечательности Лондона с фото и названиями, так, что наш читатель, собираясь в столицу Британии, легко отыщет их на карте города.
Увлекательная виртуальная экскурсия самыми красивыми местами британской столицы. Один из стapейшиx гoродов Европы, Лондон, был основан еще в период римского господства в I тысячелетии, а сегодня это крyпнейший финансовый и экономический центр мира. Многим поколениям лондонцев удалось чудным образом сохранить самобытность и величественную древнюю архитектуру британской столицы. Попробуем окунуться в чарующую и пленительную атмосферу красивого города, и рассмотрим главные достопримечательности Лондона, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Букингемский дворец
Все достопримечательности британской столицы можно разделить на несколько категорий, и начнем с описания исторических памятников архитектуры. В самом сердце Лондона расположен величественный дворец, который сегодня является резиденцией королевы Елизаветы II.
Нынешняя королевская резиденция, выстроенная в неоклассическом стиле, в 1762 г. была выкуплена у герцога Букингемского монархом Георгом III. Именно он сделал красивое здание своей резиденцией. За всю историю своего существования дворец не раз перестраивался, и изначальный георгианский стиль внутреннего интерьера был дополнен новыми элементами.
Сегодня, это по праву главное здание и символ не только Лондона, но и всей Великобритании.
Биг Бен
Самую узнаваемую достопримечательность Лондона ошибочно называют «Big Ben». Однако, это наименование самого большого колокола на часовой башне.
Выстроена башня в 1858 г., а ее высота немного не дотянула до 100 м. Готический архитектурный стиль придают ей монументальности, и строгий «Биг Бен» величественно возвышается над центральным кварталом столицы.
Каждые 15 мин. звонит колокол, звук которого уникален из-за появившейся через два года эксплуатации трещины. Напротив башни в небольшом скверике стоит памятник Уинстону Черчиллю.
Вестминстерский дворец
Туристы, приезжающие в столицу Англии, первым делом спешат посетить самые известные достопримечательности, к которым, несомненно, относится и величественный Вестминстерский дворец.
В здании, построенном в середине XIX столетия, проходят заседания британского парламента. Место, где построен дворец, известно еще со времен норманнских завоеваний, и первую резиденцию тут выстроил еще Кнуд Великий, правивший в XII веке.
Сейчас здание в неоготическом стиле украшают монументальные башни, а туристов своими размерами и простором поражает Вестминстерский холл.
Лондонский Тауэр
Старейшее здание британской столицы выросло на берегу Темзы в 1066 г, и за всю свою историю неоднократно меняло свое функциональное назначение.
Был он и крепостью, за стенами которой укрывались лондонцы во время войн. В мирное время величественным дворцом, где устраивали пиры короли и рыцари. Было время, когда высокие и массивные стены тауэра охраняли королевские драгоценности, а еще это была самая известная на британских островах тюрьма.
Интересно, но замок в центре города практически не изменился с момента его постройки, и в его стенах, как и в Средние века, хранятся сокровища и королевские регалии.
Тауэрский мост
На фоне этого моста очень любят фотографироваться туристы, а построен он был в 1894 г, и также стал узнаваемым символом британской столицы.
Уникальный по своей конструкции разводной мост проложен между двумя башнями. Длина моста 244 м, а высота всей конструкции 65 м. Пешеходная часть используется как музей и смотровая площадка.
Одной из инженерных особенностей выступает возможность пешеходам пересечь реку даже в том случае, когда автомобильная часть моста разведена для прохода судов.
А о других красивых мостах most-beauty.ru уже писал в одной из своих статей.
Собор святого Павла
Главный кафедральный собор англиканской церкви был выстроен на холме Ладгейт Хилл в конце XVII-начале XVIII столетий. Но стоит сказать, что до этого, начиная с 604 года, на этом месте существовали церкви и соборы, которые были разрушены в ходе войн и повреждены пожарами.
Сам собор поражает великолепной архитектурой и внутренним убранством. Поражает своими размерами огромный купол, который возвышается над тремя галереями культового сооружения.
Здесь проходят службы, и находится резиденция епископа. Кроме того в стенах величественного собора покоится прах известных исторических личностей Великобритании.
Вестминстерское аббатство
Красивейшая готическая церковь впервые упоминается в исторических документах под 960 годом, а вот современный вид приобрела уже в конце XVIII столетия. На строительство ушло более 500 лет.
На алтаре размещена великолепная мозаика «Тайная вечеря», а само аббатство украшено декоративными элементами готического и неоклассического архитектурного стиля.
Фасад базилики украшают витражи и традиционные для готики окна-розетки. Настоящий шедевр архитектуры внесен в список всемирного наследия.
Уайтхолл
Улицы Лондона имеют свой необычный колорит и буквально наполнены атмосферой консервативной старины чопорной британской столицы.
Но, что удивительно, здесь чудным образом сочетаются старина и современность. Особенно заметно это на улице Уайтхолл, в самом сердце большой европейской столицы.
Начинается она от здания Парламента, а выходит на красивейшую Трафальгарскую площадь. Из основных зданий улицы в Лондоне стоит упомянуть здание Адмиралтейства и Министерства Обороны. Напротив этих строений установили памятник в честь солдат, погибших в годы Первой мировой войны.
О других красивых улицах всего мира Вы можете узнать здесь.
Мост Миллениум
В знаменитые достопримечательности Лондона по праву входит и грациозный и ультрасовременный Мост Тысячелетия, перекинувшийся через Темзу в 2000 г.
Пешеходный мост один из многих мировых объектов, строительство которых приурочили к началу нового тысячелетия. Первоначально бюджет на строительство составил 2,2 млн. фунтов стерлингов, однако достопримечательность в 9 раз превысила первоначальную стоимость.
Не прослужив и года, мост закрыли на реконструкцию, во время которой его укрепили, во избежание колебаний. Но в народе так и закрепилось наименование «Шаткий мост».
Стадион Уэмбли
К спортивным достопримечательностям британской столицы относится красавец Уэмбли, на поле которого проходят важнейшие спортивные события и проводятся концерты мировых звезд.
Стадион в Лондоне был открыт в 1923 г, а в 2007 свои входы болельщикам открыл новый, ультрасовременный Уэмбли, вмещающий 90 тыс. человек.
Великолепный стадион оснащен раздвижной крышей, потому для него справедливо известное всему футбольному миру выражение, что «матч состоится в любую погоду!».
Памятник Адмиралу Нельсону
В самом центре Трафальгарской площади благодарные лондонцы в 1843 г установили колонну в честь прославленного командующего британским флотом вице-адмирала Горацио Нельсона.
Статуя вице-адмирала, высотой 5,5 м. установлена на 64-метровой колонне, декорированной бронзовым растительным орнаментом. С четырех сторон пьедестала расположены панели, с изображением 4 великих битв, участником которых был Нельсон.
В 1867 г у самого основания коринфской колонны установили четыре статуи львов, автором которых стал выполненные скульптором Эдвин Ландсир. Тем самым, весь монумент получил цельный, завершенный вид.
Музей Шерлока
Не обойти стороной и дом по адресу Бейкер-стрит, 221 Б, в котором в 1990 г открылся уникальный памятник любимому литературному герою не только британцев, но и всех любителей детективного жанра, Шерлоку Холмсу.
Интерьер дома создали в точном соответствии с описанием квартиры, в которых проживали знаменитый сыщик и его друг и помощник Доктор Ватсон. Конан Дойль поселил их по несуществующему адресу, но решением городских властей такой номер появился на карте города.
В доме разрешена фото и видеосъемка, а желающие могут оставить запись в книге посещений.
Площадь Пикадилли
В исторической части британской столицы уютно раскинулась одна из известнейших мировых площадей и самая широкая в Вестминстере. До начала XVII столетия носила наименование Португальская, а вся окрестность вокруг нее называли Португалия.
Свое современное наименование получила по особняку коммерсанта Роберта Бэйкера, который сколотил целое состояние на продаже жестких воротничков, которые именуются «пикадилами».
Со временем на этой широкой площади стали возводить роскошные особняки представители английской аристократии, а в Новейшее время банкиры и крупные бизнесмены.
Мемориал принца Альберта
Среди тенистых аллей и зелени великолепного Кенсингстонского парка, в самом его центре в 1875 г выстроили монумент в честь принца Альберта.
Монумент установили по личному распоряжению королевы Виктории, супругой которой и был принц саксонский. В центре монумента установлена бронзовая скульптура самого принца, выполненная известным скульптором Томасом Броком.
Сам же величественный монумент спроектировал и возвел в неоготическом стиле архитектор и скульптор Георг Скотт.
Гринвичская обсерватория
Уникальная научная организация Великобритании была основана еще во времена правления Карла II и по его личному распоряжению в 1675 г.
Основным предназначением было наблюдение за небесными объектами, а главное уточнение звездных координат для английских мореплавателей. Сегодня, обсерватория, расположенная на нулевом меридиане, служит музеем, в котором представлены экспонаты и показана вся история развития мировой астрономии.
В знак глубокого уважения в 2013 г на территории, принадлежащей обсерватории был установлен памятник Юрию Гагарину.
Красная телефонная будка
Рассматривая необычные достопримечательности Лондона, необходимо непременно упомянуть о визитной карточке города.
Красная телефонная будка в Лондоне — традиционный атрибут городских улочек, и вместе с двухэтажными автобусами, красивый символ консервативной Англии.
В быстротечный век всевозможных гаджетов, будки архитектора Джайлсона Гилберта Скотта продолжают радовать лондонцев и гостей города. К тому же, они находятся в рабочем состоянии, а со временем планируется снабдить их бесплатным WiFi.
Небоскрёб Мэри-Экс
Необычной формы 40-каэтажный небоскреб вырос в Лондоне в 2004 г, и конструктивные особенности его состоят в том, что он не умеет углов, а из-за своей формы получил в народе прозвище «огурец».
У основания диаметр красивого строения составляет 49 м, потом оно расширяется, а уже на верхних этажах диаметр сужается до 25 м.
Здание практически полностью состоит из стекла, что делает его одним из самых экономичным, потребляя минимум электроэнергии. Острая крыша представляет собой сплошной стеклянный купол.
Лондонский глаз
Рассказ про символы Лондона продолжает самое большое колесо обозрения, которое великолепно подойдет для времяпрепровождения и развлечения для детей и взрослых.
С кабинок аттракциона, которые поднимаются на высоту 135 м, открываются великолепные виды на Лондон. Величественную Темзу, дворцы и парки британской столицы.
Проект был утвержден в 1998 г, а в 2004 колесо приняло первых посетителей, и остается любимым местом отдыха лондонцев и гостей города.
Национальная галерея
В рейтинге лучших музеев мира лондонская национальная галерея занимает одно из самых почетных мест. Здесь представлены лучшие шедевры величайших художников Европы, в том числе Ван Гога, Ренуара, да Винчи и Микеланджело. Здесь хранится одна из самых впечатляющих коллекций искусства в мире. Ежегодно её посещают более шести миллионов посетителей. Одними из главных шедевров, представленных здесь считаются: предварительный эскиз «Мадонна с младенцем» Леонардо да Винчи, «Венера и Марс» Боттичелли, «Подсолнухи» Ван Гога и «Водяные лилии» Клода Моне.
Военные комнаты Черчилля
Одной из самых интересных и эмоциональных исторических достопримечательностей города является военный командный центр Черчилля. Это место хорошо сохранилось до наших дней, именно здесь премьер-министр Уинстон Черчилль осуществлял командование военными операциями по защите своей Родины во время Второй мировой войны.
Спартанская простота бункера подчеркивает тяжелое положение страны, поскольку нацистская хватка усиливалась по всей Европе. Англия была практически отделена от всего мира, стоя лицом к лицу с непримиримым врагом. Вы увидите небольшую комнату, в которой спал Черчилль, и скромную радиостудию, где он транслировал свои знаменитые реплики военного времени. Простые детали, такие как вязальная шерсть Клементины Черчилль, обозначающая линии фронта на карте Европы, оживляют эпоху, так как ни один другой музей мира.
Гайд-парк
Занимая 350 Га, Гайд-парк является самым большим парком Лондона. Одной из главных его достопримечательностей является искусственное озеро, существующее здесь с XVIII века. Здесь можно искупаться в жаркий зной или покататься на лодках. Еще одной достопримечательностью Гайд-парка является Апсли-Хаус — дом-музей первого герцога Веллингтонского, приобретенный им после знаменитой победы в Ватерлоо. В настоящее время в музее представлены великолепные коллекции картин, в том числе «Вайзерсель» Севильи Веласкеса, а также подарки, подаренные герцогу благодарными европейскими королями и императорами.
Тейт модерн
Завершим прогулку по Лондону в галерее современного искусства, экспозициях которой выставлены шедевры, начиная с 1500 г и до наших дней.
Торжественное открытие галереи произошло в 2000 г, а поместили ее в памятнике истории и архитектуры — бывшей электростанции Bankside Power Station.
Отметим интересный факт, что по посещаемости туристами и любителями искусства Тейт модерн уверенно входит в десятку известных мировых музеев.
Главные достопримечательности Лондона
Популярные достопримечательности Лондона ежегодно посещают сотни тысяч туристов, и город давно стал не только финансовым, но и туристическим центром.
Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото
Мы немного вышли за ТОП-20 достопримечательностей Лондона, и попробовали обозначить, что посетить в Лондоне в первую очередь, а главное представили достопримечательности Лондона с фото и названиями, так, что наш читатель, собираясь в столицу Британии, легко отыщет их на карте города.
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