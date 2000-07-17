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Самые красивые голливудские актрисы 30-х годов. Фото

Самые красивые голливудские актрисы 30-х годов. ФотоДевушки, вошедшие в историю.

Самые привлекательные и известные актрисы Голливуда 1930-х годов, которые и сегодня считаются идеалами красоты. В Голливуде, как нигде, всегда было множество красивых женщин. Ежегодно туда стремились самые красивые девушки, а некоторые из них попадали на экраны, и их имена годами не сходили с газетных заголовков, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

1. Грета Гарбо (Greta Garbo)

Самые красивые голливудские актрисы 30-х годов. Фото


2. Элис Фэй (Alice Faye)

Самые красивые голливудские актрисы 30-х годов. Фото


3. Элис Уайт (Alice White)

Самые красивые голливудские актрисы 30-х годов. Фото


4. Бетт Дэвис (Bette Davis)

Самые красивые голливудские актрисы 30-х годов. Фото


5. Кэрол Ломбард (Carole Lombard)

Самые красивые голливудские актрисы 30-х годов. Фото


6. Клара Боу (Clara Bow)

Самые красивые голливудские актрисы 30-х годов. Фото


7. Клодетт Кольбер (Claudette Colbert)

Самые красивые голливудские актрисы 30-х годов. Фото


8. Элеанор Пауэлл (Eleanor Powell)

Самые красивые голливудские актрисы 30-х годов. Фото


9. Джинджер Роджерс (Ginger Rogers)

Самые красивые голливудские актрисы 30-х годов. Фото


10. Хеди Ламарр (Hedy Lamarr)

Самые красивые голливудские актрисы 30-х годов. Фото


11. Джин Харлоу (Jean Harlow)

Самые красивые голливудские актрисы 30-х годов. Фото


12. Джоан Кроуфорд (Joan Crawford)

Самые красивые голливудские актрисы 30-х годов. Фото


13. Кэтрин Хепберн (Katharine Houghton Hepburn)

Самые красивые голливудские актрисы 30-х годов. Фото


14. Кей Фрэнсис (Francis Key)

Самые красивые голливудские актрисы 30-х годов. Фото


15. Марлен Дитрих (Marlene Dietrich)

Самые красивые голливудские актрисы 30-х годов. Фото


16. Мирна Лой (Myrna Loy)

Самые красивые голливудские актрисы 30-х годов. Фото


17. Сильвия Сидни (Sylvia Sidney)

Самые красивые голливудские актрисы 30-х годов. Фото


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18. Вивьен Ли (Vivien Leigh)

Самые красивые голливудские актрисы 30-х годов. Фото
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 Теги: актрисы, Голливуд

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Вчера, 23:52 » Автор: Анна Мартынова
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