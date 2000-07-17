Раздел: Фоторепортажи
Самые красивые голливудские актрисы 30-х годов. Фото
Девушки, вошедшие в историю.
Самые привлекательные и известные актрисы Голливуда 1930-х годов, которые и сегодня считаются идеалами красоты. В Голливуде, как нигде, всегда было множество красивых женщин. Ежегодно туда стремились самые красивые девушки, а некоторые из них попадали на экраны, и их имена годами не сходили с газетных заголовков, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
1. Грета Гарбо (Greta Garbo)
2. Элис Фэй (Alice Faye)
3. Элис Уайт (Alice White)
4. Бетт Дэвис (Bette Davis)
5. Кэрол Ломбард (Carole Lombard)
6. Клара Боу (Clara Bow)
7. Клодетт Кольбер (Claudette Colbert)
8. Элеанор Пауэлл (Eleanor Powell)
9. Джинджер Роджерс (Ginger Rogers)
10. Хеди Ламарр (Hedy Lamarr)
11. Джин Харлоу (Jean Harlow)
12. Джоан Кроуфорд (Joan Crawford)
13. Кэтрин Хепберн (Katharine Houghton Hepburn)
14. Кей Фрэнсис (Francis Key)
15. Марлен Дитрих (Marlene Dietrich)
16. Мирна Лой (Myrna Loy)
17. Сильвия Сидни (Sylvia Sidney)
Читайте также: Самые красивые рыжеволосые актрисы Голливуда. Фото
18. Вивьен Ли (Vivien Leigh)
Самые привлекательные и известные актрисы Голливуда 1930-х годов, которые и сегодня считаются идеалами красоты. В Голливуде, как нигде, всегда было множество красивых женщин. Ежегодно туда стремились самые красивые девушки, а некоторые из них попадали на экраны, и их имена годами не сходили с газетных заголовков, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
1. Грета Гарбо (Greta Garbo)
2. Элис Фэй (Alice Faye)
3. Элис Уайт (Alice White)
4. Бетт Дэвис (Bette Davis)
5. Кэрол Ломбард (Carole Lombard)
6. Клара Боу (Clara Bow)
7. Клодетт Кольбер (Claudette Colbert)
8. Элеанор Пауэлл (Eleanor Powell)
9. Джинджер Роджерс (Ginger Rogers)
10. Хеди Ламарр (Hedy Lamarr)
11. Джин Харлоу (Jean Harlow)
12. Джоан Кроуфорд (Joan Crawford)
13. Кэтрин Хепберн (Katharine Houghton Hepburn)
14. Кей Фрэнсис (Francis Key)
15. Марлен Дитрих (Marlene Dietrich)
16. Мирна Лой (Myrna Loy)
17. Сильвия Сидни (Sylvia Sidney)
Читайте также: Самые красивые рыжеволосые актрисы Голливуда. Фото
18. Вивьен Ли (Vivien Leigh)
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
763
0
Также советуем посмотреть
- Уморительные фотки людей, родившихся «в рубашке»
- Смешные животные, не желающие скучать в одиночестве
- Гордон Рамзи с юмором прокомментировал кулинарные провалы пользователей Сети
- В Украине раскрыли ужасную схему торговли детьми
- Веселые твиты от людей со специфическим чувством юмора
- Уморительные комиксы от талантливой французской художницы
- Трамп не признал аннексию Крыма на встрече с Путиным
- Прикольные анекдоты для отличного начала недели
- Медведь, пытающийся «угнать» авто, стал звездой YouTube
- Сеть рассмешило фото «приунывшего» Путина
- Парень, уснувший в авто, стал героем смешных мемов
- Украина значительно увеличит производство ракет
- Единственный зонт в стране: церемонию награждения ЧМ-2018 высмеяли карикатурой
- Сеть насмешила реакция Путина на Макрона
- Американские копы поучаствовали в забавном флешмобе
- Полторак назначил дополнительную экспертизу минометов «Молот»
- Лувр забавно поздравил французов с футбольным триумфом
- В Ужгороде подожгли автомобиль офицера Госпогранслужбы
- Вор, танцующий перед ограблением, попал на камеру
- На Донбассе ликвидировали российских военных, участвовавших в захвате Крыма
- Суд начал допрос экс-начальника охраны Януковича
- Снова на табуретке: Сеть насмешило свежее фото Путина
- В Крыму решили орошать поля канализационными стоками
- Новый хит: как коты реагируют на приближающееся землетрясение
- Спустя 43 года: мужчина вернул деньги за шоколадки, украденные в детстве
- Боевики на Донбассе обстреляли броневик пограничников
- На Донбассе ранен украинский военный
- Уморительные стоп-кадры, «пойманные» абсолютно случайно
- Глава Евросовета рассказал об отношении Трампа к Украине
- Забавные фотки мужчин, умеющих посмеяться над собой
Оставьте свой комментарий