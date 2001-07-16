Раздел: Фоторепортажи
Так выглядит бронированный автомобиль Сталина. Фото
Эта машина стала первым бронированным автомобилем в СССР.
Его боялись, уважали и всегда уступали дорогу. Речь не о самом Сталине, а о его автомобиле ЗИС-115. Первом бронированном седане, выпущенном в СССР. Его судьба столь же интересна, как и устройство машины, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
По странному стечению обстоятельств после смерти генсека этот уникальный автомобиль оказался на заднем дворе университета имени Баумана, а затем и вовсе пропал с радаров. Пока в 2002 году не всплыл на подмосковной даче.
Дело было так. К коллекционеру Вадиму Задорожному обратился профессор МГТУ с просьбой посмотреть один интересный экспонат. По его словам, у него на даче сохранился автомобиль, представляющий музейную ценность. Когда поклонник автостарины прибыл на место, перед ним предстал черный седан, вросший в землю и наполовину сгнивший. Задорожный взял паузу, но, покопавшись в архивах завода имени Лихачева, тут же согласился приобрести раритет.
Автомобиль, внешне выглядевший точь-в-точь как обычный ЗИС-110 (гражданская машина, которую начали разрабатывать в годы Великой Отечественной), на деле оказался волком в овечьей шкуре. ЗИС-115, созданный в 1949 году для партийной элиты, по своим характеристикам отличался от ЗИС-110, как танк от мотоцикла.
Кузов состоял не из отдельных бронированных панелей, как у европейских и американских аналогов, а представлял собой клепано-сварную конструкцию. То есть фактически эта машина — бронекапсула. Причем на каждой приваренной детали стоял серийный номер и ФИО изготовителя. То есть, случись что, вся тяжесть ответственности ложилась на конкретного человека. Больше того, на корпусе можно было рассмотреть следы от пуль, которыми тот или иной участок испытывался на прочность.
Читайте также: Так выглядит УАЗ, который ездит на дровах. Фото
Окна — сложная инженерная конструкция, составленная из 35-миллиметрового стекла, воздушной прослойки, вязкого оргстекла (призванного при необходимости погасить кинетическую энергию осколков пробитого внешнего слоя), еще одной прослойки и особого каленого стекла, получившего название сталинит. Для того чтобы окна не запотевали, советские инженеры встроили в них трубочки со специальным порошком, впитывающим влагу. В роли стеклоподъемников выступали гидравлические домкраты.
Его боялись, уважали и всегда уступали дорогу. Речь не о самом Сталине, а о его автомобиле ЗИС-115. Первом бронированном седане, выпущенном в СССР. Его судьба столь же интересна, как и устройство машины, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
По странному стечению обстоятельств после смерти генсека этот уникальный автомобиль оказался на заднем дворе университета имени Баумана, а затем и вовсе пропал с радаров. Пока в 2002 году не всплыл на подмосковной даче.
Дело было так. К коллекционеру Вадиму Задорожному обратился профессор МГТУ с просьбой посмотреть один интересный экспонат. По его словам, у него на даче сохранился автомобиль, представляющий музейную ценность. Когда поклонник автостарины прибыл на место, перед ним предстал черный седан, вросший в землю и наполовину сгнивший. Задорожный взял паузу, но, покопавшись в архивах завода имени Лихачева, тут же согласился приобрести раритет.
Автомобиль, внешне выглядевший точь-в-точь как обычный ЗИС-110 (гражданская машина, которую начали разрабатывать в годы Великой Отечественной), на деле оказался волком в овечьей шкуре. ЗИС-115, созданный в 1949 году для партийной элиты, по своим характеристикам отличался от ЗИС-110, как танк от мотоцикла.
Кузов состоял не из отдельных бронированных панелей, как у европейских и американских аналогов, а представлял собой клепано-сварную конструкцию. То есть фактически эта машина — бронекапсула. Причем на каждой приваренной детали стоял серийный номер и ФИО изготовителя. То есть, случись что, вся тяжесть ответственности ложилась на конкретного человека. Больше того, на корпусе можно было рассмотреть следы от пуль, которыми тот или иной участок испытывался на прочность.
Читайте также: Так выглядит УАЗ, который ездит на дровах. Фото
Окна — сложная инженерная конструкция, составленная из 35-миллиметрового стекла, воздушной прослойки, вязкого оргстекла (призванного при необходимости погасить кинетическую энергию осколков пробитого внешнего слоя), еще одной прослойки и особого каленого стекла, получившего название сталинит. Для того чтобы окна не запотевали, советские инженеры встроили в них трубочки со специальным порошком, впитывающим влагу. В роли стеклоподъемников выступали гидравлические домкраты.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1682
0
Также советуем посмотреть
- Уморительные фотки людей, родившихся «в рубашке»
- Смешные животные, не желающие скучать в одиночестве
- Гордон Рамзи с юмором прокомментировал кулинарные провалы пользователей Сети
- В Украине раскрыли ужасную схему торговли детьми
- Веселые твиты от людей со специфическим чувством юмора
- Уморительные комиксы от талантливой французской художницы
- Трамп не признал аннексию Крыма на встрече с Путиным
- Прикольные анекдоты для отличного начала недели
- Медведь, пытающийся «угнать» авто, стал звездой YouTube
- Сеть рассмешило фото «приунывшего» Путина
- Парень, уснувший в авто, стал героем смешных мемов
- Украина значительно увеличит производство ракет
- Единственный зонт в стране: церемонию награждения ЧМ-2018 высмеяли карикатурой
- Сеть насмешила реакция Путина на Макрона
- Американские копы поучаствовали в забавном флешмобе
- Полторак назначил дополнительную экспертизу минометов «Молот»
- Лувр забавно поздравил французов с футбольным триумфом
- В Ужгороде подожгли автомобиль офицера Госпогранслужбы
- Вор, танцующий перед ограблением, попал на камеру
- На Донбассе ликвидировали российских военных, участвовавших в захвате Крыма
- Суд начал допрос экс-начальника охраны Януковича
- Снова на табуретке: Сеть насмешило свежее фото Путина
- В Крыму решили орошать поля канализационными стоками
- Новый хит: как коты реагируют на приближающееся землетрясение
- Спустя 43 года: мужчина вернул деньги за шоколадки, украденные в детстве
- Боевики на Донбассе обстреляли броневик пограничников
- На Донбассе ранен украинский военный
- Уморительные стоп-кадры, «пойманные» абсолютно случайно
- Глава Евросовета рассказал об отношении Трампа к Украине
- Забавные фотки мужчин, умеющих посмеяться над собой
Оставьте свой комментарий