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Так выглядит бронированный автомобиль Сталина. Фото

Так выглядит бронированный автомобиль Сталина. Фото Эта машина стала первым бронированным автомобилем в СССР.

Его боялись, уважали и всегда уступали дорогу. Речь не о самом Сталине, а о его автомобиле ЗИС-115. Первом бронированном седане, выпущенном в СССР. Его судьба столь же интересна, как и устройство машины, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

По странному стечению обстоятельств после смерти генсека этот уникальный автомобиль оказался на заднем дворе университета имени Баумана, а затем и вовсе пропал с радаров. Пока в 2002 году не всплыл на подмосковной даче.

Дело было так. К коллекционеру Вадиму Задорожному обратился профессор МГТУ с просьбой посмотреть один интересный экспонат. По его словам, у него на даче сохранился автомобиль, представляющий музейную ценность. Когда поклонник автостарины прибыл на место, перед ним предстал черный седан, вросший в землю и наполовину сгнивший. Задорожный взял паузу, но, покопавшись в архивах завода имени Лихачева, тут же согласился приобрести раритет.

Автомобиль, внешне выглядевший точь-в-точь как обычный ЗИС-110 (гражданская машина, которую начали разрабатывать в годы Великой Отечественной), на деле оказался волком в овечьей шкуре. ЗИС-115, созданный в 1949 году для партийной элиты, по своим характеристикам отличался от ЗИС-110, как танк от мотоцикла.

Кузов состоял не из отдельных бронированных панелей, как у европейских и американских аналогов, а представлял собой клепано-сварную конструкцию. То есть фактически эта машина — бронекапсула. Причем на каждой приваренной детали стоял серийный номер и ФИО изготовителя. То есть, случись что, вся тяжесть ответственности ложилась на конкретного человека. Больше того, на корпусе можно было рассмотреть следы от пуль, которыми тот или иной участок испытывался на прочность.

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Окна — сложная инженерная конструкция, составленная из 35-миллиметрового стекла, воздушной прослойки, вязкого оргстекла (призванного при необходимости погасить кинетическую энергию осколков пробитого внешнего слоя), еще одной прослойки и особого каленого стекла, получившего название сталинит. Для того чтобы окна не запотевали, советские инженеры встроили в них трубочки со специальным порошком, впитывающим влагу. В роли стеклоподъемников выступали гидравлические домкраты.

Так выглядит бронированный автомобиль Сталина. Фото
Так выглядит бронированный автомобиль Сталина. Фото
Так выглядит бронированный автомобиль Сталина. Фото
Так выглядит бронированный автомобиль Сталина. Фото
Так выглядит бронированный автомобиль Сталина. Фото
Так выглядит бронированный автомобиль Сталина. Фото
Так выглядит бронированный автомобиль Сталина. Фото
Так выглядит бронированный автомобиль Сталина. Фото
Так выглядит бронированный автомобиль Сталина. Фото
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 Теги: Сталин, машина

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Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
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