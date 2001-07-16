Раздел: Фоторепортажи
Виртуальное путешествие по Исландии. Фото
Эта страна удивляет каждого.
Исландия - страна, в которую невозможно не влюбиться! Про Исландию трудно писать. Вернее, это не совсем так - можно много интересного написать про историю, быт, и разные интересные любопытности этой страны. Но это как в энциклопедическом словаре пытаться объяснить гениальность музыки Моцарта. Главное за чем люди едут в Исландию - это удивительные природные красоты, а их описывать словами не имеет смысла. Даже на фотографиях они выглядят более тускло и менее грандиозно, чем в живую, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Первое, чем удивляет Исландия туриста, вырвавшегося за пределы её попсового Золотого Кольца - это своей пустынностью. Можно долгое время ехать по главному шоссе страны и встречать одну-две машины за пол часа.
Вот как выглядит Исландская пробка. (Хотя, скорее всего это три машины знакомых куда-то едут.)
Однако, при всей своей пустынности, исландские машины можно повстречать в самых неожиданных местах. Ведь надо как-то обслуживать отдалённые объекты инфраструктуры!
И даже то, что покажется обыкновенному европейцу или американцу бездорожьем, оказывается в Исландии дорогой с официальным номером. Правда надо быть готовым к тому, что может быть иногда придётся пересекать реки вброд.
Но в принципе можно использовать и совсем другой транспорт, как нечто из одной из серий Звёздных Войн...
Исландия - молодой остров, порождённый активной вулканической деятельностью. Он находится на стыке тектонических плит, и накал страстей из мантии земли часто пробивается здесь наружу в виде извержений, и прочих проявлений. Все помнят вулкан, который в 2010 году перекрыл небо над Европой! (Я тогда чуть не отменил поездку в Португалию!) А вот например, на северо-востоке страны вокруг озера Миватн, есть очень активные вулканические зоны, где куча скважин, из которых пробиваются подземные газы.
Вся местность пахнет тухлыми яйцами! Исландцы используют это тепло для создания электричества: большая часть электроэнергии в стране производится геотермическими ТЭС.
А вот свежачок! В районе вулкана Крафла произошло несколько сильных извержений в 1970х и 1980х годах, образовались огромные поля свежей лавы. Вот один из кратеров:
Этот постарше, тут успело сформироваться кратерное озеро. Вода в таких озёрах всегда ярко-голубая, из-за растворённых минералов.
Лава оставшаяся от недавних извержений похожа на асфальт. Такое впечатление, что кто-то плугом перепахал огромную парковку торгового центра!
В некоторых местах остались скважины и до сих пор валит тёплый (пусть и вонючий) воздух. Края таких скважин покрыты мхом, который ищет где-бы пригреться. А внутри всё разноцветное:
Если над скважиной образовывается лужа, то получается вот такое забавное бурление с пузырями!
Много где земля до сих пор показывает шрамы огромных трещин.
Ну ладно, вулканы это одна из главных стихий Исландии. А вторая - это вода. Именно здесь находится мощнейший водопад Европы - Деттифосс. Это невероятная стена ревущей воды, здесь протекает почти 200,000 литров в секунду!
Если взять что-то помедленнее, то можно посмотреть на Ёкюльсаурлоун - лагуну айсбергов, которая входит в мой список Топ-10 мест, заслуживающих посещения. Признаюсь, в этот раз здесь было меньше льда, чем в мои предыдущие визиты. И, особенно после льдов Антарктиды, впечатление немного приглушено. Но для тех, кто никогда раньше не видел настоящих айсбергов, это очень стоящее место.
Впрочем, почти любое побережье Исландии будет очень красивым. Остров окружён пляжами с чёрным вулканическим песком.
А тихая стоящая вода прекрасно отражает резные причудливые горы, которые соединяют её с низко нависшим пасмурным небом.
Впрочем, с погодой нам везло, и примерно половина дней были не пасмурными. В таких случаях наблюдать за исландскими облаками, особенно во время многочасовых летних закатов - одно удовольствие.
Иногда даже в пасмурный день в тучах открывалось окно, сквозь которое на землю струился солнечный свет.
А после нередких дождей через всё небо протягивалась разноцветная арка радуги.
И стоит упомянуть животных. Великолепных и уникальных исландских коней (о них надо будет потом отдельно написать)...
Котят неожиданно попавшихся нам в традиционном доме с торфяной крышей
Молодых ягнят, которые вдвоём наезжали на трусливую собачку (а та убегала от них поджав хвост!)
И пожилую чёрно-белую козу, которую хозяева одного из кемпингов держали вместо собаки:
Но главное, что мы из восьми ночей в стране, пять провели в палатке, как и хотели ещё с прошлого визита. Когда вылезаешь с утра на улицу, а у тебя такой вид - бескрайние просторы и красивые горы на горизонте.
А в мой день рождения мы с Тоней отправились в многодневный поход. Маршрут Лёйгавегюр, про который я ещё непременно расскажу - это 54 км по исландскому высокогорью. Скажу честно, он оказался сложнее, чем мы рассчитывали, но и намного живописней.
Разнообразие ландшафтов по пути просто поразительное. Некоторые я уже показывал в Инстаграме, но вот ещё немного:
Это горы разных оттенков рыжего...
Долины покрытые зеленью (но, не деревьями!), белые завалы снега, и синеватые ледники...
Трудно представить себе, что всё это находится на небольшом острове, в нескольких часах лёта, и что всё это, даже в пик туристического сезона, практически безлюдно.
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Как видите, я полон впечатлений, и на то чтобы разобрать их по полочкам (и по постам) уйдёт какое-то время. Но хотелось поделиться сходу несколькими фотографиями свежих впечатлений.
Исландия - страна, в которую невозможно не влюбиться! Про Исландию трудно писать. Вернее, это не совсем так - можно много интересного написать про историю, быт, и разные интересные любопытности этой страны. Но это как в энциклопедическом словаре пытаться объяснить гениальность музыки Моцарта. Главное за чем люди едут в Исландию - это удивительные природные красоты, а их описывать словами не имеет смысла. Даже на фотографиях они выглядят более тускло и менее грандиозно, чем в живую, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Первое, чем удивляет Исландия туриста, вырвавшегося за пределы её попсового Золотого Кольца - это своей пустынностью. Можно долгое время ехать по главному шоссе страны и встречать одну-две машины за пол часа.
Вот как выглядит Исландская пробка. (Хотя, скорее всего это три машины знакомых куда-то едут.)
Однако, при всей своей пустынности, исландские машины можно повстречать в самых неожиданных местах. Ведь надо как-то обслуживать отдалённые объекты инфраструктуры!
И даже то, что покажется обыкновенному европейцу или американцу бездорожьем, оказывается в Исландии дорогой с официальным номером. Правда надо быть готовым к тому, что может быть иногда придётся пересекать реки вброд.
Но в принципе можно использовать и совсем другой транспорт, как нечто из одной из серий Звёздных Войн...
Исландия - молодой остров, порождённый активной вулканической деятельностью. Он находится на стыке тектонических плит, и накал страстей из мантии земли часто пробивается здесь наружу в виде извержений, и прочих проявлений. Все помнят вулкан, который в 2010 году перекрыл небо над Европой! (Я тогда чуть не отменил поездку в Португалию!) А вот например, на северо-востоке страны вокруг озера Миватн, есть очень активные вулканические зоны, где куча скважин, из которых пробиваются подземные газы.
Вся местность пахнет тухлыми яйцами! Исландцы используют это тепло для создания электричества: большая часть электроэнергии в стране производится геотермическими ТЭС.
А вот свежачок! В районе вулкана Крафла произошло несколько сильных извержений в 1970х и 1980х годах, образовались огромные поля свежей лавы. Вот один из кратеров:
Этот постарше, тут успело сформироваться кратерное озеро. Вода в таких озёрах всегда ярко-голубая, из-за растворённых минералов.
Лава оставшаяся от недавних извержений похожа на асфальт. Такое впечатление, что кто-то плугом перепахал огромную парковку торгового центра!
В некоторых местах остались скважины и до сих пор валит тёплый (пусть и вонючий) воздух. Края таких скважин покрыты мхом, который ищет где-бы пригреться. А внутри всё разноцветное:
Если над скважиной образовывается лужа, то получается вот такое забавное бурление с пузырями!
Много где земля до сих пор показывает шрамы огромных трещин.
Ну ладно, вулканы это одна из главных стихий Исландии. А вторая - это вода. Именно здесь находится мощнейший водопад Европы - Деттифосс. Это невероятная стена ревущей воды, здесь протекает почти 200,000 литров в секунду!
Если взять что-то помедленнее, то можно посмотреть на Ёкюльсаурлоун - лагуну айсбергов, которая входит в мой список Топ-10 мест, заслуживающих посещения. Признаюсь, в этот раз здесь было меньше льда, чем в мои предыдущие визиты. И, особенно после льдов Антарктиды, впечатление немного приглушено. Но для тех, кто никогда раньше не видел настоящих айсбергов, это очень стоящее место.
Впрочем, почти любое побережье Исландии будет очень красивым. Остров окружён пляжами с чёрным вулканическим песком.
А тихая стоящая вода прекрасно отражает резные причудливые горы, которые соединяют её с низко нависшим пасмурным небом.
Впрочем, с погодой нам везло, и примерно половина дней были не пасмурными. В таких случаях наблюдать за исландскими облаками, особенно во время многочасовых летних закатов - одно удовольствие.
Иногда даже в пасмурный день в тучах открывалось окно, сквозь которое на землю струился солнечный свет.
А после нередких дождей через всё небо протягивалась разноцветная арка радуги.
И стоит упомянуть животных. Великолепных и уникальных исландских коней (о них надо будет потом отдельно написать)...
Котят неожиданно попавшихся нам в традиционном доме с торфяной крышей
Молодых ягнят, которые вдвоём наезжали на трусливую собачку (а та убегала от них поджав хвост!)
И пожилую чёрно-белую козу, которую хозяева одного из кемпингов держали вместо собаки:
Но главное, что мы из восьми ночей в стране, пять провели в палатке, как и хотели ещё с прошлого визита. Когда вылезаешь с утра на улицу, а у тебя такой вид - бескрайние просторы и красивые горы на горизонте.
А в мой день рождения мы с Тоней отправились в многодневный поход. Маршрут Лёйгавегюр, про который я ещё непременно расскажу - это 54 км по исландскому высокогорью. Скажу честно, он оказался сложнее, чем мы рассчитывали, но и намного живописней.
Разнообразие ландшафтов по пути просто поразительное. Некоторые я уже показывал в Инстаграме, но вот ещё немного:
Это горы разных оттенков рыжего...
Долины покрытые зеленью (но, не деревьями!), белые завалы снега, и синеватые ледники...
Трудно представить себе, что всё это находится на небольшом острове, в нескольких часах лёта, и что всё это, даже в пик туристического сезона, практически безлюдно.
Читайте также: Виртуальное путешествие в сказочную и загадочную Индию. Фото
Как видите, я полон впечатлений, и на то чтобы разобрать их по полочкам (и по постам) уйдёт какое-то время. Но хотелось поделиться сходу несколькими фотографиями свежих впечатлений.
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