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Виртуальное путешествие по Исландии. Фото

Виртуальное путешествие по Исландии. ФотоЭта страна удивляет каждого.

Исландия - страна, в которую невозможно не влюбиться! Про Исландию трудно писать. Вернее, это не совсем так - можно много интересного написать про историю, быт, и разные интересные любопытности этой страны. Но это как в энциклопедическом словаре пытаться объяснить гениальность музыки Моцарта. Главное за чем люди едут в Исландию - это удивительные природные красоты, а их описывать словами не имеет смысла. Даже на фотографиях они выглядят более тускло и менее грандиозно, чем в живую, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Первое, чем удивляет Исландия туриста, вырвавшегося за пределы её попсового Золотого Кольца - это своей пустынностью. Можно долгое время ехать по главному шоссе страны и встречать одну-две машины за пол часа.

Виртуальное путешествие по Исландии. Фото


Вот как выглядит Исландская пробка. (Хотя, скорее всего это три машины знакомых куда-то едут.)

Виртуальное путешествие по Исландии. Фото


Однако, при всей своей пустынности, исландские машины можно повстречать в самых неожиданных местах. Ведь надо как-то обслуживать отдалённые объекты инфраструктуры!

Виртуальное путешествие по Исландии. Фото


И даже то, что покажется обыкновенному европейцу или американцу бездорожьем, оказывается в Исландии дорогой с официальным номером. Правда надо быть готовым к тому, что может быть иногда придётся пересекать реки вброд.

Виртуальное путешествие по Исландии. Фото


Но в принципе можно использовать и совсем другой транспорт, как нечто из одной из серий Звёздных Войн...

Виртуальное путешествие по Исландии. Фото


Исландия - молодой остров, порождённый активной вулканической деятельностью. Он находится на стыке тектонических плит, и накал страстей из мантии земли часто пробивается здесь наружу в виде извержений, и прочих проявлений. Все помнят вулкан, который в 2010 году перекрыл небо над Европой! (Я тогда чуть не отменил поездку в Португалию!) А вот например, на северо-востоке страны вокруг озера Миватн, есть очень активные вулканические зоны, где куча скважин, из которых пробиваются подземные газы.

Виртуальное путешествие по Исландии. Фото


Вся местность пахнет тухлыми яйцами! Исландцы используют это тепло для создания электричества: большая часть электроэнергии в стране производится геотермическими ТЭС.

Виртуальное путешествие по Исландии. Фото


А вот свежачок! В районе вулкана Крафла произошло несколько сильных извержений в 1970х и 1980х годах, образовались огромные поля свежей лавы. Вот один из кратеров:

Виртуальное путешествие по Исландии. Фото


Этот постарше, тут успело сформироваться кратерное озеро. Вода в таких озёрах всегда ярко-голубая, из-за растворённых минералов.

Виртуальное путешествие по Исландии. Фото


Лава оставшаяся от недавних извержений похожа на асфальт. Такое впечатление, что кто-то плугом перепахал огромную парковку торгового центра!

Виртуальное путешествие по Исландии. Фото


В некоторых местах остались скважины и до сих пор валит тёплый (пусть и вонючий) воздух. Края таких скважин покрыты мхом, который ищет где-бы пригреться. А внутри всё разноцветное:

Виртуальное путешествие по Исландии. Фото


Если над скважиной образовывается лужа, то получается вот такое забавное бурление с пузырями!

Виртуальное путешествие по Исландии. Фото


Много где земля до сих пор показывает шрамы огромных трещин.

Виртуальное путешествие по Исландии. Фото


Ну ладно, вулканы это одна из главных стихий Исландии. А вторая - это вода. Именно здесь находится мощнейший водопад Европы - Деттифосс. Это невероятная стена ревущей воды, здесь протекает почти 200,000 литров в секунду!

Виртуальное путешествие по Исландии. Фото


Если взять что-то помедленнее, то можно посмотреть на Ёкюльсаурлоун - лагуну айсбергов, которая входит в мой список Топ-10 мест, заслуживающих посещения. Признаюсь, в этот раз здесь было меньше льда, чем в мои предыдущие визиты. И, особенно после льдов Антарктиды, впечатление немного приглушено. Но для тех, кто никогда раньше не видел настоящих айсбергов, это очень стоящее место.

Виртуальное путешествие по Исландии. Фото


Впрочем, почти любое побережье Исландии будет очень красивым. Остров окружён пляжами с чёрным вулканическим песком.

Виртуальное путешествие по Исландии. Фото


А тихая стоящая вода прекрасно отражает резные причудливые горы, которые соединяют её с низко нависшим пасмурным небом.

Виртуальное путешествие по Исландии. Фото


Впрочем, с погодой нам везло, и примерно половина дней были не пасмурными. В таких случаях наблюдать за исландскими облаками, особенно во время многочасовых летних закатов - одно удовольствие.

Виртуальное путешествие по Исландии. Фото


Иногда даже в пасмурный день в тучах открывалось окно, сквозь которое на землю струился солнечный свет.

Виртуальное путешествие по Исландии. Фото


А после нередких дождей через всё небо протягивалась разноцветная арка радуги.

Виртуальное путешествие по Исландии. Фото


И стоит упомянуть животных. Великолепных и уникальных исландских коней (о них надо будет потом отдельно написать)...

Виртуальное путешествие по Исландии. Фото


Котят неожиданно попавшихся нам в традиционном доме с торфяной крышей

Виртуальное путешествие по Исландии. Фото


Молодых ягнят, которые вдвоём наезжали на трусливую собачку (а та убегала от них поджав хвост!)

Виртуальное путешествие по Исландии. Фото


И пожилую чёрно-белую козу, которую хозяева одного из кемпингов держали вместо собаки:

Виртуальное путешествие по Исландии. Фото


Но главное, что мы из восьми ночей в стране, пять провели в палатке, как и хотели ещё с прошлого визита. Когда вылезаешь с утра на улицу, а у тебя такой вид - бескрайние просторы и красивые горы на горизонте.

Виртуальное путешествие по Исландии. Фото


А в мой день рождения мы с Тоней отправились в многодневный поход. Маршрут Лёйгавегюр, про который я ещё непременно расскажу - это 54 км по исландскому высокогорью. Скажу честно, он оказался сложнее, чем мы рассчитывали, но и намного живописней.

Виртуальное путешествие по Исландии. Фото


Разнообразие ландшафтов по пути просто поразительное. Некоторые я уже показывал в Инстаграме, но вот ещё немного:

Виртуальное путешествие по Исландии. Фото


Это горы разных оттенков рыжего...

Виртуальное путешествие по Исландии. Фото


Долины покрытые зеленью (но, не деревьями!), белые завалы снега, и синеватые ледники...

Виртуальное путешествие по Исландии. Фото


Трудно представить себе, что всё это находится на небольшом острове, в нескольких часах лёта, и что всё это, даже в пик туристического сезона, практически безлюдно.

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Виртуальное путешествие по Исландии. Фото


Как видите, я полон впечатлений, и на то чтобы разобрать их по полочкам (и по постам) уйдёт какое-то время. Но хотелось поделиться сходу несколькими фотографиями свежих впечатлений.
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 Теги: Исландия, туризм

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Сегодня, 10:57 » Автор: Анна Мартынова
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