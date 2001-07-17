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Хроники Нью-Йорка: будни мегаполиса в черно-белых снимках. Фото

Хроники Нью-Йорка: будни мегаполиса в черно-белых снимках. ФотоЭтот город никогда не спит.

Фотограф из Бруклина Лук Кордас (Luc Kordas) запечатлел жизнь Нью-Йорка — мегаполиса, в котором жизнь бурлит и днем, и ночью, а тысячи людей спешат на работу и с работы в любое время суток. Серия называется «Хроники Нью-Йорка», передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.

Читайте также: Архитектура Гонконга в черно-белых снимках. Фото

Хроники Нью-Йорка: будни мегаполиса в черно-белых снимках. Фото
Хроники Нью-Йорка: будни мегаполиса в черно-белых снимках. Фото
Хроники Нью-Йорка: будни мегаполиса в черно-белых снимках. Фото
Хроники Нью-Йорка: будни мегаполиса в черно-белых снимках. Фото
Хроники Нью-Йорка: будни мегаполиса в черно-белых снимках. Фото
Хроники Нью-Йорка: будни мегаполиса в черно-белых снимках. Фото
Хроники Нью-Йорка: будни мегаполиса в черно-белых снимках. Фото
Хроники Нью-Йорка: будни мегаполиса в черно-белых снимках. Фото
Хроники Нью-Йорка: будни мегаполиса в черно-белых снимках. Фото
Хроники Нью-Йорка: будни мегаполиса в черно-белых снимках. Фото
Хроники Нью-Йорка: будни мегаполиса в черно-белых снимках. Фото
Хроники Нью-Йорка: будни мегаполиса в черно-белых снимках. Фото
Хроники Нью-Йорка: будни мегаполиса в черно-белых снимках. Фото
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 Теги: Нью-Йорк, фотопроекту

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Сегодня, 20:32 » Автор: Анна Мартынова
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