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Последствия наводнения в Японии в свежих снимках. Фото

Последствия наводнения в Японии в свежих снимках. ФотоКатастрофа унесла много жизней.

В начале июля ливневые дожди обрушились на юго-западную и центральную часть Японии. Наводнения, оползни. Погибло уже 222 человека, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

1. Деревья, вагоны, всё в кучу. (Фото JIJI Press):

Последствия наводнения в Японии в свежих снимках. Фото


2. В некоторых местах вышедшие из берегов реки затопили значительные территории. Зато позагорать можно. (Фото Kyodo):

Последствия наводнения в Японии в свежих снимках. Фото


3. (Фото Kyodo):

Последствия наводнения в Японии в свежих снимках. Фото


4. Префектура Хиросима, Япония, 8 июля 2018. (Фото Martin Bureau):

Последствия наводнения в Японии в свежих снимках. Фото


5. Спасаем самое ценное. (Фото JIJI Press):

Последствия наводнения в Японии в свежих снимках. Фото


6. Утонули в грязи. Скоро отмоют и, возможно, к нам на Дальний Восток продадут. (Фото Martin Bureau):

Последствия наводнения в Японии в свежих снимках. Фото


7. И этого тоже. (Фото Issei Kato):

Последствия наводнения в Японии в свежих снимках. Фото


8. Всего задействовано 70 000 спасателей. (Фото Kyodo):

Последствия наводнения в Японии в свежих снимках. Фото


9.

Последствия наводнения в Японии в свежих снимках. Фото


10. Поиск погибших.

Последствия наводнения в Японии в свежих снимках. Фото


11. Внезапно. Жить захочешь — еще и не туда заберешься. (Фото Peace Winds Japan | Toru Hanai):

Последствия наводнения в Японии в свежих снимках. Фото


12. (Фото Carl Court):

Последствия наводнения в Японии в свежих снимках. Фото


13. (Фото Jiji Press):

Последствия наводнения в Японии в свежих снимках. Фото


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14. Наводнение в Японии 2018. (Фото Carl Court):

Последствия наводнения в Японии в свежих снимках. Фото
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 Теги: Япония, наводнение

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Сегодня, 21:52 » Автор: Анна Мартынова
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