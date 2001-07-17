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Последствия наводнения в Японии в свежих снимках. Фото
Катастрофа унесла много жизней.
В начале июля ливневые дожди обрушились на юго-западную и центральную часть Японии. Наводнения, оползни. Погибло уже 222 человека, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
1. Деревья, вагоны, всё в кучу. (Фото JIJI Press):
2. В некоторых местах вышедшие из берегов реки затопили значительные территории. Зато позагорать можно. (Фото Kyodo):
3. (Фото Kyodo):
4. Префектура Хиросима, Япония, 8 июля 2018. (Фото Martin Bureau):
5. Спасаем самое ценное. (Фото JIJI Press):
6. Утонули в грязи. Скоро отмоют и, возможно, к нам на Дальний Восток продадут. (Фото Martin Bureau):
7. И этого тоже. (Фото Issei Kato):
8. Всего задействовано 70 000 спасателей. (Фото Kyodo):
9.
10. Поиск погибших.
11. Внезапно. Жить захочешь — еще и не туда заберешься. (Фото Peace Winds Japan | Toru Hanai):
12. (Фото Carl Court):
13. (Фото Jiji Press):
Читайте также: Планета Земля в свежих снимках NASA. Фото
14. Наводнение в Японии 2018. (Фото Carl Court):
В начале июля ливневые дожди обрушились на юго-западную и центральную часть Японии. Наводнения, оползни. Погибло уже 222 человека, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
1. Деревья, вагоны, всё в кучу. (Фото JIJI Press):
2. В некоторых местах вышедшие из берегов реки затопили значительные территории. Зато позагорать можно. (Фото Kyodo):
3. (Фото Kyodo):
4. Префектура Хиросима, Япония, 8 июля 2018. (Фото Martin Bureau):
5. Спасаем самое ценное. (Фото JIJI Press):
6. Утонули в грязи. Скоро отмоют и, возможно, к нам на Дальний Восток продадут. (Фото Martin Bureau):
7. И этого тоже. (Фото Issei Kato):
8. Всего задействовано 70 000 спасателей. (Фото Kyodo):
9.
10. Поиск погибших.
11. Внезапно. Жить захочешь — еще и не туда заберешься. (Фото Peace Winds Japan | Toru Hanai):
12. (Фото Carl Court):
13. (Фото Jiji Press):
Читайте также: Планета Земля в свежих снимках NASA. Фото
14. Наводнение в Японии 2018. (Фото Carl Court):
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