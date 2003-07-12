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Раздел: Фоторепортажи  
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Потаенные чувства женщин в снимках украинского фотографа. Фото

Потаенные чувства женщин в снимках украинского фотографа. ФотоРаботы Ирины Джуль.

Фотохудожник из Украины Ирина Джуль обладает особым даром: она умеет точно и тонко передавать глубину человеческих чувств. Для автора важно создать не только красивую картинку, но и вложить в работу вдохновляющую идею, которую она пропускает через себя, поэтому фотографии обладают особым магнетизмом, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Ирина архитектор, дизайнер, счастливая мама и жена художника-сюрреалиста. Фотография для нее — это хобби, которое помогает выражать себя. Автор говорит, что любит человеческую природу, старается раскрыть ее красоту и величие, скрывающиеся за повседневными масками.

Когда фотограф придумывает названия для своих новых кадров, то часто спрашивает мнение подписчиков в соцсетях и предлагает пофантазировать, предложить свои варианты, ведь каждый видит в ее работах что-то свое.

Ирина раскрыла те чувства, которые на самом деле были задуманы и вложены в ее фото.

Вдохновение

Потаенные чувства женщин в снимках украинского фотографа. Фото


Тревога

Потаенные чувства женщин в снимках украинского фотографа. Фото


Лицемерие

Потаенные чувства женщин в снимках украинского фотографа. Фото


Освобождение

Потаенные чувства женщин в снимках украинского фотографа. Фото


Скорбь

Потаенные чувства женщин в снимках украинского фотографа. Фото


Беспомощность

Потаенные чувства женщин в снимках украинского фотографа. Фото


Безразличие

Потаенные чувства женщин в снимках украинского фотографа. Фото


Воодушевление

Потаенные чувства женщин в снимках украинского фотографа. Фото


Боль

Потаенные чувства женщин в снимках украинского фотографа. Фото


Груз воспоминаний

Потаенные чувства женщин в снимках украинского фотографа. Фото


Одухотворенность

Потаенные чувства женщин в снимках украинского фотографа. Фото


Благодарность

Потаенные чувства женщин в снимках украинского фотографа. Фото


Надежда

Потаенные чувства женщин в снимках украинского фотографа. Фото


Решимость

Потаенные чувства женщин в снимках украинского фотографа. Фото


Опустошенность

Потаенные чувства женщин в снимках украинского фотографа. Фото


Печаль

Потаенные чувства женщин в снимках украинского фотографа. Фото


Возрождение души

Потаенные чувства женщин в снимках украинского фотографа. Фото


Злопамятность

Потаенные чувства женщин в снимках украинского фотографа. Фото


Прокрастинация

Потаенные чувства женщин в снимках украинского фотографа. Фото


Тоска

Потаенные чувства женщин в снимках украинского фотографа. Фото


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Свобода

Потаенные чувства женщин в снимках украинского фотографа. Фото
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 Теги: фотограф, женщины

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Сегодня, 16:11 » Автор: Анна Мартынова
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