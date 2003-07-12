Раздел: Фоторепортажи
Потаенные чувства женщин в снимках украинского фотографа. Фото
Работы Ирины Джуль.
Фотохудожник из Украины Ирина Джуль обладает особым даром: она умеет точно и тонко передавать глубину человеческих чувств. Для автора важно создать не только красивую картинку, но и вложить в работу вдохновляющую идею, которую она пропускает через себя, поэтому фотографии обладают особым магнетизмом, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Ирина архитектор, дизайнер, счастливая мама и жена художника-сюрреалиста. Фотография для нее — это хобби, которое помогает выражать себя. Автор говорит, что любит человеческую природу, старается раскрыть ее красоту и величие, скрывающиеся за повседневными масками.
Когда фотограф придумывает названия для своих новых кадров, то часто спрашивает мнение подписчиков в соцсетях и предлагает пофантазировать, предложить свои варианты, ведь каждый видит в ее работах что-то свое.
Ирина раскрыла те чувства, которые на самом деле были задуманы и вложены в ее фото.
Вдохновение
Тревога
Лицемерие
Освобождение
Скорбь
Беспомощность
Безразличие
Воодушевление
Боль
Груз воспоминаний
Одухотворенность
Благодарность
Надежда
Решимость
Опустошенность
Печаль
Возрождение души
Злопамятность
Прокрастинация
Тоска
Читайте также: Манящая женственность в снимках талантливого фотографа. Фото
Свобода
Фотохудожник из Украины Ирина Джуль обладает особым даром: она умеет точно и тонко передавать глубину человеческих чувств. Для автора важно создать не только красивую картинку, но и вложить в работу вдохновляющую идею, которую она пропускает через себя, поэтому фотографии обладают особым магнетизмом, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Ирина архитектор, дизайнер, счастливая мама и жена художника-сюрреалиста. Фотография для нее — это хобби, которое помогает выражать себя. Автор говорит, что любит человеческую природу, старается раскрыть ее красоту и величие, скрывающиеся за повседневными масками.
Когда фотограф придумывает названия для своих новых кадров, то часто спрашивает мнение подписчиков в соцсетях и предлагает пофантазировать, предложить свои варианты, ведь каждый видит в ее работах что-то свое.
Ирина раскрыла те чувства, которые на самом деле были задуманы и вложены в ее фото.
Вдохновение
Тревога
Лицемерие
Освобождение
Скорбь
Беспомощность
Безразличие
Воодушевление
Боль
Груз воспоминаний
Одухотворенность
Благодарность
Надежда
Решимость
Опустошенность
Печаль
Возрождение души
Злопамятность
Прокрастинация
Тоска
Читайте также: Манящая женственность в снимках талантливого фотографа. Фото
Свобода
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