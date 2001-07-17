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Раздел: Фоторепортажи  
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Так выглядят женщины-ныряльщицы из Южной Кореи. Фото

Так выглядят женщины-ныряльщицы из Южной Кореи. Фото Местные женщины всех возрастов занимаются этим ремеслом.

Одна из самых необычных и известных традиций корейского острова Чёджу — женский дайвинг. Прогуливаясь по побережью острова, практически повсеместно можно встретить довольно немолодых женщин облачённых в чёрные гидрокостюмы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

Это так называемые «Женщины моря» — профессиональные ныряльщицы, которые добывают со дна всевозможные морепродукты. О них и пойдет небольшой рассказ.

Говорят, что эта традиция появилась в Корее ещё в 17-м веке. И на протяжении долгого времени профессия ныряльщицы была одной из самых востребованных в этих краях. Сейчас численность «русалок» в Корее — около 5 000.

Аквалангами эти отчаянные женщины не пользуются. Маска, ласты, гидрокостюм. Вот и всё их нехитрое снаряжение.

Добычу собирают в специальную сетку, а яркие буйки используют для сигнализации о своём местонахождении, чтобы проплывающие мимо суда знали, что тут, на глубине, работает человек.

Рабочий день таких тётушек длится около 4-х часов. Работа тяжёлая и опасная, да и годы дают о себе знать. Средний возраст ныряльщиц 50-60 лет.

Самое большое скопление ныряльщиц, на мой взгляд, можно встретить на острове Удо. В целом, женщины довольно дружелюбны, но фотографироваться не любят. Видимо, туристы уже очень достали их своими приставаниями.

Есть на побережье определённые места, где ныряльщицы организуют импровизированную торговлю. Вы можете приобрести у них свежевыловленные дары моря, и тут же на месте вам их разделают и приготовят. Свежее не бывает.

На острове Удо для ныряльщиц созданы все условия. Вдоль берега проходит отличная дорога со съездами к воде. Передвигаются по острову ныряльщицы на всевозможных гольф-карах, скутерах и квадроциклах.

Морепродукты, которые добывают ныряльщицы, имеют немалую ценность на рынке, поэтому ими не могли не заинтересоваться предприниматели. Они и создали для них все условия для продуктивной работы и объединили в бригады.

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На Чёджу установлен монумент женщине-ныряльщице и работает музей Хэнё. Скорее всего, если эта традиция и исчезнет как профессия, то как туристическая достопримечательность — вряд ли.

Так выглядят женщины-ныряльщицы из Южной Кореи. Фото
Так выглядят женщины-ныряльщицы из Южной Кореи. Фото
Так выглядят женщины-ныряльщицы из Южной Кореи. Фото
Так выглядят женщины-ныряльщицы из Южной Кореи. Фото
Так выглядят женщины-ныряльщицы из Южной Кореи. Фото
Так выглядят женщины-ныряльщицы из Южной Кореи. Фото
Так выглядят женщины-ныряльщицы из Южной Кореи. Фото
Так выглядят женщины-ныряльщицы из Южной Кореи. Фото
Так выглядят женщины-ныряльщицы из Южной Кореи. Фото
Так выглядят женщины-ныряльщицы из Южной Кореи. Фото
Так выглядят женщины-ныряльщицы из Южной Кореи. Фото
Так выглядят женщины-ныряльщицы из Южной Кореи. Фото
Так выглядят женщины-ныряльщицы из Южной Кореи. Фото
Так выглядят женщины-ныряльщицы из Южной Кореи. Фото
Так выглядят женщины-ныряльщицы из Южной Кореи. Фото
Так выглядят женщины-ныряльщицы из Южной Кореи. Фото
Так выглядят женщины-ныряльщицы из Южной Кореи. Фото
Так выглядят женщины-ныряльщицы из Южной Кореи. Фото
Так выглядят женщины-ныряльщицы из Южной Кореи. Фото
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 Теги: Корея, ныряльщицы

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Сегодня, 08:30 » Автор: Евгений Шевченко
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