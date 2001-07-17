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Так выглядят женщины-ныряльщицы из Южной Кореи. Фото

Так выглядят женщины-ныряльщицы из Южной Кореи. Фото

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