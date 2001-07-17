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Места в Украине, похожие на известные мировые достопримечательности. Фото

Места в Украине, похожие на известные мировые достопримечательности. ФотоПознавайте свою родную страну.

Если вы пока не успели посетить наиболее интересные страны - не стоит расстраиваться. В Украине есть много локаций, которые очень похожи на знаменитые места за рубежом, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Оказывается, на нашей территории "уместилось" множество заморских стран - начиная от "дикой" южной Африки, заканчивая далекой страной Восходящего Солнца, рассказывает издание "Новини країни".

1. Одесская "Италия"

Маленький город Вилково незаметно расположился на юге Украины, в 300 км от Одессы. И название неприметное, и на карте почти незаметно, и население всего несколько тысяч. Но есть тут одно "но". Вилково - это город на воде. Да-да, оказывается в нашей стране тоже есть своя Венеция. Вместо привычных улиц и тротуаров - каналы шириной в несколько метров, которыми местные плавают на украинских "гондолах". И, ради правды, стоит отметить, что воздух в Вилково чист и свеж, в отличие от характерного для Венеции запаха плесени.

Места в Украине, похожие на известные мировые достопримечательности. Фото


Вилково

Места в Украине, похожие на известные мировые достопримечательности. Фото


Венеция

2. Херсонская "Африка"

Если вы давно мечтали отправиться в настоящее африканское сафари, спешим сообщить: теперь не нужно лететь на другой материк в поисках экзотической фауны. Вблизи города Каховка, находящегося в 100 км от Херсона, раскинула свои просторы территория заповедника "Аскания-Нова".

Это уникальный уголок нетронутой природы, где в свободных условиях проживают удивительные для наших краев птицы и животные. Кого здесь только не встретить: верблюды, зебры, фламинго, антилопы, ламы, степные орлы, лошади, журавли, бизоны, буйволы, сайгаки. Такого тесного контакта с миром фауны вам не сыскать даже в зоопарке: павлины гордо выхаживают совсем рядом, а чтобы погладить пони - достаточно лишь протянуть руку. Осторожно, верблюды! А они здесь не только плюются в разные стороны, но могут и попасть в цель.

Места в Украине, похожие на известные мировые достопримечательности. Фото


"Аскания-Нова"

Места в Украине, похожие на известные мировые достопримечательности. Фото


Танзания

3. Ужгородская "Япония"

Не надо знать японский язык или увлекаться культурой аниме, чтобы проникнуться любовью к Японии. Путешествуя в первые майские дни по Украине, никак нельзя обойти вниманием отечественный восточный оазис - цветение сакуры в Ужгороде. Именно в этот период, как правило, фантастический пейзаж предстает во всей своей розовой красе: как в одной из сцен японского фильма, когда главная героиня гордо ступает по аллее, а нежные лепестки сакуры осыпают ее розовым дождем. Зрелище для опытных эстетов! А если вы посетите улицы Довженко и Ракоци, увидите еще более впечатляющую картину - здесь вместе с сакурами распускаются белые и фиолетовые магнолии.

Места в Украине, похожие на известные мировые достопримечательности. Фото


Ужгород

Места в Украине, похожие на известные мировые достопримечательности. Фото


Япония

4. Закарпатские "Альпы"

Величественные зеленые горы будто натянули на себя белую шапку - подобное зрелище вы, несомненно, найдете в Альпах. Но в Карпатах вас ждет нечто совершенно особенное: начиная с нетронутой природы и заканчивая удивительным гостеприимством местных жителей. Бурные реки и горные озера, бескрайние поля, окутанные легкой дымкой и едва слышными гуцульскими мелодиями, - здесь действительно волшебный вид природы идеально дополняет неповторимый колорит.

Но как же побывать в Карпатах и ​​не увидеть Синевирское озеро? Это все равно, что посетить Рим, проигнорировав Колизей! Название водоема местные жители объясняют одной красивой легендой - про графскую дочь по имени Синь. Гуляя как-то раз карпатским просторами, встретила девушка пастуха - Вира. Как и водится в подобных историях, молодые люди полюбили друг друга и стали тайно встречаться. Узнав об этом, строгий граф был неумолим: он приказал сбросить пастуха со скалы. Долго плакала Синь. Настолько долго, что и выплакала целое озеро.

Легенды легендами, но есть что-то волшебное в этом уголке природы. Вода в источнике настолько чистая, что даже на самой глубине можно увидеть дно! А вокруг - сосны, пихты, буки. Не зря это место называют "жемчужиной Карпат".

Места в Украине, похожие на известные мировые достопримечательности. Фото


Синевир

Места в Украине, похожие на известные мировые достопримечательности. Фото


Австрия

5. Карпатская "Голландия"

Ежегодно в Нидерланды съезжаются миллионы туристов, чтобы полюбоваться знаменитым голландским парком нарциссов. А знаете ли вы, что в живописном Закарпатье вас ждет еще более эффектное зрелище? В районе городка Хуст. Туда удобнее добраться через Львов, преодолев 300 км. Но это того стоит! В начале мая здесь буквально за одну ночь происходит настоящее чудо - огромное зеленое пространство укрывается ослепительно белым цветением нарциссов. Местные объясняют это прекрасное явление не менее романтической легендой. Как вы успели понять, в Карпатах красивые истории любят.

А повествует эта легенда о любви княжеской дочери Руси и простого гончара Иванка. По легенде, как-то раз в знак своих нежных чувств парень подарил любимой вазу с нарисованным нарциссом. Узнав об этом, князь сильно рассердился и сбросил подарок с высокой горы вниз. Разлетелась ваза сотней мелких кусочков, а когда взошло солнце - все увидели, что поляна "расцвела" белым ковром из нарциссов. Так и живет красивая легенда на устах у местных, а живописная долина весной становится ее наглядным подтверждением.

Места в Украине, похожие на известные мировые достопримечательности. Фото


Хуст

Места в Украине, похожие на известные мировые достопримечательности. Фото


Кекенхоф

6. Черновицкая "Прага"

Ох, эти прекрасные цветные улочки Праги! Вся прелесть старинной Европы воплотилась в них. Стоп-стоп, но мы в Черновцах! Город очаровывает уже с самого приезда - создается ощущение, что за ночь вы переместились на несколько веков назад. Это пробуждает желание поскорее увидеть, что же подготовил сам город. А он вас точно не разочарует. В первую очередь, рекомендуем прогуляться по улице Ольги Кобылянской. Это настоящая гордость города, ее ранее населяли самые знатные вельможи. Согласно легенде, улицу даже подметали букетами роз!

Следующее, что необходимо увидеть в Черновцах - это национальный университет. Один из старейших в Украине, между прочим. Внешне он напоминает известные европейские университеты: Кембридж, Сорбонну и т.д. Побывав в Черновцах, нельзя обделить вниманием величественные ратуши и соборы с фресками. К слову, благодаря историческому влияния Австро-Венгрии, их здесь огромное множество. Также не забудьте посетить огромную центральную площадь Турецкого колодца и посмотреть на оригинальный дом-корабль.

Места в Украине, похожие на известные мировые достопримечательности. Фото


Черновцы

Места в Украине, похожие на известные мировые достопримечательности. Фото


Прага

7. Хмельницкая "Ирландия"

Когда доберетесь до маленького села Бакота, перед вашими глазами предстанут прекрасные зеленые холмы Ирландии с ее скалистым рельефом. А с высоты открывается волшебный пейзаж - на блестящую водную гладь. Но, кроме живописного вида на Днестр, этот городок имеет еще одну особенность - его нет на карте. Виной этому непокорная река - приток уничтожил большую часть территории Бакоты и ее архитектурные достопримечательности.

Теперь это название условно носит берег вдоль Днестра, где сохранились руины некогда величественного монастыря. Найти этот городок можно в 50 км к востоку от Каменца-Подольского. Кажется, что если и жил Бог на земле, то в этих белых кельях, а если пил воду - то из целебных источников Бакоты.

Места в Украине, похожие на известные мировые достопримечательности. Фото


Бакота

Места в Украине, похожие на известные мировые достопримечательности. Фото


Коннемара

8. Черкасская "Норвегия"

С Хмельницкой области отправляемся в Черкасскую - продолжаем наше кругосветное путешествие! Всего в 100 км от столицы, в районе села Буки есть одно поистине райское местечко, которое украинцы уже давно прозвали "маленькой Норвегией". А все благодаря Букскому каньону, высокие скалистые берега которого охраняют покой реки Горный Тикич. Этот пейзаж удивительно напоминает норвежский фьорд! Наиболее прекрасным Букский каньон бывает в мае - природа укрывается ярко-зеленым разнотравьем и "украшается" дикими тюльпанами.

Совсем рядом с каньоном расположился шумный водопад. А если пройти еще немного дальше, вы увидите руины старинной мельницы, построенной еще в XIX столетии. Здесь много равнинных площадок для пикников, поэтому если у вас есть палатка - смело берите ее с собой.

Места в Украине, похожие на известные мировые достопримечательности. Фото


Букский каньон

Места в Украине, похожие на известные мировые достопримечательности. Фото


Норвегия

9. Украинская "Ниагара"

Знаете, что общего у Тернопольской области со штатом Нью-Йорк? Наличие величественного водопада. Однако, наш Джуринский водопад по сей день остается в тени своего более "раскрученного" соседа - Ниагарского водопада. Но, побывав в маленьком селе Нырков, вы поймете, что незаслуженно. Добраться туда довольно сложно: общественный транспорт практически не заезжает в такую ​​глубинку, а вот на автомобиле можно - от Тернополя Нырков отделяют около 100 км.

Но такой путь преодолеть точно стоит ради великолепных пейзажей. Это один из крупнейших украинских водопадов: целых 16 метров бурной горной воды, которая с шумом прокладывает себе дорогу. Через поток вымощен небольшой мостик, а совсем рядом расположились руины Черногородского замка, поэтому эффектные фотографии - гарантированы. И если вы все-таки решите выбраться в эту часть Украины, рекомендуем вам захватить с собой палатки и купальные костюмы - отсюда точно не захочется уезжать как минимум несколько дней.

Места в Украине, похожие на известные мировые достопримечательности. Фото


Джуринский водопад

Места в Украине, похожие на известные мировые достопримечательности. Фото


Ниагарский водопад

10. Тернопольская "Германия"

Но не спешите покидать Тернопольскую область после экскурсии к Джуринскому водопаду. Этот южный уголок вместил в себе еще одно живописное местечко - Залещики. Со всех сторон круглый клочок земли окружен рекой Днестр, а на сушу ведет лишь небольшой мост. Некий полуостров прямо в "сердце" Украину - в 120 км от Тернополя! Но панорамный вид - это еще не все, чем могут похвастаться Залещики. В самом городе также есть на что посмотреть.

Долгое время это место находилось под протекторатом Польши, которой оно и обязано своей прекрасной архитектурой: старинным костелом Щепанова, величественным имением князя Понятовского, церковью Св. Троицы. А еще этот маленький город поразительно напоминает один из уголков Германии под замысловатым названием Сааршляйфе: здесь река Саар огибает зеленый холм села Оршольц - так же, как в Залещиках.

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Места в Украине, похожие на известные мировые достопримечательности. Фото


Залещики

Места в Украине, похожие на известные мировые достопримечательности. Фото


Сааршляйфе

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 Теги: достопримечательности, туризм

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Сегодня, 10:16 » Автор: Анна Мартынова
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