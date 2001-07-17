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Эмоции собак в работах талантливого английского художника XIX века. Фото

Эмоции собак в работах талантливого английского художника XIX века. ФотоОн рисовал собак и их маленьких хозяев.

Ученые постоянно твердят, что собака – это всего лишь животное и не нужно ее очеловечивать. Мол, она не способна на сложные эмоции и чувства. Однако каждый, у кого есть пес, знает, насколько преданным может быть четвероногий друг и как велико порой бывает его сочувствие, понимание и терпение. Особенно трогательно собаки относятся к детям. Замечательный английский художник-анималист XIX века Чарльз Бертон Барбер запечатлел в своих картинах все виды такой собачьей преданности, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.

Чарльза Бертона Барбера можно по праву назвать одним из лучших анималистов, писавших жанровые картины. Он был почетным членом Королевской академии художеств в Лондоне и любимцем королевы Виктории. На протяжении всей своей недолгой жизни (а умер он в 49 лет) Барбер рисовал животных, потому что безумно их любил.

Больше всего художнику нравилось изображать собак. Он считал их уникальными существами и восхищался широким спектром их эмоций. Особенно реалистично у анималиста получались бытовые сценки животных с детьми. Возможно, оттого, что у него у самого были две дочери.

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При жизни художник был очень популярен и его картины украшали гостиные многих богатых английских домов. Даже сама королева позволяла Барберу рисовать детей при дворе. И хотя некоторые современники упрекали живописца за излишнюю слащавость (на его картинах всегда были изображены дети из обеспеченных семей в богатых интерьерах), даже критики признавали его мастерство и точность в изображении пород собак и передаче эмоций детей и животных. Его картины, написанные в 1870-1890-х годах, и в наше время не могут никого оставить равнодушным. Интересно, чтобы сказали людям эти четвероногие герои, умей они разговаривать?

Эмоции собак в работах талантливого английского художника XIX века. Фото
Эмоции собак в работах талантливого английского художника XIX века. Фото
Эмоции собак в работах талантливого английского художника XIX века. Фото
Эмоции собак в работах талантливого английского художника XIX века. Фото
Эмоции собак в работах талантливого английского художника XIX века. Фото
Эмоции собак в работах талантливого английского художника XIX века. Фото
Эмоции собак в работах талантливого английского художника XIX века. Фото
Эмоции собак в работах талантливого английского художника XIX века. Фото
Эмоции собак в работах талантливого английского художника XIX века. Фото
Эмоции собак в работах талантливого английского художника XIX века. Фото
Эмоции собак в работах талантливого английского художника XIX века. Фото
Эмоции собак в работах талантливого английского художника XIX века. Фото
Эмоции собак в работах талантливого английского художника XIX века. Фото
Эмоции собак в работах талантливого английского художника XIX века. Фото
Эмоции собак в работах талантливого английского художника XIX века. Фото
Эмоции собак в работах талантливого английского художника XIX века. Фото
Эмоции собак в работах талантливого английского художника XIX века. Фото
Эмоции собак в работах талантливого английского художника XIX века. Фото
Эмоции собак в работах талантливого английского художника XIX века. Фото
Эмоции собак в работах талантливого английского художника XIX века. Фото
Эмоции собак в работах талантливого английского художника XIX века. Фото
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 Теги: собаки, художник

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Сегодня, 19:52 » Автор: Анна Мартынова
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