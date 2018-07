Названы отели с самыми красивыми в мире бассейнами. Фото

Каждый раз, мечтая об отдыхе, большинство как минимум представляет себя сидящими у бассейна с разноцветными прохладными коктейлями в руках. Но что, если бассейны - это не просто специально отведённые зоны для отдыха, а самые настоящее произведение искусства, гордость и достопримечательность радушного курорта? И в такие моменты, глядя на всю эту красоту, хочется окунуться в ласковые объятия воды, позабыв обо всём на свете, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate 1. Бассейн на территории отеля Four Seasons Лимассола, КипрВокруг красивейшего в Лимассоле бассейна Four Seasons расположены кафе и бары отеля, лежаки и гамаки, клумбы и пальмы.2. Бассейн на территории отеля Lotte Hotel, МоскваНевероятной красоты огромный бассейн, подсвечивающийся в полумраке благородной лазурью, он подходит и для спа-релакса, и для спортивных занятий.3. Бассейн на территории отеля Ubud Hanging Gardens, БалиНеобычный бассейн балийского отеля Ubud Hanging Gardens предлагает захватывающий вид на холмы, джунгли и древнейший буддистский храм.4. Бассейн на территории отеля Golden Nugget в Лас-ВегасеБассейн наполнен акулами, экзотическими рыбами и другой морской живностью.5. Бассейн на территории отеля Marina Bay Sands, Сингапур55 этажей, захватывающий вид и фирменный обзор ночного города прямо из огромного бассейна, уходящего в небо.6. Бассейн на территории отеля St. Regis Resort, ТибетБассейн, выложенный плитками, напоминающими золотые монеты.7. Бассейн в экзотическом отеле Valassaru Maldives, МальдивыРоскошный бассейн, выходящий в лазурное открытое море.8. Бассейн San Alfonso del Mar, ЧилиСамый большой в мире бассейн площадью 8 гектаров, протянувшийся вдоль береговой линии.9. Бассейн на территории отеля Cambrian, ШвейцарияБассейн с видом на заснеженные Альпы.10. Бассейн Ocean Dome, Сигайя, ЯпонияСам бассейн имитирует морской берег с кромкой прибоя, белоснежным песком и вулканом, периодически выпле­вывающим пепел.11. Бассейн на территории отеля Harbour Grand, ГонконгЭтот роскошный бассейн с лазурной водой оборудован на двадцать третьем этаже.12. Кроваво-красный бассейн, Ко Самуи, ТаиландКрасный цвет бассейна получается в результате сочетания красной, желтой и оранжевой плитки, из которой сделан сам бассейн.13. Бассейн в отеле «Perivolas» в Санторини, ГрецияЭто пейзажный бассейн. Пловцы могут насладиться захватывающим видом на окружающий залив Эгейского моря.14. Небоскреб с бассейнами вместо балконов, МумбаиСовременный жилой комплекс, главной особенностью которого являются бассейны с прозрачными стенками на балконах, с которых открывается замечательная панорама.15. Штат Юта, СШАЕдинственный и неповторимый бассейн в скале.16. Бассейн на МальдивахНевероятно красивый бассейн, который так напоминает собой космос.17. Бассейн на территории индийского отеляБассейн расположен сразу возле выхода из номера.18. Бассейн отеля Belmond Hotel Caruso, Равелло, ИталияНаходясь в бассейне на крыше отеля с 50 номерами, можно полюбоваться потрясающим побережьем Амальфи.19. Бассейн отеля Four Seasons Safari Lodge Serengeti, ТанзанияВодная гладь бассейна находится в нескольких метрах от самой настоящей восточноафриканских реалий: лужицы с грязью, по которой прогуливаются слоны и другие животные.20. Бассейн отеля Hotel du Cap Eden-Roc, Антиб, ФранцияБассейн в одном из самых знаменитых и дорогих отелей на Французской Ривьере.БОНУС: Бассейн отеля Post Ranch Inn, Биг-Сур, СШАБассейн довольно маленький, но виды, которые открываются с его края, гипнотизируют: скалистый утес и шикарное побережье Тихого океана.