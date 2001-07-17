» » Названы отели с самыми красивыми в мире бассейнами. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
+1

Названы отели с самыми красивыми в мире бассейнами. Фото

Названы отели с самыми красивыми в мире бассейнами. ФотоЭти курорты пользуются огромной популярностью.

Каждый раз, мечтая об отдыхе, большинство как минимум представляет себя сидящими у бассейна с разноцветными прохладными коктейлями в руках. Но что, если бассейны - это не просто специально отведённые зоны для отдыха, а самые настоящее произведение искусства, гордость и достопримечательность радушного курорта? И в такие моменты, глядя на всю эту красоту, хочется окунуться в ласковые объятия воды, позабыв обо всём на свете, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

1. Бассейн на территории отеля Four Seasons Лимассола, Кипр

Названы отели с самыми красивыми в мире бассейнами. Фото


Вокруг красивейшего в Лимассоле бассейна Four Seasons расположены кафе и бары отеля, лежаки и гамаки, клумбы и пальмы.

2. Бассейн на территории отеля Lotte Hotel, Москва

Названы отели с самыми красивыми в мире бассейнами. Фото


Невероятной красоты огромный бассейн, подсвечивающийся в полумраке благородной лазурью, он подходит и для спа-релакса, и для спортивных занятий.

3. Бассейн на территории отеля Ubud Hanging Gardens, Бали

Названы отели с самыми красивыми в мире бассейнами. Фото


Необычный бассейн балийского отеля Ubud Hanging Gardens предлагает захватывающий вид на холмы, джунгли и древнейший буддистский храм.

4. Бассейн на территории отеля Golden Nugget в Лас-Вегасе

Названы отели с самыми красивыми в мире бассейнами. Фото


Бассейн наполнен акулами, экзотическими рыбами и другой морской живностью.

5. Бассейн на территории отеля Marina Bay Sands, Сингапур

Названы отели с самыми красивыми в мире бассейнами. Фото


55 этажей, захватывающий вид и фирменный обзор ночного города прямо из огромного бассейна, уходящего в небо.

6. Бассейн на территории отеля St. Regis Resort, Тибет

Названы отели с самыми красивыми в мире бассейнами. Фото


Бассейн, выложенный плитками, напоминающими золотые монеты.

7. Бассейн в экзотическом отеле Valassaru Maldives, Мальдивы

Названы отели с самыми красивыми в мире бассейнами. Фото


Роскошный бассейн, выходящий в лазурное открытое море.

8. Бассейн San Alfonso del Mar, Чили

Названы отели с самыми красивыми в мире бассейнами. Фото


Самый большой в мире бассейн площадью 8 гектаров, протянувшийся вдоль береговой линии.

9. Бассейн на территории отеля Cambrian, Швейцария

Названы отели с самыми красивыми в мире бассейнами. Фото


Бассейн с видом на заснеженные Альпы.

10. Бассейн Ocean Dome, Сигайя, Япония

Названы отели с самыми красивыми в мире бассейнами. Фото


Сам бассейн имитирует морской берег с кромкой прибоя, белоснежным песком и вулканом, периодически выпле­вывающим пепел.

11. Бассейн на территории отеля Harbour Grand, Гонконг

Названы отели с самыми красивыми в мире бассейнами. Фото


Этот роскошный бассейн с лазурной водой оборудован на двадцать третьем этаже.

12. Кроваво-красный бассейн, Ко Самуи, Таиланд

Названы отели с самыми красивыми в мире бассейнами. Фото


Красный цвет бассейна получается в результате сочетания красной, желтой и оранжевой плитки, из которой сделан сам бассейн.

13. Бассейн в отеле «Perivolas» в Санторини, Греция

Названы отели с самыми красивыми в мире бассейнами. Фото


Это пейзажный бассейн. Пловцы могут насладиться захватывающим видом на окружающий залив Эгейского моря.

14. Небоскреб с бассейнами вместо балконов, Мумбаи

Названы отели с самыми красивыми в мире бассейнами. Фото


Современный жилой комплекс, главной особенностью которого являются бассейны с прозрачными стенками на балконах, с которых открывается замечательная панорама.

15. Штат Юта, США

Названы отели с самыми красивыми в мире бассейнами. Фото


Единственный и неповторимый бассейн в скале.

16. Бассейн на Мальдивах

Названы отели с самыми красивыми в мире бассейнами. Фото


Невероятно красивый бассейн, который так напоминает собой космос.

17. Бассейн на территории индийского отеля

Названы отели с самыми красивыми в мире бассейнами. Фото


Бассейн расположен сразу возле выхода из номера.

18. Бассейн отеля Belmond Hotel Caruso, Равелло, Италия

Названы отели с самыми красивыми в мире бассейнами. Фото


Находясь в бассейне на крыше отеля с 50 номерами, можно полюбоваться потрясающим побережьем Амальфи.

19. Бассейн отеля Four Seasons Safari Lodge Serengeti, Танзания

Названы отели с самыми красивыми в мире бассейнами. Фото


Водная гладь бассейна находится в нескольких метрах от самой настоящей восточноафриканских реалий: лужицы с грязью, по которой прогуливаются слоны и другие животные.

20. Бассейн отеля Hotel du Cap Eden-Roc, Антиб, Франция

Названы отели с самыми красивыми в мире бассейнами. Фото


Бассейн в одном из самых знаменитых и дорогих отелей на Французской Ривьере.

Читайте также: Так выглядят самые маленькие квартиры в разных странах. Фото

БОНУС: Бассейн отеля Post Ranch Inn, Биг-Сур, США

Названы отели с самыми красивыми в мире бассейнами. Фото


Бассейн довольно маленький, но виды, которые открываются с его края, гипнотизируют: скалистый утес и шикарное побережье Тихого океана.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: отели, бассейн

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:12 » Автор: Анна Мартынова
     1083
     0

Похожие новости по теме

Самые необычные в мире бассейны. Фото Самые необычные в мире бассейны. Фото

Ради них стоит отправиться в путешествие.

В Италии построили «зависший в воздухе» бассейн. Фото В Италии построили «зависший в воздухе» бассейн. Фото

Этот бассейн определенно не подходит для тех, кто боится высоты.

Этот бассейн похож на большое озеро. Фото Этот бассейн похож на большое озеро. Фото

Вот как выглядит самый большой бассейн в мире.

Так выглядит самый большой в мире бассейн. Фото Так выглядит самый большой в мире бассейн. Фото

Находится этот бассейн в Чили.

Потрясающее зрелище: огромный бассейн на берегу океана. Фото Потрясающее зрелище: огромный бассейн на берегу океана. Фото

Бассейн размером с 16 футбольных полей.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх