Раздел: Фоторепортажи
Названы отели с самыми красивыми в мире бассейнами. Фото
Эти курорты пользуются огромной популярностью.
Каждый раз, мечтая об отдыхе, большинство как минимум представляет себя сидящими у бассейна с разноцветными прохладными коктейлями в руках. Но что, если бассейны - это не просто специально отведённые зоны для отдыха, а самые настоящее произведение искусства, гордость и достопримечательность радушного курорта? И в такие моменты, глядя на всю эту красоту, хочется окунуться в ласковые объятия воды, позабыв обо всём на свете, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. Бассейн на территории отеля Four Seasons Лимассола, Кипр
Вокруг красивейшего в Лимассоле бассейна Four Seasons расположены кафе и бары отеля, лежаки и гамаки, клумбы и пальмы.
2. Бассейн на территории отеля Lotte Hotel, Москва
Невероятной красоты огромный бассейн, подсвечивающийся в полумраке благородной лазурью, он подходит и для спа-релакса, и для спортивных занятий.
3. Бассейн на территории отеля Ubud Hanging Gardens, Бали
Необычный бассейн балийского отеля Ubud Hanging Gardens предлагает захватывающий вид на холмы, джунгли и древнейший буддистский храм.
4. Бассейн на территории отеля Golden Nugget в Лас-Вегасе
Бассейн наполнен акулами, экзотическими рыбами и другой морской живностью.
5. Бассейн на территории отеля Marina Bay Sands, Сингапур
55 этажей, захватывающий вид и фирменный обзор ночного города прямо из огромного бассейна, уходящего в небо.
6. Бассейн на территории отеля St. Regis Resort, Тибет
Бассейн, выложенный плитками, напоминающими золотые монеты.
7. Бассейн в экзотическом отеле Valassaru Maldives, Мальдивы
Роскошный бассейн, выходящий в лазурное открытое море.
8. Бассейн San Alfonso del Mar, Чили
Самый большой в мире бассейн площадью 8 гектаров, протянувшийся вдоль береговой линии.
9. Бассейн на территории отеля Cambrian, Швейцария
Бассейн с видом на заснеженные Альпы.
10. Бассейн Ocean Dome, Сигайя, Япония
Сам бассейн имитирует морской берег с кромкой прибоя, белоснежным песком и вулканом, периодически выплевывающим пепел.
11. Бассейн на территории отеля Harbour Grand, Гонконг
Этот роскошный бассейн с лазурной водой оборудован на двадцать третьем этаже.
12. Кроваво-красный бассейн, Ко Самуи, Таиланд
Красный цвет бассейна получается в результате сочетания красной, желтой и оранжевой плитки, из которой сделан сам бассейн.
13. Бассейн в отеле «Perivolas» в Санторини, Греция
Это пейзажный бассейн. Пловцы могут насладиться захватывающим видом на окружающий залив Эгейского моря.
14. Небоскреб с бассейнами вместо балконов, Мумбаи
Современный жилой комплекс, главной особенностью которого являются бассейны с прозрачными стенками на балконах, с которых открывается замечательная панорама.
15. Штат Юта, США
Единственный и неповторимый бассейн в скале.
16. Бассейн на Мальдивах
Невероятно красивый бассейн, который так напоминает собой космос.
17. Бассейн на территории индийского отеля
Бассейн расположен сразу возле выхода из номера.
18. Бассейн отеля Belmond Hotel Caruso, Равелло, Италия
Находясь в бассейне на крыше отеля с 50 номерами, можно полюбоваться потрясающим побережьем Амальфи.
19. Бассейн отеля Four Seasons Safari Lodge Serengeti, Танзания
Водная гладь бассейна находится в нескольких метрах от самой настоящей восточноафриканских реалий: лужицы с грязью, по которой прогуливаются слоны и другие животные.
20. Бассейн отеля Hotel du Cap Eden-Roc, Антиб, Франция
Бассейн в одном из самых знаменитых и дорогих отелей на Французской Ривьере.
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БОНУС: Бассейн отеля Post Ranch Inn, Биг-Сур, США
Бассейн довольно маленький, но виды, которые открываются с его края, гипнотизируют: скалистый утес и шикарное побережье Тихого океана.
Каждый раз, мечтая об отдыхе, большинство как минимум представляет себя сидящими у бассейна с разноцветными прохладными коктейлями в руках. Но что, если бассейны - это не просто специально отведённые зоны для отдыха, а самые настоящее произведение искусства, гордость и достопримечательность радушного курорта? И в такие моменты, глядя на всю эту красоту, хочется окунуться в ласковые объятия воды, позабыв обо всём на свете, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. Бассейн на территории отеля Four Seasons Лимассола, Кипр
Вокруг красивейшего в Лимассоле бассейна Four Seasons расположены кафе и бары отеля, лежаки и гамаки, клумбы и пальмы.
2. Бассейн на территории отеля Lotte Hotel, Москва
Невероятной красоты огромный бассейн, подсвечивающийся в полумраке благородной лазурью, он подходит и для спа-релакса, и для спортивных занятий.
3. Бассейн на территории отеля Ubud Hanging Gardens, Бали
Необычный бассейн балийского отеля Ubud Hanging Gardens предлагает захватывающий вид на холмы, джунгли и древнейший буддистский храм.
4. Бассейн на территории отеля Golden Nugget в Лас-Вегасе
Бассейн наполнен акулами, экзотическими рыбами и другой морской живностью.
5. Бассейн на территории отеля Marina Bay Sands, Сингапур
55 этажей, захватывающий вид и фирменный обзор ночного города прямо из огромного бассейна, уходящего в небо.
6. Бассейн на территории отеля St. Regis Resort, Тибет
Бассейн, выложенный плитками, напоминающими золотые монеты.
7. Бассейн в экзотическом отеле Valassaru Maldives, Мальдивы
Роскошный бассейн, выходящий в лазурное открытое море.
8. Бассейн San Alfonso del Mar, Чили
Самый большой в мире бассейн площадью 8 гектаров, протянувшийся вдоль береговой линии.
9. Бассейн на территории отеля Cambrian, Швейцария
Бассейн с видом на заснеженные Альпы.
10. Бассейн Ocean Dome, Сигайя, Япония
Сам бассейн имитирует морской берег с кромкой прибоя, белоснежным песком и вулканом, периодически выплевывающим пепел.
11. Бассейн на территории отеля Harbour Grand, Гонконг
Этот роскошный бассейн с лазурной водой оборудован на двадцать третьем этаже.
12. Кроваво-красный бассейн, Ко Самуи, Таиланд
Красный цвет бассейна получается в результате сочетания красной, желтой и оранжевой плитки, из которой сделан сам бассейн.
13. Бассейн в отеле «Perivolas» в Санторини, Греция
Это пейзажный бассейн. Пловцы могут насладиться захватывающим видом на окружающий залив Эгейского моря.
14. Небоскреб с бассейнами вместо балконов, Мумбаи
Современный жилой комплекс, главной особенностью которого являются бассейны с прозрачными стенками на балконах, с которых открывается замечательная панорама.
15. Штат Юта, США
Единственный и неповторимый бассейн в скале.
16. Бассейн на Мальдивах
Невероятно красивый бассейн, который так напоминает собой космос.
17. Бассейн на территории индийского отеля
Бассейн расположен сразу возле выхода из номера.
18. Бассейн отеля Belmond Hotel Caruso, Равелло, Италия
Находясь в бассейне на крыше отеля с 50 номерами, можно полюбоваться потрясающим побережьем Амальфи.
19. Бассейн отеля Four Seasons Safari Lodge Serengeti, Танзания
Водная гладь бассейна находится в нескольких метрах от самой настоящей восточноафриканских реалий: лужицы с грязью, по которой прогуливаются слоны и другие животные.
20. Бассейн отеля Hotel du Cap Eden-Roc, Антиб, Франция
Бассейн в одном из самых знаменитых и дорогих отелей на Французской Ривьере.
Читайте также: Так выглядят самые маленькие квартиры в разных странах. Фото
БОНУС: Бассейн отеля Post Ranch Inn, Биг-Сур, США
Бассейн довольно маленький, но виды, которые открываются с его края, гипнотизируют: скалистый утес и шикарное побережье Тихого океана.
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