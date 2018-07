Самые богатые в мире женщины-знаменитости. Фото

В рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей мира вошли 14 женщин. Всего в списке 100 человек, ни одной россиянки в нем нет. Среди знаменитостей-женщин представлены представители эстрады, телевидения и писатели. Лидирует среди них юная Кайли Дженнер, она заработала $ 166,5 млн, обогнав Элен Дедженерес и Джудит Шейндлин. При составлении рейтинга оценивались доходы звезд в период с 1 июня 2017 г. по 1 июня 2018 г. При оценке не вычитаются суммы, которые звезды платят своимменеджерам, агентам и юристам. Данные о доходах Forbes получает от компаний Nielsen, Pollstar, IMDB, SoundScan, NPD BookScan и ComScore, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер Состояние: $ 166,5 млнМесто в рейтинге: 3Возраст: 20 летИсточник дохода: КосметикаМладшая из сестер в семействе Кардашьян-Дженнер, смогла заработать больше, чем остальные члены ее семьи. Два года назад Кайли основала косметическую компанию Kylie Cosmetics, которая принесла ей $800 млн. За счет популярности в социальных сетях Кайли быстро раскрутила косметический бренд.Самым трендовым и прибыльным продуктом Кайли стала ее помада Lip Kits, которую раскупили ровно за сутки, несмотря на то, что ее цена в 10 раз превышала закупочную стоимость. Также девушка выпускает тени и подводку для глаз и другие косметические продукты.Доход: $147 млнМесто в рейтинге: 4Возраст: 75Источник дохода: телевидениеПолучила известность благодаря своему ТВ-шоу «Судья Джуди», которое длилось 22 сезона и привлекало в среднем 10 миллионов зрителей в день. Ее проект — один из самых рейтинговых дневных программ в истории американского телевидения.Когда-то Шейндлин была единственной женщиной в своем классе в юридической школе. Она 25 лет проработала в Семейном суде Нью-Йорка. На телевидение она пришла, когда ей было 52 года. В 2017 году она получила свою третью премию «Эмми».За роль судьи в одноименном ТВ-шоу она ежегодно получает $47 млн (до вычета налогов).Джудит Шейндлин имеет украинские и российские корни.Доход: $87,5 млнМесто в рейтинге: 15Возраст: 60Источник дохода: телевидениеЭтот год принес ДеДженерес новый статус — первой женщины, которая заработала $20 млн за специальный выпуск своего шоу на Netflix.20 лет назад эпизод ее собственного ситкома Ellen, в котором ДеДженерес рассказала о своей гомосексуальности, посмотрели 44 млн человек – в три раза больше, чем любой другой эпизод того шоу.Свое ТВ-шоу ДеДженерес ведет уже 15 лет. У нее 14 премий «Эмми» и Президентская медаль Свободы от Барака Обамы.Часть дохода ДеДженерес приносят рекламные контракты. Также она выступает в роли исполнительного продюсера шоу Little Big Shots на канале NBC, владеет собственной технологической компанией, разработала популярную мобильную игру под названием Heads Up. Этот год стал самым доходным в ее карьере.Доход: $ 83 млнМесто в рейтинге: 19Возраст: 33Источник дохода: музыкаПевица стала широко известна во всем мире после выхода сингла «I Kissed a Girl» и альбома One of the Boys в 2008 году.14 июля 2016 года состоялась премьера ее песни «Rise», которая стала официальным гимном Летних Олимпийских игр — 2016.Перри известна как большой трудоголик, у нее было 80 концертов в рамках мирового турне в поддержку своего пятого альбома Witness. Этот гастрольный тур принес ей более $1 млн. Несмотря на плотность гастрольного графика, ей удалось найти время на участие в музыкальном шоу American Idol в роли судьи.Доход: $ 80 млнМесто в рейтинге: 21Возраст: 28Источник дохода: музыкаПродала 2 миллиона копий студийного альбома Reputation в первую неделю после его выхода, он стал самым продаваемым альбомом за 2017 год.Ее гастрольный тур, организованный в поддержку студийного альбома «1989», принес ей четверть миллиарда долларов. Текущая гастрольный тур может принести ей еще больше.Несмотря на то, что гастроли являются основным источником дохода певицы, она также зарабатывает на продажах своей музыки и на рекламе.Она снялась в рекламных кампаниях таких марок, как Keds, Diet Coke и Apple.Доход: $ 67 млнМесто в рейтинге: 30Возраст:Источник дохода: телевидениеКим Кардашьян — звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян», которое было запущено в 2007 году и существует по сей день. Ким последовала за сестрой Кайли Дженнер и запустила собственную косметическую компанию KKW Beauty. За последний год продажи компании достигли $100 млн, прежде всего благодаря популярным наборам для контурирования лица и парфюмерии. В AppStore или Googleplay можно скачать игровое приложение «Kim Kardashian: Hollywood venture», где девушка выступает главным действующим лицом. Ким также зарабатывает и на рекламе на своей страничке в Instagram, где у нее 114 млн подписчиков.Доход: $60 млнМесто в рейтинге: 35Возраст: 36Источник дохода: музыкаЕе гастрольный тур On The Run II, который проходит при участии ее супруга Jay-Z, собирает примерно $5 млн за сутки.Последний альбом Lemonade стал для нее шестым по счету и вторым «визуальным альбомом» Бейонсе (к каждой песне, помимо клипа, прилагается часовой фильм), первым таким альбомом был Beyoncé, вышедший в 2013 году.Владеет частью музыкального стримингового приложения Tidal, который создал ее супруг вместе со своими друзьями.Доход: $54 млнМесто в рейтинге: 42Возраст: 52Источник дохода: литератураНесмотря на то, что продажи книг о Гарри Поттере упали, писательница продолжает получать деньги за использование образа ее героя в тематических парках о Гарри Поттере во Флориде, Калифорнии и Японии, и в театральных постановках на Бродвее и лондонском Уэст-Энде.Доход: $52 млнМесто в рейтинге: 45Возраст: 38Источник дохода: музыкаЕе последний турне Beautiful Trauma доказал преданность ее фанатов — бывших трудных подростков, которые уже выросли, но продолжают скупать билеты на концерты любимой исполнительницы.Доход: $50 млнМесто в рейтинге: 49Возраст: 32Источник дохода: музыкаВ рамках турне этого года певице предстоит объехать весь мир, уже на первом выступлении она собрала миллионную аудиторию. А в декабре стартует серия ее концертов в развлекательном комплексе MGM Park Theater (Лас-Вегас), контракт рассчитан на два года.Доход: $47 млнМесто в рейтинге: 53Возраст: 48Источник дохода: музыкаЕе доходы выросли на 24% в сравнении с прошлым годом за счет выхода нового сингла Dinero совместно с DJ Khaled и Cardi. Также она пополняет свой кошелек за счет участия в ТВ-шоу «Мир танца».Доход: $42,5 млнМесто в рейтинге: 68Возраст: 46Источник дохода: киноЗвезда сериала «Американская семейка» увеличивает свой доход за счет рекламных контрактов с марками косметических средств и кофе. Также в этом году актриса получила гонорары за съемки в фильмах «Женский мозг» и «Склонность» и за озвучку мультфильма «Эмоджи фильм».Доход: $ 40,5 млнМесто в рейтинге: 76Возраст: 33Источник дохода: кино«Черная вдова» — персонаж фильма «Мстители» от Marvel стала прибыльной ролью для Йоханссон. Студия Marvel объявила, что Скарлет прекрасна в роли русской шпионки и решила посвятить ее персонажу отдельный фильм, работы над которым уже начались.Доход: $37,5 млнМесто в рейтинге: 84Возраст: 30Источник дохода: музыкаВ отличие от большинства музыкантов в нашем списке турне Рианы не является основным источник дохода певицы. Вместо этого девушка увеличивает свое состояние за счет сотрудничества с косметической маркой Fenty Beauty и магазином одежды Savage Lingerie. Несмотря на то что гастроли у певицы в последний раз были в 2016 году, поклонники могут наблюдать за ее творчеством на больших экранах — в этом году вышел фильм «8 подруг Оушена» с ее участием.