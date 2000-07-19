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Стилисты показали самые модные шорты этого лета. Фото

Стилисты показали самые модные шорты этого лета. ФотоСамые трендовые варианты.

Шорты, пожалуй, самая удобная одежда для лета. Они комфортные, легкие и в зависимости от модели могут подойти даже для делового образа. Главное сделать правильный выбор, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.

Читай наши советы, как выбрать самые модные шорты сезона!

Во-первых, лучше откажись от велосипедок. Да, они снова возвращаются к нам из 90-тых, но пускай их носит Ким Кардашьян. Твою фигуру они в выгодном свете точно не презентуют.

Стилисты показали самые модные шорты этого лета. Фото


Во-вторых, шорты не должны плотно прилегать к ноге. Чем свободнее они на тебе сидят, тем лучше.

Стилисты показали самые модные шорты этого лета. Фото


Модные шорты выглядят так, будто ты только что их переделала из старых джинс. Покупай те модели, которые имеют необработанные края.

Стилисты показали самые модные шорты этого лета. Фото


В-третьих, не забывай, что шорты могут быть не только джинсовыми и не только короткими. Присмотрись к моделям из льна или к классическим спортивным моделям из трикотажа.

Стилисты показали самые модные шорты этого лета. Фото

Стилисты показали самые модные шорты этого лета. Фото


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И еще, не стоит заправлять в шорты слишком обьемные вещи.

Стилисты показали самые модные шорты этого лета. Фото

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 Теги: шорты, мода

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Вчера, 23:52 » Автор: Анна Мартынова
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