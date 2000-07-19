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Стилисты показали самые модные шорты этого лета. Фото
Самые трендовые варианты.
Шорты, пожалуй, самая удобная одежда для лета. Они комфортные, легкие и в зависимости от модели могут подойти даже для делового образа. Главное сделать правильный выбор, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.
Читай наши советы, как выбрать самые модные шорты сезона!
Во-первых, лучше откажись от велосипедок. Да, они снова возвращаются к нам из 90-тых, но пускай их носит Ким Кардашьян. Твою фигуру они в выгодном свете точно не презентуют.
Во-вторых, шорты не должны плотно прилегать к ноге. Чем свободнее они на тебе сидят, тем лучше.
Модные шорты выглядят так, будто ты только что их переделала из старых джинс. Покупай те модели, которые имеют необработанные края.
В-третьих, не забывай, что шорты могут быть не только джинсовыми и не только короткими. Присмотрись к моделям из льна или к классическим спортивным моделям из трикотажа.
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И еще, не стоит заправлять в шорты слишком обьемные вещи.
Шорты, пожалуй, самая удобная одежда для лета. Они комфортные, легкие и в зависимости от модели могут подойти даже для делового образа. Главное сделать правильный выбор, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.
Читай наши советы, как выбрать самые модные шорты сезона!
Во-первых, лучше откажись от велосипедок. Да, они снова возвращаются к нам из 90-тых, но пускай их носит Ким Кардашьян. Твою фигуру они в выгодном свете точно не презентуют.
Во-вторых, шорты не должны плотно прилегать к ноге. Чем свободнее они на тебе сидят, тем лучше.
Модные шорты выглядят так, будто ты только что их переделала из старых джинс. Покупай те модели, которые имеют необработанные края.
В-третьих, не забывай, что шорты могут быть не только джинсовыми и не только короткими. Присмотрись к моделям из льна или к классическим спортивным моделям из трикотажа.
Читайте также: Этих актеров невозможно узнать в гриме. Фото
И еще, не стоит заправлять в шорты слишком обьемные вещи.
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