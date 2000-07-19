Стилисты показали самые модные шорты этого лета. Фото

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Говорят, шорты – незаменимая часть в гардеробе. И оказалось – не только женского, но и мужского. В летнем сезоне 2013-го дизайнеры и модельеры предлагают для сильной половины человечества феерическое множество фасонов шорт: для отдыха, вечерних прогулок и работы – в офисе. И оригинальности у моделей шорт в этом сезоне – не