Раздел: Фоторепортажи
Кадры огненного торнадо в США. Фото
Это уникальное явление.
Житель Аризоны проезжал вдоль берега реки, когда стал свидетелем зрелища не для слабонервных — это был так называемый firenado («огненный торнадо»). Смерч будто бы не знал, за что ухватиться, и всасывал поочередно то огонь, то воду. Ну а мужчина не растерялся и снял все на видео. Получилось, мягко говоря, жутковато, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Торнадо превратился в огненный смерч у берега реки Колорадо, а произошло это из-за лесных пожаров. Казалось бы, от такого зрелища местные жители в ужасе разбегутся, но нет, они стояли и завороженно наблюдали. А некоторые даже снимали — как, например, наш герой.
Пара из Аризоны проезжала на автомобиле вдоль берега Колорадо, когда увидела торнадо, который прошел сквозь пожар и превратился в огненный смерч, а затем вошел в реку и стал водным разрушителем.
Их спокойствию можно позавидовать — пара не уехала и осталась наблюдать за огненным, а затем и водным смерчем, который в любую секунду запросто мог прекратить съемку.
Люди на лодках спокойно проплывали мимо, не обращая внимания на опасность. А ведь ученые говорят, что огненный смерч — это действительно смертоносное природное явление (да и не надо быть ученым, чтобы это понять), способное переноситься на огромной скорости даже от небольших порывов ветра. Пылающая огненная башня может достигать 5 километров в высоту, а то и больше.
Температура внутри такого торнадо доходит до 1100 градусов по Цельсию. Существует он обычно всего несколько минут, но успевает за это время нанести огромный урон.
Кстати, причиной возникновения огненных смерчей могут быть не только пожары, но и роковая комбинация ветра и сухой жаркой погоды.
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Для наших героев все закончилось хорошо, но это скорее везение. Самый страшный случай образования огненного смерча произошел 28 июля 1943 года в Гамбурге, тогда он унес жизни 40 тысяч (!) человек. Большинство людей отравились продуктами горения, при этом был уничтожен 21 квадратный километр площади города.
Житель Аризоны проезжал вдоль берега реки, когда стал свидетелем зрелища не для слабонервных — это был так называемый firenado («огненный торнадо»). Смерч будто бы не знал, за что ухватиться, и всасывал поочередно то огонь, то воду. Ну а мужчина не растерялся и снял все на видео. Получилось, мягко говоря, жутковато, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Торнадо превратился в огненный смерч у берега реки Колорадо, а произошло это из-за лесных пожаров. Казалось бы, от такого зрелища местные жители в ужасе разбегутся, но нет, они стояли и завороженно наблюдали. А некоторые даже снимали — как, например, наш герой.
Пара из Аризоны проезжала на автомобиле вдоль берега Колорадо, когда увидела торнадо, который прошел сквозь пожар и превратился в огненный смерч, а затем вошел в реку и стал водным разрушителем.
Их спокойствию можно позавидовать — пара не уехала и осталась наблюдать за огненным, а затем и водным смерчем, который в любую секунду запросто мог прекратить съемку.
Люди на лодках спокойно проплывали мимо, не обращая внимания на опасность. А ведь ученые говорят, что огненный смерч — это действительно смертоносное природное явление (да и не надо быть ученым, чтобы это понять), способное переноситься на огромной скорости даже от небольших порывов ветра. Пылающая огненная башня может достигать 5 километров в высоту, а то и больше.
Температура внутри такого торнадо доходит до 1100 градусов по Цельсию. Существует он обычно всего несколько минут, но успевает за это время нанести огромный урон.
Кстати, причиной возникновения огненных смерчей могут быть не только пожары, но и роковая комбинация ветра и сухой жаркой погоды.
Читайте также: Самые необычные в мире подводные города. Фото
Для наших героев все закончилось хорошо, но это скорее везение. Самый страшный случай образования огненного смерча произошел 28 июля 1943 года в Гамбурге, тогда он унес жизни 40 тысяч (!) человек. Большинство людей отравились продуктами горения, при этом был уничтожен 21 квадратный километр площади города.
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