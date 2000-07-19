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Так выглядит секретный бункер, построенный для Сталина. Фото

Так выглядит секретный бункер, построенный для Сталина. Фото Засекреченное до 1990 года здание находится в Самаре.

Бункер Сталина в Самаре является одним из самых загадочных музеев. О нем долгое время не знали даже жители близлежащих домов. Построен он в 1942 году, на глубине 37 метров. Рассекречен лишь в 1990 году, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

15 октября 1941 года Государственный Комитет Обороны выпустил секретное постановление № 801сс «Об эвакуации столицы СССР г. Москвы в город Куйбышев». Во втором пункте этого документа говорилось непосредственно о Сталине — его эвакуация намечалась в случае крайней необходимости, «смотря по обстановке».

В строительстве принимало участие 2900 рабочих и около 800 инженерно-технических работников. Убежище может принять 115 человек для более или менее долгосрочного пребывания и до 600 человек для краткосрочного.

Со всех была взята пожизненная подписка о неразглашении государственной тайны, не имеющая срока давности. Поэтому даже живущие рядом жители города не догадывались, что происходит за высоким забором стройки. Грунт вывозился машинами ночью.

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Строители практически не покидали объект, питались в построенной здесь же столовой, а ночевали в общежитии во дворе обкома или прямо в подземных помещениях. Работы велись круглосуточно, в две смены. Менее чем за год было вынуто 25 тысяч кубометров грунта, уложено 5 тысяч кубометров бетона.

Так выглядит секретный бункер, построенный для Сталина. Фото
Так выглядит секретный бункер, построенный для Сталина. Фото
Так выглядит секретный бункер, построенный для Сталина. Фото
Так выглядит секретный бункер, построенный для Сталина. Фото
Так выглядит секретный бункер, построенный для Сталина. Фото
Так выглядит секретный бункер, построенный для Сталина. Фото
Так выглядит секретный бункер, построенный для Сталина. Фото
Так выглядит секретный бункер, построенный для Сталина. Фото
Так выглядит секретный бункер, построенный для Сталина. Фото
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 Теги: Сталин, бункер, фото

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Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
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