Раздел: Фоторепортажи
Так выглядит секретный бункер, построенный для Сталина. Фото
Засекреченное до 1990 года здание находится в Самаре.
Бункер Сталина в Самаре является одним из самых загадочных музеев. О нем долгое время не знали даже жители близлежащих домов. Построен он в 1942 году, на глубине 37 метров. Рассекречен лишь в 1990 году, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
15 октября 1941 года Государственный Комитет Обороны выпустил секретное постановление № 801сс «Об эвакуации столицы СССР г. Москвы в город Куйбышев». Во втором пункте этого документа говорилось непосредственно о Сталине — его эвакуация намечалась в случае крайней необходимости, «смотря по обстановке».
В строительстве принимало участие 2900 рабочих и около 800 инженерно-технических работников. Убежище может принять 115 человек для более или менее долгосрочного пребывания и до 600 человек для краткосрочного.
Со всех была взята пожизненная подписка о неразглашении государственной тайны, не имеющая срока давности. Поэтому даже живущие рядом жители города не догадывались, что происходит за высоким забором стройки. Грунт вывозился машинами ночью.
Читайте также: Так выглядят женщины-ныряльщицы из Южной Кореи. Фото
Строители практически не покидали объект, питались в построенной здесь же столовой, а ночевали в общежитии во дворе обкома или прямо в подземных помещениях. Работы велись круглосуточно, в две смены. Менее чем за год было вынуто 25 тысяч кубометров грунта, уложено 5 тысяч кубометров бетона.
Бункер Сталина в Самаре является одним из самых загадочных музеев. О нем долгое время не знали даже жители близлежащих домов. Построен он в 1942 году, на глубине 37 метров. Рассекречен лишь в 1990 году, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
15 октября 1941 года Государственный Комитет Обороны выпустил секретное постановление № 801сс «Об эвакуации столицы СССР г. Москвы в город Куйбышев». Во втором пункте этого документа говорилось непосредственно о Сталине — его эвакуация намечалась в случае крайней необходимости, «смотря по обстановке».
В строительстве принимало участие 2900 рабочих и около 800 инженерно-технических работников. Убежище может принять 115 человек для более или менее долгосрочного пребывания и до 600 человек для краткосрочного.
Со всех была взята пожизненная подписка о неразглашении государственной тайны, не имеющая срока давности. Поэтому даже живущие рядом жители города не догадывались, что происходит за высоким забором стройки. Грунт вывозился машинами ночью.
Читайте также: Так выглядят женщины-ныряльщицы из Южной Кореи. Фото
Строители практически не покидали объект, питались в построенной здесь же столовой, а ночевали в общежитии во дворе обкома или прямо в подземных помещениях. Работы велись круглосуточно, в две смены. Менее чем за год было вынуто 25 тысяч кубометров грунта, уложено 5 тысяч кубометров бетона.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
4036
0
Также советуем посмотреть
- Лучшие анекдоты для позитивного вечера
- Иллюстратор превращает обычные фотки в забавные картинки
- Забавные ситуации, знакомые всем людям с низким ростом
- В Гааге покажут спутниковые снимки США по делу MH17
- Потешные собаки-боксеры, оказавшиеся в неловких ситуациях
- У Путина дополнили признание об аннексии Крыма
- Прикольные фотки от людей, знающих все о невезении
- Проблемы девушек, над которыми остается лишь посмеяться
- Посмотрела в глаза злу: в Сети потешаются над реакцией жены Трампа на Путина
- «Здесь тебе не Twitter»: свежая карикатура на Трампа
- Трамп с юмором отреагировал на забавный конфуз во время пресс-конференции
- Что-то знакомое: Сеть насмешила реакция Трампа на слово «факты»
- В лагере «Артек» обустроили военную базу
- Жителей Греции не на шутку перепугал загадочный «НЛО»
- Из-за потасовок возле НАБУ и САП открыты два уголовных дела
- Стало известно имя военного, погибшего вчера на Донбассе
- Соцсети насмешила «Зинаида Трамповна» в российском автобусе
- Кабмин назначил пробную перепись населения
- Боевик по кличке «Черный Ленин» насмешил Сеть эмоциональной речью
- Пограничники искусственно создают очереди на въезде в оккупированный Крым
- ВСУ нанесли мощный удар по боевикам
- Трампа и Путина изобразили животными на новой карикатуре
- Координатора С14 посадили под круглосуточный домашний арест
- Собака, убегая от хозяина с камерой GoPro, сняла забавный ролик
- В аэропорту Борисполь задержан сторонник «ДНР»
- Севастополь может остаться без воды
- «Ножками топает»: украинцев развеселили новые угрозы Путина
- Большой котенок: пума уютно устроилась в гостиной американки
- Один хирург на двоих: в Сети высмеяли свежее фото «возлюбленной» Путина
- За прошедшие сутки на Донбассе погиб один военный, еще двое ранены
Оставьте свой комментарий