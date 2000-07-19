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Художник маскирует обычные камни под животных. Фото
Работы получаются на удивление реалистичными.
Художник Akie рисует на камнях удивительно реалистичных животных и птиц. Он считает, что это не просто холсты для его работ, а почти живые существа, и полагает, что именно они определяют его рисунки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Akie берет в руки кисть только тогда, когда чувствует, что получится правильный мазок, а глаза рисует в самом конце: они должны получиться живыми и смотреть прямо на своего создателя.
«Среди бесчисленных камней на берегу реки мое внимание привлекает один — он похож на животное. Когда я вижу такой камень, то чувствую, что и он тоже меня нашел.
У камней есть собственные намерения, и я рассматриваю наши встречи как реплики от них, что все в порядке и мне можно рисовать то, что я на них вижу. Я считаю работу законченной не тогда, когда она детально прорисована, а если я чувствую в камне жизнь», — говорит Akie.
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Благодаря особому подходу к работе персонажи Akie и правда выглядят как настоящие.
Художник Akie рисует на камнях удивительно реалистичных животных и птиц. Он считает, что это не просто холсты для его работ, а почти живые существа, и полагает, что именно они определяют его рисунки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Akie берет в руки кисть только тогда, когда чувствует, что получится правильный мазок, а глаза рисует в самом конце: они должны получиться живыми и смотреть прямо на своего создателя.
«Среди бесчисленных камней на берегу реки мое внимание привлекает один — он похож на животное. Когда я вижу такой камень, то чувствую, что и он тоже меня нашел.
У камней есть собственные намерения, и я рассматриваю наши встречи как реплики от них, что все в порядке и мне можно рисовать то, что я на них вижу. Я считаю работу законченной не тогда, когда она детально прорисована, а если я чувствую в камне жизнь», — говорит Akie.
Читайте также: Самые красивые снимки извержения гавайского вулкана. Фото
Благодаря особому подходу к работе персонажи Akie и правда выглядят как настоящие.
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