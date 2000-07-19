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Художник маскирует обычные камни под животных. Фото

Художник маскирует обычные камни под животных. Фото Работы получаются на удивление реалистичными.

Художник Akie рисует на камнях удивительно реалистичных животных и птиц. Он считает, что это не просто холсты для его работ, а почти живые существа, и полагает, что именно они определяют его рисунки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Akie берет в руки кисть только тогда, когда чувствует, что получится правильный мазок, а глаза рисует в самом конце: они должны получиться живыми и смотреть прямо на своего создателя.

«Среди бесчисленных камней на берегу реки мое внимание привлекает один — он похож на животное. Когда я вижу такой камень, то чувствую, что и он тоже меня нашел.

У камней есть собственные намерения, и я рассматриваю наши встречи как реплики от них, что все в порядке и мне можно рисовать то, что я на них вижу. Я считаю работу законченной не тогда, когда она детально прорисована, а если я чувствую в камне жизнь», — говорит Akie.

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Благодаря особому подходу к работе персонажи Akie и правда выглядят как настоящие.

Художник маскирует обычные камни под животных. Фото
Художник маскирует обычные камни под животных. Фото
Художник маскирует обычные камни под животных. Фото
Художник маскирует обычные камни под животных. Фото
Художник маскирует обычные камни под животных. Фото
Художник маскирует обычные камни под животных. Фото
Художник маскирует обычные камни под животных. Фото
Художник маскирует обычные камни под животных. Фото
Художник маскирует обычные камни под животных. Фото
Художник маскирует обычные камни под животных. Фото
Художник маскирует обычные камни под животных. Фото
Художник маскирует обычные камни под животных. Фото
Художник маскирует обычные камни под животных. Фото
Художник маскирует обычные камни под животных. Фото
Художник маскирует обычные камни под животных. Фото
Художник маскирует обычные камни под животных. Фото
Художник маскирует обычные камни под животных. Фото
Художник маскирует обычные камни под животных. Фото
Художник маскирует обычные камни под животных. Фото
Художник маскирует обычные камни под животных. Фото
Художник маскирует обычные камни под животных. Фото
Художник маскирует обычные камни под животных. Фото
Художник маскирует обычные камни под животных. Фото
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 Теги: камни, животные

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Сегодня, 08:30 » Автор: Евгений Шевченко
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