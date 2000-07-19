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Как выглядит Грузия с высоты птичьего полета. Фото
Страна невероятной красоты.
Грузия - одна из самых прекрасных горных стран в мире. Здесь ты чувствуешь, что такое жизнь, что такое свобода! Воздух пропитан волей и жаждой жизни, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
1. «Мать Картли» — это памятник в Тбилиси, ставший одним из главных символов грузинской столицы. Монумент был построен на вершине холма Сололаки (район в Старом городе) в 1958 году, когда город Тбилиси отмечал свой 1500-летний юбилей.
Первоначально «Мать Грузии» была выполнена из дерева, а в 1963 году — заменена на алюминиевую. Автором статуи высотой 20 метров является грузинский скульптор Элгуджа Амашукели, который был удостоен за эту работу Государственной премии Грузинской ССР имени Шота Руставели. (Фото Amos Chapple | Radio Free Europe | Radio Liberty):
2. Троицкая церковь в Гергети. расположена на высоте 2 170 м у подножья Казбека вдоль Военно-Грузинской дороги в грузинской деревне Гергети на правом берегу Чхери (приток Терека), прямо над посёлком Степанцминда. Построенная в XIV веке святыня является единственным крестово-купольным храмом в области Хеви. Подле храма сохранилась средневековая колокольня. (Фото Amos Chapple | Radio Free Europe | Radio Liberty):
3. Кацхийский Столп — крупный известняковый монолит, высотой в 40 метров над землёй у реки Катскхура, правого притока Квирилы.
На вершине горного образования стоит церковь, построенная между VI и VIII века. До прихода христианства Кацхинский столп почитался местными жителями как символ бога плодородия. После прихода в Грузию христианства столп не потерял своё культовое значение. Люди верили, что это место, где человек может приблизиться к Богу. На вершине горы христиане возвели храм и отправляли религиозные обряды до тех пор, пока не началось вторжение Османской Турции. (Фото Amos Chapple | Radio Free Europe | Radio Liberty):
4. Облака и крошечная церковь на горе в окрестностях Гулеби. (Фото Amos Chapple | Radio Free Europe | Radio Liberty):
5. Мцхета-Мтианети. Последние лучи солнца освещают поселок Ухати на Военно-Грузинской дороге. (Фото Amos Chapple | Radio Free Europe | Radio Liberty):
6. Кахетия. Крепость и замок Греми в Кахетии на фоне виноградников.
Это архитектурный памятник XVI века — царская крепость в грузинской исторической области Кахетия. Крепость с церковью Архангелов — это всё, что осталось от некогда процветающего города Греми. Архитектурный комплекс расположен к востоку от современного села с одноимённым названием в районе города Кварели, в 175 км к востоку от Тбилиси, столицы Грузии. (Фото Amos Chapple | Radio Free Europe | Radio Liberty):
7. Тушетия. Овцы устремляются к солнцу — их только что выпустили из загона близ деревни Омало. Каждый вечер отару загоняют обратно, чтобы уберечь овец от волков. (Фото Amos Chapple | Radio Free Europe | Radio Liberty):
8. Чиатура. В этой суровой долине до сих пор добывают марганец. Расположенный в городе завод перерабатывает добытое и рассылает сырье по сталелитейным заводам в Грузии и за ее пределами. (Фото Amos Chapple | Radio Free Europe | Radio Liberty):
9. Не очень большой (около 14 000 человек) грузинский город Чиатура лежит в стороне от туристических маршрутов. Не каждый, кто едет в Грузию, посещает его. Молчат про него и часть путеводителей. Однако город очень интересен. И интересен в первую очередь своими канатными дорогами, которые, как общественный транспорт, перевозят людей из одной точки города в другую. Одна из канаток даже является самой первой канаткой в СССР.
10. Имеретия. Водопад Самцвера близ города Зестафони. (Фото Amos Chapple | Radio Free Europe | Radio Liberty):
11. Мемориал «История Грузии» в Тбилиси. Этот непопулярный у туристов монумент — работа Зураба Церетели. В Москве его знаменитый памятник Петру I вызвал гораздо больше эмоций и откровенного неприятия. (Фото Amos Chapple | Radio Free Europe | Radio Liberty):
12. Древний пещерный город XII—XIII веков Вардзия на юге Грузии. Выдающийся памятник средневекового грузинского зодчества. На протяжении 900 м вдоль левого берега Куры в отвесной туфовой стене горы Эрушети (Медвежья) высечено до 600 помещений: церквей, часовен, жилых келий, кладовых, бань, трапезных, казнохранилищ, библиотек. Помещения комплекса уходят на 50 метров вглубь скалы и поднимаются на высоту в восемь этажей. Сохранились потайные ходы, связывавшие помещения, остатки водопроводаи оросительной системы. (Фото Amos Chapple | Radio Free Europe | Radio Liberty):
13. Кутаиси — третий по величине город Грузии. Расположен по обоим берегам реки Риони, на высоте 125—300 м над уровнем моря. Название происходит от грузинского слова ქვია — «камень», так как в древние времена была заселена только северная сторона реки Риони (что прекрасно согласуется с приведенной ниже цитатой от Прокопия Кесарийского), которая была каменистой. (Фото Amos Chapple | Radio Free Europe | Radio Liberty):
14. Город Батуми на побережье Чёрного моря, столица Аджарии и главный туристический центр современной Грузии. (Фото Amos Chapple | Radio Free Europe | Radio Liberty):
15. Тушетия. Древние оборонительные башни над деревней Омало в Матушетском заповеднике на границе с Дагестаном и Чечней. (Фото Amos Chapple | Radio Free Europe | Radio Liberty):
16. Самцхе-Джавахети. Гнездо аиста на церковной колокольне в деревне Баралети близ Цихисджвари. (Фото Amos Chapple | Radio Free Europe | Radio Liberty):
17. Крепость Хертвиси, одна из старейших в Грузии. Летописец Леонти Мровели упоминает Хертвиси — который он считает одним из первых городов Грузии — в связи с походами Александра Македонского (IV век до н. э.) Крепость Хертвиси расположена на высоком скалистом холме в ущелье на месте слияния Куры и её правого притока — реки Паравани. (Фото Amos Chapple | Radio Free Europe | Radio Liberty):
18. Мцхета-Мтианети. Каменная сторожевая башня в Кавказских горах над перевалом Датви-Джвари близ деревни Шатили. (Фото Amos Chapple | Radio Free Europe | Radio Liberty):
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19. Мцхета-Мтианети. Солнце прорывается сквозь тучи над высокогорной деревней Юта. Красивые места. (Фото Amos Chapple | Radio Free Europe | Radio Liberty):
Грузия - одна из самых прекрасных горных стран в мире. Здесь ты чувствуешь, что такое жизнь, что такое свобода! Воздух пропитан волей и жаждой жизни, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
1. «Мать Картли» — это памятник в Тбилиси, ставший одним из главных символов грузинской столицы. Монумент был построен на вершине холма Сололаки (район в Старом городе) в 1958 году, когда город Тбилиси отмечал свой 1500-летний юбилей.
Первоначально «Мать Грузии» была выполнена из дерева, а в 1963 году — заменена на алюминиевую. Автором статуи высотой 20 метров является грузинский скульптор Элгуджа Амашукели, который был удостоен за эту работу Государственной премии Грузинской ССР имени Шота Руставели. (Фото Amos Chapple | Radio Free Europe | Radio Liberty):
2. Троицкая церковь в Гергети. расположена на высоте 2 170 м у подножья Казбека вдоль Военно-Грузинской дороги в грузинской деревне Гергети на правом берегу Чхери (приток Терека), прямо над посёлком Степанцминда. Построенная в XIV веке святыня является единственным крестово-купольным храмом в области Хеви. Подле храма сохранилась средневековая колокольня. (Фото Amos Chapple | Radio Free Europe | Radio Liberty):
3. Кацхийский Столп — крупный известняковый монолит, высотой в 40 метров над землёй у реки Катскхура, правого притока Квирилы.
На вершине горного образования стоит церковь, построенная между VI и VIII века. До прихода христианства Кацхинский столп почитался местными жителями как символ бога плодородия. После прихода в Грузию христианства столп не потерял своё культовое значение. Люди верили, что это место, где человек может приблизиться к Богу. На вершине горы христиане возвели храм и отправляли религиозные обряды до тех пор, пока не началось вторжение Османской Турции. (Фото Amos Chapple | Radio Free Europe | Radio Liberty):
4. Облака и крошечная церковь на горе в окрестностях Гулеби. (Фото Amos Chapple | Radio Free Europe | Radio Liberty):
5. Мцхета-Мтианети. Последние лучи солнца освещают поселок Ухати на Военно-Грузинской дороге. (Фото Amos Chapple | Radio Free Europe | Radio Liberty):
6. Кахетия. Крепость и замок Греми в Кахетии на фоне виноградников.
Это архитектурный памятник XVI века — царская крепость в грузинской исторической области Кахетия. Крепость с церковью Архангелов — это всё, что осталось от некогда процветающего города Греми. Архитектурный комплекс расположен к востоку от современного села с одноимённым названием в районе города Кварели, в 175 км к востоку от Тбилиси, столицы Грузии. (Фото Amos Chapple | Radio Free Europe | Radio Liberty):
7. Тушетия. Овцы устремляются к солнцу — их только что выпустили из загона близ деревни Омало. Каждый вечер отару загоняют обратно, чтобы уберечь овец от волков. (Фото Amos Chapple | Radio Free Europe | Radio Liberty):
8. Чиатура. В этой суровой долине до сих пор добывают марганец. Расположенный в городе завод перерабатывает добытое и рассылает сырье по сталелитейным заводам в Грузии и за ее пределами. (Фото Amos Chapple | Radio Free Europe | Radio Liberty):
9. Не очень большой (около 14 000 человек) грузинский город Чиатура лежит в стороне от туристических маршрутов. Не каждый, кто едет в Грузию, посещает его. Молчат про него и часть путеводителей. Однако город очень интересен. И интересен в первую очередь своими канатными дорогами, которые, как общественный транспорт, перевозят людей из одной точки города в другую. Одна из канаток даже является самой первой канаткой в СССР.
10. Имеретия. Водопад Самцвера близ города Зестафони. (Фото Amos Chapple | Radio Free Europe | Radio Liberty):
11. Мемориал «История Грузии» в Тбилиси. Этот непопулярный у туристов монумент — работа Зураба Церетели. В Москве его знаменитый памятник Петру I вызвал гораздо больше эмоций и откровенного неприятия. (Фото Amos Chapple | Radio Free Europe | Radio Liberty):
12. Древний пещерный город XII—XIII веков Вардзия на юге Грузии. Выдающийся памятник средневекового грузинского зодчества. На протяжении 900 м вдоль левого берега Куры в отвесной туфовой стене горы Эрушети (Медвежья) высечено до 600 помещений: церквей, часовен, жилых келий, кладовых, бань, трапезных, казнохранилищ, библиотек. Помещения комплекса уходят на 50 метров вглубь скалы и поднимаются на высоту в восемь этажей. Сохранились потайные ходы, связывавшие помещения, остатки водопроводаи оросительной системы. (Фото Amos Chapple | Radio Free Europe | Radio Liberty):
13. Кутаиси — третий по величине город Грузии. Расположен по обоим берегам реки Риони, на высоте 125—300 м над уровнем моря. Название происходит от грузинского слова ქვია — «камень», так как в древние времена была заселена только северная сторона реки Риони (что прекрасно согласуется с приведенной ниже цитатой от Прокопия Кесарийского), которая была каменистой. (Фото Amos Chapple | Radio Free Europe | Radio Liberty):
14. Город Батуми на побережье Чёрного моря, столица Аджарии и главный туристический центр современной Грузии. (Фото Amos Chapple | Radio Free Europe | Radio Liberty):
15. Тушетия. Древние оборонительные башни над деревней Омало в Матушетском заповеднике на границе с Дагестаном и Чечней. (Фото Amos Chapple | Radio Free Europe | Radio Liberty):
16. Самцхе-Джавахети. Гнездо аиста на церковной колокольне в деревне Баралети близ Цихисджвари. (Фото Amos Chapple | Radio Free Europe | Radio Liberty):
17. Крепость Хертвиси, одна из старейших в Грузии. Летописец Леонти Мровели упоминает Хертвиси — который он считает одним из первых городов Грузии — в связи с походами Александра Македонского (IV век до н. э.) Крепость Хертвиси расположена на высоком скалистом холме в ущелье на месте слияния Куры и её правого притока — реки Паравани. (Фото Amos Chapple | Radio Free Europe | Radio Liberty):
18. Мцхета-Мтианети. Каменная сторожевая башня в Кавказских горах над перевалом Датви-Джвари близ деревни Шатили. (Фото Amos Chapple | Radio Free Europe | Radio Liberty):
Читайте также: Внутри этого уникального отеля есть джунгли. Фото
19. Мцхета-Мтианети. Солнце прорывается сквозь тучи над высокогорной деревней Юта. Красивые места. (Фото Amos Chapple | Radio Free Europe | Radio Liberty):
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