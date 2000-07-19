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Заснеженный Токио в фотопроекте невероятной красоты. Фото

Заснеженный Токио в фотопроекте невероятной красоты. ФотоЭто редкое погодное явление.

2018 год выдался снежным не только в Европе, но и в Азии. Токио впервые за долгое время пережил несколько снегопадов, что позволило фотографу Юичи Йокота (Yuichi Yokota) сделать необычные снимки японского мегаполиса, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.

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Заснеженный Токио в фотопроекте невероятной красоты. Фото
Заснеженный Токио в фотопроекте невероятной красоты. Фото
Заснеженный Токио в фотопроекте невероятной красоты. Фото
Заснеженный Токио в фотопроекте невероятной красоты. Фото
Заснеженный Токио в фотопроекте невероятной красоты. Фото
Заснеженный Токио в фотопроекте невероятной красоты. Фото
Заснеженный Токио в фотопроекте невероятной красоты. Фото
Заснеженный Токио в фотопроекте невероятной красоты. Фото
Заснеженный Токио в фотопроекте невероятной красоты. Фото
Заснеженный Токио в фотопроекте невероятной красоты. Фото
Заснеженный Токио в фотопроекте невероятной красоты. Фото
Заснеженный Токио в фотопроекте невероятной красоты. Фото
Заснеженный Токио в фотопроекте невероятной красоты. Фото
Заснеженный Токио в фотопроекте невероятной красоты. Фото
Заснеженный Токио в фотопроекте невероятной красоты. Фото
Заснеженный Токио в фотопроекте невероятной красоты. Фото
Заснеженный Токио в фотопроекте невероятной красоты. Фото
Заснеженный Токио в фотопроекте невероятной красоты. Фото
Заснеженный Токио в фотопроекте невероятной красоты. Фото
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 Теги: Токио, снег

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Сегодня, 18:32 » Автор: Анна Мартынова
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